LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 7/2021. Prima di proiettarci verso il concorso odierno diamo però un’occhiata a statistiche e risultati dell’ultima estrazione disputata, quella di giovedì 14 novembre. Per quanto riguarda il Lotto, come riportato da agipronews.it, il premio più alto di giornata è andato ad un giocatore di Collegno, in provincia di Torino, con una vincita da 78mila euro: speriamo non sia il caso del famoso “smemorato” e che non dimentichi di ritirarla! Il secondo premio più alto di giornata è stato vinto ad Aviano, in provincia di Pordenone, con 52mila euro vinti; terzo posto per Cercola, in provincia di Napoli, con un fortunato che si è portato a casa 47.500 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, invece, a fare il botto con un 10 Oro da 2,5 milioni di euro è stato un fortunatissimo di di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, che ha cambiato la propria esistenza con una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente, indovinando tutti e 10 i numeri giocati. Come ricordato da agipronews.it, trattasi di una delle vincite più alte nella storia del 10eLotto: il primato spetta ancora una volta alla Campania, con i 5.4 milioni di euro vinti il 14 febbraio 2019 a Marcianise.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto che quello di giovedì è stato un giorno molto fortunato per chi ha giocato al Lotto e al 10eLotto. Ma come sono andate le cose per quanto riguarda il Superenalotto. Le quote vinte ci dicono innanzitutto che nessuno, di nuovo, è stato in grado di mettere le mani sul Jackpot del Superenalotto. Vacante è rimasta anche la casella associata al vincitore del premio collegato al “5+1”. Per trovare una vincita bisogna dunque scendere al “5”, con cinque persone che hanno portato a casa 37.292,13 € a testa. Il “4” del Superenalotto ha regalato invece 459,73 € a 413 giocatori, mentre il “3” ha assegnato 34,10 euro a 16.763 fortunati. Ultimo premio di giornata per i 283.066 giocatori che hanno fatto “2” e intascato 6,27 €. Focus adesso sul concorso parallelo del Superenalotto, il SuperStar. Nessuno è riuscito a realizzare il “5 Stella”, ma sono due i giocatori che facendo “4 Stella” hanno stappato una bottiglia di spumante per festeggiare i 45.973,00 vinti. Il “3 Stella” ha regalato invece 3.410,00 € a 85 fortunati, mentre i canonici 100 euro del “2 Stella” sono andati a 1312 giocatori. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”, con i tradizionali 10 e 5 euro andati rispettivamente a 9.853 e 24.121 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo raccontato che ancora una volta nessuno è riuscito a mettere le mani sul Jackpot del Superenalotto, così possiamo dire che il montepremi più ambito sale oggi, sabato 16 gennaio 2021, fino a quota 92.400.000 €. Se foste proprio voi i fortunati vincitori, sapreste come spendere una tale cifra? A parte mettere da parte il grosso di questa somma, un’idea potrebbe essere quella di aiutare qualche ingegnoso sviluppatore a realizzare uno dei suoi progetti innovativi. Noi de ilsussidiario.net, in tal senso, vogliamo segnalarvi un progetto made in Italy, presentato sulla piattaforma crowfoundme.it, intitolato Sterify. Gli sviluppatori lo presentano come “la startup che ha brevettato un gel medico innovativo che, grazie alla sua azione antimicrobica e rigenerativa, permette di curare ferite e abrasioni, prevenendo le infezioni e riducendo l’uso di antibiotici“. Gli ideatori scrivono che “Sterify mira a produrre e distribuire linee di dispositivi ,medici per l’utilizzo nella chirurgia generale, oro-maxillo facciale, ortopedia, neurochirurgia e chirurgia estetica, in grado di eliminare i batteri e i loro biofilm, evitando che i microorganismi possano creare resistenze. Tutte le tecnologie prodotte, che arriveranno sul mercato entro il terzo trimestre 2022, hanno caratteristiche uniche e innovative tali da rappresentare la migliore soluzione nella prevenzione delle infezioni, sia per le caratteristiche dei materiali, sia per le tecniche di utilizzo con cui vengono applicate“. Volete dare una mano a questo tipo di ricerca? Per decidere cliccate su questo link!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Poche ore ci separano ormai dall’estrazione di oggi, sabato 16 gennaio 2021: voi avete già scelto i numeri di Lotto e Superenalotto su cui puntare? Se la risposta è no ci prova la redazione de ilsussidiario.net a darvi qualche suggerimento prendendo a piene mani dalla Smorfia Napoletana. Come scegliamo i numeri? Traiamo indicazioni dall’attualità, e in particolare dal calendario…Sì, perché come tutti gli appassionati di sport sapranno domani è il giorno di Inter-Juventus. Spazio allora al “calcio” e al “pallone”, che nella Smorfia sono associati rispettivamente ai numeri 1 e 10. Immancabile anche il numero 24, corrispettivo di “sfida”, così come pure non possiamo fare a meno di giocare il numero 38, cui la Smorfia associa la parola “arbitro”: comunque vadano le cose, tutti i riflettori saranno puntati su di lui. A proposito: come andrà a finire la partita? Di una sola cosa possiamo essere certi: tanto l’Inter quanto la Juventus cercheranno il numero 71. Cos’è? La “vittoria”.



