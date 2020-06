LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 54/2020. Primo concorso della settimana per Lotto e 10eLotto: i due giochi italiani stanno per dare il via ad un nuovo appuntamento ricco di emozioni. I giocatori sono pronti a sfrecciare verso la linea del traguardo, nella speranza di trovare generosi bottini ad attenderli. Prima di scoprire i nuovi numeri vincenti di oggi e le combinazioni più fortunate, diamo uno sguardo alla classifica delle vincite dello scorso sabato. Agipro News ha già diffuso i dati ufficiali, che ci rivelano chi ha conquistato il primo posto del podio: il Lotto ha regalato a due fortunelli di Castel Volturno, in provincia di Caserta, e di Brescia, una vincita che supera i 50 mila euro. In entrambi i casi si parla di una quaterna, quattro terni e sei ambi a testa, mentre le giocate riguardano la Nazionale e la ruota di Napoli. In seconda posizione un terno secco registrato a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, del valore di 45 mila euro e giocato sulla Nazionale. Il 10eLotto premia Giaveno, in provincia di Torino, con 40 mila euro grazie a 9 numeri centrati su 10 totali. Al secondo posto troviamo invece una doppia vincita, realizzata a Schio, nel Veneziano, e a Campi Salentina, in provincia di Lecce. In entrambi i casi il bottino è di 15 mila euro e la giocata è un 7 Doppio Oro. Il montepremi dello scorso sabato si aggira invece attorno ai 20,3 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

51 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il concorso del SuperEnalotto avrà inizio fra pochissimo e scopriremo se la sestina vincente verrà centrata da uno o più giocatori in gara. L’unica certezza per ora riguarda la statistica dello scorso sabato e l’assenza del montepremi nel panorama dei bottini distribuiti in tutto lo Stivale. La vincita più alta è quella del 4+, che regala oltre 41 mila euro ad un giocatore, mentre il 5 premia 9 appassionati con meno di 21 mila euro a testa. In salita il premio del 3+, del valore di 3.242 euro e con 68 biglietti vincenti, mentre 461 tagliandi fortunati registrano i 411,46 euro in premio grazie al 4. Per il bottino del 3, del valore di 32,42 euro, i vincitori sono invece 17.713, mentre il 2 ci regala un picco verso l’alto con un premio da 6,06 euro e 294.982 partecipanti fortunati. Il 2+ da 100 euro finisce nelle tasche di 1.264 appassionati, mentre i 10 euro dell’1+ sono legati a 8.607 vincite. In ultima battuta troviamo il sempreverde 0+ da 5 euro con 20.935 giocatori vincenti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno ancora una volta grazie all’estrazione di oggi. In palio tanti premi succosi, a partire dal bottino più ambito da tutti i giocatori della Sisal. Ancora un po’ di pazienza e scopriremo davvero tutto sul risultato del concorso. Prima però possiamo occuparci del traguardo finale ovvero di ciò che faranno i vincitori con il loro bottino. Una prima spesa aiuterà a inaugurare la vittoria e a toglierci subito qualche sfizio. La nostra Rubrica come sempre vi propone una delle idee lanciate su KickStarter: oggi parliamo di Pumpit, un dispositivo portatile in grado di gonfiare le ruote delle auto, delel bici, i palloni e molto altro ancora. In pratica tutto ciò che ha bisogno di pressione e con l’uso di un semplice pulsante! Pupit è un compressore d’aria davvero versatile e molto compatto: pesa circa 500 grammi e comprende diversi tipi di adattatori per tutte le tipologie di mezzi. Funziona con una batteria integrata e non richiede una connessione via cavo alla torretta di ricarica. Mancano ancora 21 giorni alla fine dell’asta e il goal da 2.645 euro è già stato centrato: i versamenti di oltre 800 sostenitori si aggirano per ora attorno agli 85 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nuova estrazione del Lotto e tanti premi in arrivo: pronti per conoscere i numeri vincenti di oggi? I giocatori italiani non stanno più nella pelle al solo pensiero dei bottini che potranno portare a casa. Qualcuno ha già registrato la schedina, altri lo stanno facendo in questi minuti. Altri ancora invece hanno un grande punto interrogativo da risolvere: quali numeri giocare? La nostra Rubrica ha pronta per voi una combinazione utile ed estratta da una news selezionata per l’appuntamento di oggi. Sarà la smorfia napoletana a rivelarci quali numeri nasconde la notizia, che ci porta nel Regno Unito. Sembra che un padre di famiglia abbia deciso di festeggiare il suo compleanno mangiando un panino di un noto brand che solo l’anno prima aveva sepolto nel giardino. Il piano infatti era premeditato: in occasione del suo 30esimo compleanno, Matt Nadin ha lanciato a se stesso la challenge che prevedeva di seppellire un contenitore con hamburger, frappè e patatine fritte nel giardino di un amico, con l’obiettivo di consumarlo l’anno successivo. E così ha mantenuto fede alla sua promessa, anche se ovviamente i prodotti avevano ormai perso da tempo tutta la loro freschezza. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il panino, 84, la sfida, 24, il compleanno, 15, il giardino, 51, e la sepoltura, 5. Chi vuole partecipare anche all’estrazione del 10eLotto può sfruttare come Numero Oro l’amico, 19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA