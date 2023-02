Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 FEBBRAIO 2023

È giovedì 16 febbraio 2023 e una nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è pronta ad andare in scena, facendo trattenere il fiato a milioni di scommettitori disseminati in tutto il Belpaese. Il quesito è uno soltanto: la Dea Bendata sorriderà in maniera particolarmente generosa a qualche fortunato italiano? Nell’attesa di scoprirlo, non ci rimane che passare al setaccio quanto avvenuto nella serata di martedì 14 febbraio con il Lotto. A essere premiata è stata Roma, dove si è registrata la vincita più alta dell’ultimo concorso. Nella Capitale sono stati infatti vinti 50.596 euro con la combinazione 14-17-21-41-71 sulla ruota di Torino con l’opzione Lottopiù, in seguito a una giocata del valore di cinque euro. Vinti poi 48.750 euro a Modena, con i numeri 37-33-80 sulla ruota di Milano. Doppia vincita importante in Sardegna: la prima è arrivata a Dorgali, in provincia di Nuoro, grazie alla combinazione 26-29-83 sulla ruota di Genova, che ha fruttato un premio da 47.500 euro, mentre la seconda è stata registrata a Oristano, del valore di 45.500 euro, per un ammontare complessivo di 93mila euro. A Baronissi, in provincia di Salerno, vinti 27mila euro sulla ruota di Firenze, mentre a Cuneo si segnala una vincita da 23.750 euro con i numeri 14-41-71 sulla ruota di Torino. Doppia vincita, invece, in Toscana: la prima a Firenze, per un valore di 19.875 euro, mentre la seconda, da 13.800 euro, è arrivata a Siena con i numeri 10-19-30-54 giocati su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 157 milioni di euro da inizio anno.

Il 10eLotto di martedì 14 febbraio, invece, ha incoronato la Calabria. Infatti, la vincita più alta registrata è arrivata a Girifalco, in provincia di Catanzaro, grazie a un 9 Oro da 50mila euro. La seconda vincita più ricca si è registrata a Milano, con un 8 Oro da 30mila euro; nel capoluogo lombardo, inoltre, sono stati vinti altri 12.500 euro grazie a un 7 Doppio Oro, per un totale di 42.500 euro. Da segnalare anche i 20mila euro ottenuti a Prato con un 8 Doppio Oro. Infine, in Veneto sono stati vinti 17mila euro, frutto di un 3 da 9mila euro a Castello di Godego, in provincia di Treviso, e un 7 da 8mila euro a Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 500 milioni di euro in questo 2023.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Esaurito l’argomento Lotto e 10eLotto, dedichiamoci all’ormai proverbiale caccia al 6 del Superenalotto, che non si palesa addirittura dal 22 maggio 2021. Il jackpot in palio ad oggi ammonta a 371,1 milioni di euro. Nel concorso di martedì 14 febbraio 2023 del Superenalotto sono stati cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 63.594,92 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 38.587 euro ciascuno.

Superenalotto, nel frattempo, ha conquistato il primato mondiale con un jackpot da sogno, del valore di oltre 371 milioni di euro per l’estrazione di giovedì 16 febbraio, dopo la vincita del Powerball, realizzata la scorsa settimana nello Stato di Washington, negli USA. Si tratta di un montepremi che lascia tutto il mondo con il fiato sospeso, perché i premi delle più importanti lotterie internazionali, infatti, risultano avere valori di molto inferiori. Con 371,1 milioni di euro, il Superenalotto precede nettamente il Mega Millions, fermo a 84 milioni e ancora il Powerball, ora a 57 milioni.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Premesso che si tratta di un problema che tutti vorrebbero trovarsi a fronteggiare, qual è il modo migliore per investire il jackpot del Superenalotto o una eventuale ricca vincita al Lotto o al 10eLotto? Difficile stabilire quale sia la risposta corretta, ma, di sicuro, fra le varie opzioni che possono essere abbracciate esiste anche la possibilità di finanziare progetti creativi che trovano pubblicazione su Kickstarter, piattaforma nata appositamente per permettere la sostenibilità economico-finanziaria di tali iniziative.

Una di esse si chiama “Shiki Wrap: Heaven on Earth“. Ecco la descrizione: “Compleanni, matrimoni, la mattina di Natale. Si dedica così tanto tempo e impegno alla pianificazione di queste occasioni speciali, all’impacchettamento dei ricordi più belli della nostra vita, e poi le confezioni diventano spazzatura, grandi mucchi di rifiuti. Questi si accumulano e molti non sono riciclabili, producendo tonnellate di scarti nelle discariche ogni anno. L’industria della carta è il quinto più grande consumatore di energia al mondo e il 20% dei tronchi industriali è destinato alla carta da imballaggio monouso. Per questo c’è Shiki Wrap, alternativa bella e sostenibile alle confezioni regalo di carta, realizzata negli Stati Uniti con splendidi disegni su un tessuto morbido ed elastico ricavato dalla plastica riciclata Repreve, certificata e tracciabile. I nostri involucri sono semplicemente legati o chiusi con una fascia intorno al regalo – niente pieghe, niente grinze, niente forbici, niente nastro adesivo – e ispirati alla tradizione giapponese del furoshiki”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono legati a doppio filo alle interpretazioni fornite dalla smorfia napoletana. Per questo, noi de IlSussidiario.net abbiamo deciso prendere spunto da una delle notizie pubblicate da Rai News per dare vita a una cinquina che speriamo si riveli fortunata. Ci siamo quindi lasciati ispirare dalla curiosità legata al meteorite-bolide che a San Valentino si è palesato nella volta celeste che sovrasta il Mezzogiorno d’Italia.

Il bolide di San Valentino che il 14 febbraio ha illuminato i cieli di Puglia e Basilicata sarebbe stato generato dall’ingresso in atmosfera di un corpo celeste con una massa di circa 2,5 chilogrammi, che avrebbe viaggiato seguendo una traiettoria che va da Bari a Matera: è quanto emerge dalle prime analisi condotte dagli esperti di Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell’Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Il fenomeno, segnalato da moltissime persone sui social network, è stato documentato anche da tre delle oltre 60 camere fish-eye della rete Prisma sparse su tutto il territorio nazionale: si tratta di quelle ubicate a Castellana Grotte, Tricase e Vasto, che hanno permesso di stabilire l’istante esatto del passaggio del corpo celeste, alle ore 18.58. In particolare, la camera di Castellana Grotte ha registrato l’attraversamento del cielo da parte di una scia molto luminosa. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può dunque che essere il 68 (meteorite). Inoltre, non può mancare il 42 (San Valentino). E ancora il 3, cielo, il 39 (fenomeno) e il 70 (scienza).

