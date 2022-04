Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 APRILE 2022

Si chiude la settimana con un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 46/2022 di oggi, sabato 16 aprile 2022. Ci sarà qualcuno che riuscirà a esultare e a portarsi a casa una nutrita somma di denaro? Il verdetto sarà disponibile solamente in serata, ma prima andiamo a scoprire cosa è accaduto in occasione del precedente concorso del Lotto e Superenalotto. È arrivata a Milano la vincita più importante dell’estrazione di giovedì 14 aprile: nel capoluogo lombardo sono stati vinti 22.500 euro grazie a una giocata sulla ruota meneghina. Festa anche in Veneto, dove sono state registrate vincite per oltre 37mila euro: la più alta è arrivata a Venezia, dove sono stati vinti 16.500 euro grazie a una scommessa sulla ruota di Venezia. A Vicenza vinti invece 11.250 euro sulla ruota di Napoli, mentre a Valdagno (Vicenza) centrata una vincita di 10mila euro sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 290 milioni di euro da inizio anno.

Ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stata premiata la Sicilia, dove sono state realizzate vincite complessive per 112mila euro. La più alta di giornata è arrivata da Corleone, in provincia di Palermo, dove è stato centrato un 8 Doppio Oro dal valore di 100mila euro, seguito da un 6 Doppio Oro da 12mila euro a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Completano il podio due 9 da 20mila euro messi a segno rispettivamente a Montebelluna, in provincia di Treviso, e Caluso, in provincia di Torino. Si festeggia anche in Abruzzo: vinti 10mila euro a Sulmona, in provincia di L’Aquila, con un 5 Doppio Oro, mentre un 6 è valso lo stesso importo ad un giocatore di Pescara. Doppietta anche in Lombardia, con un 6 da 10mila euro indovinato a Milano a cui si aggiunge un 7 Doppio Oro da 7.500 euro realizzato a Casorate Primo, in provincia di Pavia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 16 aprile 2022 non sarà esclusivamente all’insegna del Lotto e del 10eLotto. Protagonista della terza estrazione settimanale sarà il Superenalotto, che si palesa ancora una volta con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di assegnare il ricchissimo jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento ha contribuito a far aumentare sempre di più il jackpot in palio ora giunto a 189,1 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione del Superenalotto?

Durante il concorso del Superenalotto di giovedì, sono stati centrati a Roma e Spresiano (Treviso) due “5+1” da 321.603,36, mentre sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 29.686,47 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 19.643 euro ciascuno. A ingolosire resta sempre il “6”, che però si fa desiderare ormai da tempo e precisamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire al meglio tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo che non può essere ignorata anche alla luce della somma interessante messa in palio. A tal proposito può venire “in soccorso” al possibile vincitore milionario la consueta rubrica imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Kitten Beans Coffee – PRE LAUNCH”, di Kitten Beans Coffee. Lo slogan? “Bevi caffè, salva i gattini, sostieni gli artisti locali. Siamo pronti per la produzione e possiamo spedire ora!”. La descrizione dell’iniziativa? Eccola: “Siamo Kitten Beans Coffee e siamo l’azienda di caffè più carina del mondo; il nostro obiettivo è quello di avere un impatto positivo nelle nostre comunità e servire caffè gourmet di prima qualità a un prezzo accessibile. Siamo un’azienda di caffè che salva i gattini; una parte dei nostri profitti (15%-20%) sarà donata a rifugi per animali registrati (non preoccupatevi, doniamo ancora a tutti i rifugi per animali). Anche se siamo un’azienda di caffè, abbiamo una forte attenzione agli animali prima di tutto. Le descrizioni dei prodotti, le email, i social media conterranno informazioni educative e di sensibilizzazione, anche simpatici giochi di parole sui gatti. Inoltre, assumiamo artisti locali per partecipare al divertimento e aiutiamo a sostenerli con ogni borsa che vendiamo”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nell’affascinante mondo dei numeri all’insegna del Lotto e del Superenalotto approda adesso presso la stazione della smorfia napoletana, strumento per alcuni giocatori indispensabile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale andremo ad estrapolare i principali numeri fortunati da portare sulla nostra schedina.

In tal senso, è impossibile non associare la combinazione del giorno alla Santa Pasqua, che il mondo cristiano celebra nella giornata di domani, domenica 17 aprile 2022. Quali sono i numeri legati a questa particolare occasione: cominciamo con il 15 (Pasqua), per proseguire quindi con il 2 (festa). C’è poi il 13 (domenica), insieme al 45 (colomba) e il 43 (campana). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi lettori e consentirvi di trovare una gradita sorpresa all’interno del vostro uovo.











