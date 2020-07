LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 67/2020. Ultima estrazione della settimana per Lotto e 10eLotto: in arrivo il concorso di questa sera con una nuova tornata di premi e numeri vincenti. Quali saranno le città a conquistare un posto nella Top 3 delle vincite? Lo scopriremo fra pochissimo! Intanto possiamo ritornare virtualmente indietro nel tempo e rivedere il risultato dell’estrazione dello scorso martedì e scoprire i premi maggiori distribuiti nello Stivale. Ancora in elaborazione però le vincite del Lotto, che presto ci svelerà i suoi appassionati più fortunati. Per il 10eLotto, la vincita maggiore è quella di Novara: un giocatore ha centrato 100 mila euro grazie ad un 9 e all’estrazione frequente. Torino in seconda base con un premio da 50 mila euro e un’altra combinazione legata a 9 numeri vincenti. Segue Zane, in provincia di Vicenza, con un tesoretto da 20 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto di nuovo in pista in occasione del concorso di questa sera. La sestina vincente mette in palio un bottino da 14,1 milioni di euro, in seguito alla vincita ottenuta alcune settimane fa. Nell’appuntamento dello scorso martedì, il montepremi non è stato intaccato e anche le quote maggiori come quella del 5+1 e 5+ non sono apparse all’orizzonte. Come ci suggerisce la statistica ufficiale, il premio maggiore è quello del 5, che supera i 38 mila euro e premia quattro giocatori. Il 4+ oltrepassa invece la soglia dei 37 mila euro e regala il suo bottino ad un unico fortunello, mentre 53 tagliandi vincenti registrano la quota del 3+, pari a 2.816 euro. Segue il 4 con un premio da 371,96 euro destinato a 423 partecipanti, contro i 28,16 euro messi in palio dal 3. I vincitori in questo caso sono 16.815, mentre il premio da 5,67 euro legato al 2 finisce nelle tasche di 259.138 appassionati. Per il filone SuperStar, la classifica si chiude come sempre con il 2+ e il bottino da 100 euro, destinato a 1.052 giocatori. L’1+ premia invece 7.262 fortunelli con 10 euro a testa, mentre lo 0+ regala i suoi 5 euro a 16.867 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si preparano ad accompagnarci lungo il concorso della Sisal previsto per questa sera. La sestina vincente sarà presente fra i numeri estratti oppure il montepremi continuerà la sua corsa, aumentando il proprio valore? Lo scopriremo fra pochissimo, mentre tutti i giocatori sono già attivi per trovare un progetto su cui investire la prima fetta del proprio tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha già trovato un’idea per voi su KickStarter, utile per tutti gli indecisi a caccia di iniziative interessanti. Oggi parliamo di Olly, un dispositivo in grado di imitare la luce naturale del sole e che aiuta a regolare il proprio ritmo circadiano. Olly usa la luce terapia per promuovere la produzione di melatonina ed è disponibile in due versioni. L’Olly dal colore grigio regala uno sprint di energia in soli 20 minuti, mimando la luce solare. Olly bianco invece aiuta le fasi del sonno, regalando dei segnali al corpo per stimolare la produzione di melatonina e favorire il riposo. A 13 giorni dalla fine dell’asta, il goal previsto di circa 4 mila euro invece è già stato raggiunto. Grazie al sostegno di oltre 600 utenti, la raccolta fondi sfiora per ora i 39 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti sono già in attesa di accogliere tutti i giocatori più fortunati che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. La tavola è ricca di premi e saranno tanti gli appassionati a portarsi a casa uno dei bottini previsti dal gioco italiano. Prima però occorre ricordarsi di registrare e compilare la schedina con i numeri da giocare: avete già qualche idea? Se siete ancora in alto mare, potete sempre valutare la combinazione che la nostra Rubrica ha individuato per voi, con l’aiuto della smorfia napoletana e di una news selezionata. oggi parliamo di un evento accaduto in America e in particolare ad una famiglia che aveva l’abitudine di rinchiudere il cane in cucina durante le ore in cui tutti i componenti si trovavano fuori casa. Una scelta fatta per evitare che il cucciolo distruggesse la dimora e che a quanto pare si è rivelata sempre fallimentare, visto che il cane in questione è riuscito ogni volta ad evadere dalla cucina. Il tutto considerando che porte e finestre venivano sempre ben chiuse. Grazie all’uso di una telecamera, la famiglia è riuscita a svelare il mistero: il loro pelosetto riusciva infatti a passare attraverso una piccola fessura, posta in cima ad una vecchia finestra. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cane, 6, la cucina, 16, la famiglia, 55, la porta, 17, e la finestra, 57. Scegliamo invece la fuga, 80, come Numero Oro per tutti gli appassionati che vogliono giocare anche al 10eLotto.



