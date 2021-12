Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 DICEMBRE 2021

Tornano puntuali le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 dicembre 2021. Ancora poche ore e poi scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 150/2021. Nell’attesa, come da tradizione, possiamo ingannare il tempo dando uno sguardo ai risultati del precedente concorso del Lotto, resi noti dal portale di Agipronews. Il precedente concorso dell’amato gioco numerico, ha premiato la provincia di Caserta: ad Aversa è stata intercettata la ricca vincita di quasi 63mila euro grazie ad una giocata di cinque numeri del valore di appena 1,40 euro su tutte le ruote. Va segnalata anche una vincita da 22.500 euro a Catania grazie ad un terno sulla ruota di Palermo. In generale nell’ultimo concorso del Lotto sono stati intercettati 5,4 milioni di euro per un totale di 1,06 miliardi dall’inizio del 2021.

Uno sguardo adesso anche all’ultimo concorso del 10eLotto e che ha visto la Campania protagonista assoluta. Grande festa a Somma Vesuviana (Napoli), grazie ad un 9 Oro da 50mila euro; a Laurino (Salerno), vincita da 20mila euro con un 9 modalità Lotto. La serata ha portato anche ad un premio da 12.600 euro a Napoli con un 1 Oro e da 10mila euro con un 8 Oro a Carinola (Caserta). In tutto l’ultimo concorso ha distribuito 27,8 milioni di euro (quasi 4 miliardi dall’inizio dell’anno).

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nella prima serata di oggi, giovedì 16 dicembre, ritorna l’attesa in vista del gioco del Superenalotto. Dopo aver riservato la giusta attenzione al Lotto ed al 10eLotto, adesso è tempo di volgere lo sguardo verso il celebre gioco che da tempo attrae l’attenzione dei concorrenti per via delle sue vincite in serbo. La più interessante è quella che tutti i partecipanti al concorso di oggi attendono, ovvero il premio ricchissimo sul quale sarà possibile mettere le mani solo dopo aver centrato l’intera combinazione vincente. Nell’ultimo concorso, ancora una volta nessun appassionato è stato così fortunato da intercettare il “6” e questo ha portato a far volare il jackpot a quota 125,7 milioni di euro.

Quello attualmente in palio sta per diventare uno dei premi più alti della storia del gioco, e chissà se qualche concorrente riuscirà a centrarlo ed a mettere quest’anno sotto l’albero un ricchissimo dono! Intanto, nel concorso del passato martedì, due fortunatissimi concorrenti hanno centrato il “5” da oltre 100 mila euro a testa. Le vincite sono state realizzate rispettivamente a Forenza (PZ) e San Salvatore Telesino (BN). Per quanto riguarda invece l’ultimo “6” realizzato nel Superenalotto, questo risale allo scorso 22 maggio a Montappone (FM), dove un fortunatissimo concorrente riuscì a centrare la vincita da 156 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con oltre 125 milioni di euro cosa sarà possibile realizzare? Chi si avvicinerà oggi al gioco del Superenalotto, inevitabilmente dovrà porsi anche questa domanda poiché, in caso di maxi vincita, sarà necessario capire come impiegare e investire almeno una parte del jackpot del concorso. In tanti avranno già le idee molto chiare in merito, altri invece non proprio. Ecco allora che vi veniamo incontro con la nostra tradizionale rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter.

Qui sono presenti progetti interessanti in ogni ambito e che attendono proprio di poter essere finanziati per poter venire alla luce. Oggi vi parliamo del “The Semi Exact DIY Box Frame Bed Kit”. Si tratta di un kit che permette di poter costruire il proprio letto usando i componenti in legno e acciaio di alta qualità proposti. Appassionati di design o amanti del letto, fatevi avanti! “Stiamo facendo un crowdfunding per poter dare vita al Box Frame Bed e produrlo per voi”, hanno fatto sapere i creatori del progetto. Se volete saperne di più o finanziarlo in caso di una interessante vincita, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ecco l’ultima tappa di questo viaggio di metà settimana tra i misteri ed i segreti dei numeri del Lotto ed il Superenalotto, ed il fascino della smorfia napoletana. Quante volte vi è capitato di voler sfidare la Dea Bendata ma di non avere la giusta ispirazione in merito ai numeri da mettere in gioco? A tal fine siamo pronti anche oggi a condurvi nel nostro viaggio all’insegna delle notizie di attualità dalle quali estrapolare le cifre da mettere in schedina grazie all’aiuto della smorfia napoletana.

La notizia, resa nota da Tgcom24, narra la storia di una 93enne di Catania e della sua gatta, Gigi, di 23 anni. Dopo oltre un ventennio vissuto insieme, le due se ne sono andate a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. La figlia dell’anziana, la signora Marisa, su Facebook ha scritto: “Hanno passato 23 anni di vita insieme ed insieme, a distanza di pochi minuti, prima la gattina e poi la mia mamma, hanno passato il ponte”. A conclusione del post ha scritto: “L’amore che le univa in vita le ha tenute insieme anche nell’ultimo passo, e questo ha molto impressionato tutti noi. Adesso sono felici”. Ed ecco i numeri da giocare: gatta 27, anziana 26, morte 3, figlia 10, mamma 52, amore 2.



