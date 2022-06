Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 GIUGNO 2022

Oggi, giovedì 16 giugno 2022, va in scena un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 72/2022. Mentre attendiamo di apprenderne gli esiti, osserviamo quanto è accaduto nel concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche del Lotto: sono arrivate tutte in Campania le quattro vincite più alte. Martedì 14 giugno a Napoli sono stati infatti vinti 54.347,83 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Napoli, con una giocata del valore di 5 euro che ha generato la vincita più importante di giornata. A Casoria, sempre in provincia di Napoli, vinti invece 25.800 con una giocata di cinque numeri e indovinandone quattro (24-44-46-48) sempre sulla ruota di Napoli, del valore di soli due euro. A Capua, in provincia di Caserta, da segnalare invece una vincita di 21.002,17 euro, con una giocata da due euro sulla ruota di Napoli. A Poggiomarino (Napoli) si è registrata poi una vincita da 19.510,87 con una giocata di tre numeri (8-46-48) sempre sulla ruota di Napoli. Da segnalare poi due vincite da 12.500 a Paceco, in provincia di Trapani, dove sono stati centrati due ambi (48-58) sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro, per un totale di 486 milioni di euro da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha esultato il Lazio, dove si sono registrate vincite complessive per 78mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma, grazie a un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 5 Oro da 28mila euro messo a segno a Sabaudia, in provincia di Latina. Si festeggia anche in Puglia: a Bari realizzato un 9 da 20mila euro, mentre a Torricella, in provincia di Taranto, sono stati vinti 10mila euro con un 6. Da segnalare anche un tris di vincite in Lombardia, dal totale di oltre 29mila euro. A Stradella, in provincia di Pavia, è stato centrato un 3 Oro da 11.700 euro; a Corsico, in provincia di Milano, è stato indovinato un 8 da 10mila euro, con a concludere Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, per un 7 Oro da 8.005 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 72 del Superenalotto avrà luogo nella serata di oggi, giovedì 16 giugno 2022. L’attesa è davvero molto elevata e, in vista della prossima estrazione del mese di giugno, sono in tanti ad augurarsi di poter mettere a segno una importante vincita. D’altro canto, l’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 222,4 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di martedì 14 giugno, però, sono stati invece centrati otto punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 28.837,79 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 37.516 euro. Tutti i giocatori, però, puntano a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita, come accaduto il 22 maggio 2021 a colui che è riuscito a prevedere l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese solo tre giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Fend Super”, un casco portatile e certificato di sicurezza. La descrizione recita: “Ultraportatile e ultracompatto, Fend Super si ripiega del 50% per essere riposto comodamente in qualsiasi borsa o zaino per avere le mani libere quando non si pedala e la testa al sicuro quando lo si fa. Fend Super è stato progettato per soddisfare gli standard di sicurezza US CPSC ed europei EN1078 per biciclette, skateboard e biciclette elettriche/scooter con velocità inferiore a 20 miglia orarie. Inoltre, è costruito con un guscio in ABS resistente, un nucleo in EPS ad alto assorbimento degli impatti e una resistente finitura opaca. Le luci impermeabili consentono una visibilità a 360 gradi fino a 800 metri di distanza, in modo da poter pedalare in sicurezza a qualsiasi ora. Le luci rimovibili offrono 3 impostazioni di lampeggiamento per essere viste dagli automobilisti per una guida notturna sicura”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia legata alla siccità nel Po: “In alcuni territori italiani non piove da 110 giorni, e la situazione di siccità è in peggioramento”, ha detto all’ANSA Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità distrettuale del fiume Po. In decine di Comuni di Piemonte e Lombardia “sono già in azione le autobotti per l’approvvigionamento di acqua perché i serbatoi locali afferiscono a sorgenti che non ci sono più”. Quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con il 14 (siccità), per proseguire quindi con il 10 (Po). Ci sono poi il 13 (fiume), il 12 (pioggia) e il 7 (caldo). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

