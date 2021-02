LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 20/2021. Abbiamo tutti voglia di giocare, ma prima è giusto dare un’occhiata ai risultati e alle statistiche dell’ultimo concorso disputato, quello di sabato 13 febbraio.

Per quanto riguarda il Lotto, come riportato da agipronews.it, la vincita più alta di giornata è stata conseguita da un giocatore di Firenze che con un terno secco sulla ruota di Cagliari, scegliendo i numeri 48, 66 e 68, si è aggiudicato un premio da 90mila euro. Il premio più alto assegnato con il Simbolotto è stato vinto invece da un giocatore di Deruta, in provincia di Perugia: questo anonimo fortunato ha centrato la combinazione vincente dei cinque simboli, senza nessun numero azzeccato, vincendo così 32mila euro. E il 10eLotto? La vincita più alta è stata conseguita a Bologna, dove sono stati vinti 37mila euro: da segnalare anche i 25mila euro assegnati a Milano, Torino e Arco (Tn).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Quote del Superenalotto di sabato oggetto del nostro consueto focus: come sono andate le cose nell’ultimo concorso? Purtroppo ancora una volta sono rimaste vacanti le caselle destinate ai giocatori che fanno “6” e “5+1”: nove i giocatori che si sono consolati totalizzando 5 punti e vincendo un premio da 26.611,81 euro. Il “4” ha assegnato invece 438,20 € a 564 giocatori, mentre il “3” ha portato in dote 33,77 euro a 21.838 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto di sabato i 6,45 euro vinti con il “2” da 353.564 anonimi. Vediamo adesso come sono andate le cose per quel che riguarda il concorso parallelo al Superenalotto, il SuperStar: apriamo dunque le danze con il “4 Stella” da 43.820,00 € centrato da due fortunatissimi giocatori. Il “3+SuperStar” ha regalato invece 3.377,00 € a 86 giocatori baciati dalla Dea Bendata. I soliti 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1627 giocatori, mentre 10 euro sono andati a 11.140 giocatori che hanno fatto “1 Stella”. Ultimo premio da 5 euro quello correlato allo “0 Stella” fatto proprio da 28.001 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a crescere inesorabilmente ormai da settimane, al punto che oggi il montepremi è ampiamente superiore ai 110 milioni di euro. Ma se foste proprio voi a mettere le mani sul Jackpot vi mostrereste generosi al punto da finanziare un progetto innovativo che attende solo di essere sostenuto economicamente per spiccare il volo? Se la risposta è affermativa oggi vi segnaliamo uno dei progetti che hanno attirato la nostra attenzione sulla piattaforma kickstarter.com. Si chiama “SpeedWarm Hoodie”, ed è l’indumento che avete sempre sognato di avere. Chiudete gli occhi e immaginate il vostro risveglio in una classica giornata d’inverno: freddo vero? Ecco, con “SpeedWarm Hoodie” basteranno 60 secondi per riscaldarvi. Si tratta di un capo d’abbigliamento che potete indossare anche subito dopo aver fatto la doccia, ma che ha anche il vantaggio di essere usato all’esterno perché non ha l’aspetto del classico pigiama. Curiosi di vederlo? Qui il link: allora, se doveste vincere l Jackpot del Superenalotto ci fareste un pensierino?

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siete gli eterni indecisi? Siete quelli che non sono neanche in grado di scegliere i numeri di Lotto e Superenalotto senza farsi mille pensieri e retropensieri? Tranquilli, noi de ilsussidiario.net ci affidiamo alla Smorfia Napoletana per darvi qualche dritta – e speriamo che sia tale – sui numeri da giocare ai concorsi di oggi. Partiamo come sempre da un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione: inevitabile parlare della discussione che sta prendendo sempre più piede di un nuovo lockdown totale per contenere la variante inglese nel nostro Paese. Impossibile allora non puntare sul numero 90, che nella Smorfia partenopea è l’equivalente del “virus”: si prosegue poi con il numero 48 di “epidemia” e si opta per il 69 che sta ad indicare la “chiusura”. Un sinonimo di “variante” è “cambiamento”: in questo caso è 68 il vostro numero. L’ultimo numero che vi suggeriamo è il 73, nella Smorfia Napoletana l’equivalente di “sacrificio”…



© RIPRODUZIONE RISERVATA