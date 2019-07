LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 16 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 85/2019. Le estrazioni dei concorsi di questa sera sono pronti a dare il via a una settimana ricca di numeri vincenti e premi. L’ultima classifica, in riferimento all’estrazione dello scorso sabato, nel frattempo ci rivela quali città italiane hanno registrato i bottini più generosi. Secondo la statistica di Agipro News, il primo posto sul podio viene assegnato al Lotto grazie a 51.600 euro in premio finiti a Messica. Il fortunello in questione ha imbroccato cinquinta, quaterno e terno su Palermo. Segue la provincia di Ragusa con Vittoria, dove un appassionato ha realizzato un premiod a 46.250 euro. Infine un vincitore di Napoli con bottino da 45 mila euro. Per il 10eLotto il biglietto fortunato riguarda invece 9 numeri centrati su 10 totali e con bottino da 50 mila euro. Secondo posto invece per Milano con tesoretto da 20 mila euro, seguito da Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, con 14.850 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

188,9 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto diventa sempre più ricco e l’estrazione di oggi potrebbe consacrare alla vittoria uno degli appassionati in gara. La speranza non è ancora scemata e tanti giocatori non vedono l’ora di scoprire l’esito del concorso di stasera. Purtroppo la statistica precedente non ha visto decollare le quote secondarie, che hanno registrato invece molteplici bassi storici. Assenti sestina vincente, 5+1 e 5+, mentre primo posto sul podio per il 5 da oltre 30 mila euro. I vincitori sono 10, mentre 7 gli appassionati che con il 4+ hanno sfiorato i 23 mila euro in premio. Segue il premio da 1.912 euro associato al 3+ con 226 giocatori fortunati, mentre 1.347 partecipanti hanno indovinato il 4 da 229,22 euro. Infine il 3 con il premio da 19,12 euro e 48.799 vincitori ed il 2 da 5 euro tondi che premia 685.338 appassionati. In ultima posizione troviamo quindi anche lo 0+ con bottino analogo, registrato da 33.313 biglietti fortunati. A salire i 10 euro dell’1+, che premia 16.954 giocatori, mentre il 2+ consegna i suoi 100 euro a 2.788 fortunelli.

COME SPENDERE IL JAKCPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il Jackpot ed il SuperEnalotto stanno per ritornare sul palco della Sisal, mentre tutti i giocatori sono impegnati ad ultimare le operazioni necessarie per partecipare all’estrazione di oggi. Gli appassionati sono in fermento e in fibrillazione al solo pensiero che il montepremi potrebbe finalmente trovare il suo vincitore. O più di uno nella migliore delle ipotesi. Purtroppo finora la sestina vincente ci ha regalato solo un’assenza dietro l’altra, ma l’esito negativo dei precedenti concorsi non influenza di certo lo stato d’animo degli aspiranti vincitori. Anzi sono moltissimi coloro che hanno già pensato come spendere la prima fetta del loro tesoretto, così come la nostra Rubrica. Abbiamo già individuato l’iniziativa più interessante delle proposte di KickStarter, giusto per dare una mano a chi non ha ancora deciso come investire la propria vincita. Oggi parliamo di MoTra, un player multimediale con design vintage e provvisto di caricatore wireless per smartphone. Con speaker BT 5.0 a 5W di potenza e sistema bass reflex per migliorare la diffusione del sound, MoTra ha l’aspetto delle vecchie radio domestiche ed è in grado di riprodurre in modo ottimale canzoni e registrazioni effettuate con il proprio dispositivo. 4 ore di batteria durante l’esecuzione, speaker blootooth associate e la possibilità di usare card AUX da 3.5 mm oppure in formato TF. Il goal da 5 mila dollari invece è già stato centrato, ma i sostenitori hanno ancora a disposizione 36 giorni di tempo per partecipare all’asta.

LOTTO E SUPERENALOTTO: LA SMORFIA NAPOLETANA

Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Lotto di oggi, mentre i relativi premi verranno svelati nel corso delle prossime ore. Il gioco italiano raccoglierà questa sera milioni di aspiranti vincitori che sperano in una vittoria eclatante. Alcuni si dovranno accontentare di vincite più contenute, mentre altri potranno ottenere i favori della sorte e portare a casa un bel gruzzoletto. L’unico ostacolo è trovare i numeri adatti per partecipare all’estrazione, impresa difficile per chi non ha la più pallida idea di come muoversi. La nostra Rubrica nasce proprio per sostenere tutti quei giocatori che si trovano in panne e che potrebbero perdere la possibilità di partecipare alla gara. Armati di smorfia napoletana, vediamo la news: un uomo tedesco ha scelto di produrre artigianalmente una sua qualità di Gin, scegliendo di sfruttare alcuni componenti dei motocicli. Uwe Ehinger è infatti un appassionato delle Harley-Davidson ed ha deciso di sfruttare la sua passione per le moto d’epoca per realizzare un prodotto unico nel suo genere. Ogni bottiglia infatti presenta al suo interno un componente originale, a sua volta conservato in un contenitore adatto per il contatto con gli alimenti e le bevande. In questo modo i consumatori potranno essere certi di assaggiare il prezioso liquido in tutta sicurezza. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il Gin, 16, il liquore, 2, la bottiglia, 14, la motocicletta, 88, il motore, 34. Come Numero Oro scegliamo invece l’artigiano, 1.



