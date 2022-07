Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto 16 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 LUGLIO 2022

Altro giro, altra corsa: oggi, sabato 16 luglio 2022, vanno in scena per l’ultima volta in questa settimana le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, animando in questo modo il concorso Sisal numero 85/2022. Prima di accingerci a scoprire assieme a voi gli esiti dei concorsi di Lotto e Superenalotto odierni, non possiamo non osservare quanto è avvenuto in occasione del concorso del Lotto di giovedì, per mezzo dei dati forniti dal portale Agipronews. A essere premiata al Lotto è stata Roma, dove un fortunato giocatore ha centrato un ambo secco (27-86 sulla ruota Nazionale del Lotto) da 25mila euro. Si festeggia anche in Piemonte: a Varallo, in provincia di Vercelli, è stata realizzata una vincita al Lotto da 23.750 euro. Sul podio si piazza anche Siderno, in provincia di Reggio Calabria, con un colpo al Lotto da 22.350 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 568,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per quanto riguarda il 10eLotto, hanno gioito le Marche e precisamente Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro dal valore di 100mila euro. La seconda vincita più alta di giornata, invece, è arrivata da Rapallo, in provincia di Genova, dove sono stati vinti 20.001 euro con 9. Si festeggia anche in Lombardia con due vincite da 15mila euro, realizzate entrambe a Milano, rispettivamente con un 3 Doppio Oro e con un 7 Doppio Oro. Da segnalare anche una doppietta in Calabria per un totale di 23mila euro, grazie a un 7 Doppio Oro da 15mila euro messo a segno a Paola, in provincia di Cosenza, e a un 4 Doppio Oro da 8mila euro realizzato a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oltre al Lotto, torna il Superenalotto con una nuova estrazione nella serata di oggi, facendo restare con il fiato sospeso milioni di scommettitori in tutta Italia, vista e considerata l’entità del montepremi in palio e che tutti inseguono. L’assenza del 6 si protrae infatti da più di un anno (22 maggio 2021, con 156 milioni di euro vinti in quel di Montappone, in provincia di Fermo) e ha permesso al jackpot di issarsi a quota 239,1 milioni di euro.

Nel concorso del Superenalotto di giovedì 14 luglio 2022 sono stati quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 16.763,17 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 25.173 euro ciascuno. Contestualmente ai concorsi 83, 84 e 85 del SuperEnalotto, ovvero quelli degli scorsi martedì e giovedì e quello odierno, sono stati messi in palio 300 premi istantanei straordinari da 50mila euro ciascuno e alla loro estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida. Il terminale assegnerà un codice univoco per ciascuna combinazione SuperEnalotto/SuperStar giocata. Per questa ragione, scrive Sisal, “gli esiti di martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 luglio di SuperEnalotto SuperStar saranno disponibili entro le ore 00.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica sottrarranno più tempo del solito, per effetto dell’assegnazione dei 300 super premi garantiti da 50mila euro ciascuno e legati all’iniziativa speciale Super Estate”.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di 6, come si può investire il jackpot del Superenalotto? Una domanda dalla risposta non così scontata, considerato il ricco bottino in palio. Il potenziale vincitore milionario potrebbe farsi guidare dai suggerimenti della nostra rubrica, che attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui spazi digitali viene concesso spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo e che necessitano di essere sostenuti finanziariamente.

Oggi, in particolare, ci concentriamo su uno di essi, ossia “Moment Anamorphic”. La descrizione recita: “Stiamo introducendo il nostro primo (di molti) grandi obiettivi per fotocamere. Questo nuovo adattatore anamorfico Moment 1,33x trasforma il vostro obiettivo attuale, sia esso vintage o moderno, in un classico obiettivo anamorfico. La qualità è impareggiabile, è più facile da usare di qualsiasi altra cosa sul mercato ed è compatibile con un numero maggiore di obiettivi. È il miglior obiettivo che abbiamo mai realizzato. Nel progettare questo obiettivo, volevamo offrire le caratteristiche iconiche dell’anamorfico: flares orizzontali, rapporto d’aspetto widescreen, distorsione sottile e leggero roll-off della nitidezza. Questo obiettivo offre queste e altre caratteristiche, aggiungendo il proprio carattere agli obiettivi moderni e nitidi, consentendovi di trasformare il vostro attuale kit in un’epica esperienza widescreen. Ma il vero divertimento inizia quando si abbina questa piccola meraviglia agli obiettivi vintage. Con gli obiettivi vintage, l’adattatore fonde la nostra interpretazione dell’anamorfico classico con le infinite variazioni di look che si ottengono con il vetro vintage. La fusione dell’anamorfico classico con il carattere del vetro vintage offre opzioni illimitate per la creazione di look epici e caratteristici per il vostro progetto”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto si conclude presso la stazione della smorfia napoletana, atto a comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. Proviamo dunque a darvi un suggerimento, muovendo i vostri passi da una notizia attuale, dalla quale saranno selezionati i principali numeri fortunati che potranno essere barrati sulla vostra schedina.

Associamo la combinazione del giorno alla notizia dell’ondata di calore che sta attraversando lo Stivale. Si prospetta un week-end con massime sui 36 gradi nell’attesa del grande caldo della prossima settimana. Nessun bollino rosso per oggi, ma due per domani. Il bollettino del Ministero della Salute fissa, su 27 città capoluogo di provincia monitorate, 10 città in arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieri, Roma e Torino). Domani saranno cinque e sono indicati per Frosinone, Genova, Rieti, Roma e Viterbo. Sempre domani, massima allerta invece per Firenze e Perugia. Quali sono i numeri legati a questa news di natura climatica? Iniziamo con il numero 7 (caldo), per proseguire quindi con il 19 (calore). Ci sono poi il 23 (estate), il 34 (canicola) e il 63 (sudore).

