LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 16 maggio, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Tempo di estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto! Questa sera si concorre per un jackpot che continua ad aumentare, in quanto il “6” sembra ancora lontano dal poter essere acchiappato. La cifra in palio questa sera è ben 31,1 milioni di euro, aggiungendo così ulteriore emozione per l’estrazione dei numeri fortunati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 16 maggio 2023.

Potete leggere la combinazione vincente di questa sera proprio qui sotto, semplicemente scorrendo al prossimo paragrafo, ma attenzione a non farsi prendere dalla fretta! Per non rischiare di perdere di vista i premi, compresi quelli intermedi, suggeriamo di verificare l’esito della vostra giocata non solo con i numeri che stiamo per rivelarvi proprio qui sotto, ma anche tramite il portale ufficiale del Superenalotto e l’app collegata. Potete anche consultare direttamente la vostra ricevitoria di fiducia.

Ultima estrazione Superenalotto n. 58 del 16/05/2023

Combinazione Vincente

67 72 77 42 52 20

Numero Jolly

82

Superstar

3

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 MAGGIO 2023

Nuova settimana, nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 16 maggio 2023. In particolare stiamo per assistere al concorso Sisal n. 58/2023. Tramite Agipronews scopriamo che a Monza con tre ambi e un terno al Lotto sono stati vinti ben 118.500 euro. A Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, e Sesto Calende, in provincia di Varese, conquistate due vincite al Lotto da 25.000 euro ciascuna. A Castelcovati, in provincia di Brescia, una combinazione vincente ha fruttato 23.750 euro sulla ruota di Milano. Sei ambi, quattro terni e una quaterna al Lotto hanno fruttato a un giocatore di Roma 50.596 euro. In Campania si è registrato un tris di vincite al Lotto per 41.225 euro totali. Ad Angri, in provincia di Salerno, tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli hanno portato un premio di 14.250 euro, vinti a Napoli 14.000 euro; 12.975 euro sono stati poi acchiappati ad Afragola, in provincia di Napoli.

Buoni risultati anche per quanto riguarda il 10eLotto. La vincita più interessante è stata acchiappata a Borgaro Torinese, in provincia di Torino, grazie a un 9 da 30.000 euro. A Torino un 6 Oro ha fatto vincere 12.500 euro mentre 6.250 euro sono stati vinti a Pieve Torina, in provincia di Macerata, con un 6 Oro. Un 6 Doppio Oro è valso 6.000 euro a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e a un 6 da 5.000 euro è stato centrato a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Nella precedente estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto è mancato ancora una volta il “6”, aumentando il jackpot e portandolo a 31,1 milioni di euro. Un solo vincitore ha conquistato i “punti 5” agguantando tutto per sé il premio da 260.934 euro. 587 giocatori hanno acchiappato i “punti 4” portando a casa ciascuno 543 euro. I “punti 3” indovinati sono stati 25.634 per 33 euro ognuno, i “punti 2” invece sono stati 434.627 per un premio di poco superiore ai 5 euro.

Passiamo alle quote SuperStar del Superenalotto. Nell’ultimo concorso ci sono stati 4 vincitori dei “4 stella” che hanno incassato 54.391 euro a testa, poi 166 “3 stella” del valore di 3.329 euro. Segnaliamo ancora 2.597 “2 stella” da 100 euro, 17.581 “1 stella” da 10 euro e 40.381 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

In attesa dell’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo concederci di sognare in quale modo potremmo spendere il golosissimo jackpot del Superenalotto che anche oggi è destinato ad aumentare. Si tratta di un gruzzoletto interessante di denaro che potrebbe dare l’opportunità di mettere un po’ di soldini da parte e dare maggior sollievo alle proprie finanze. Ma una parte di questi soldi potrebbe anche essere destinata a supportare progetti belli e indipendenti, per esempio quelli disponibili sulla piattaforma Kickstarter.

Il progetto che vi suggeriamo oggi potrebbe aiutarvi a rendere la vostra casa (o l’abitazione che sognate di acquistare con il denaro del jackpot) più accogliente. Si tratta di Naked Root Planter, cioè un vaso che come suggerisce il nome lascia respirare le radici delle piante, in modo da impedire che marciscano. Il deterioramento delle radici è infatti la prima causa di morte delle piante domestiche, così amate ma spesso anche così facili da far morire inavvertitamente.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Eccoci ora con l’atteso appuntamento con la Smorfia napoletana, che guarda alla cronaca per tentare di carpire i numeri che potrebbero rivelarsi vincenti nel Lotto, 10eLotto o Superenalotto. In questo caso più che alla cronaca vogliamo dare uno sguardo al meteo e alla notizia che allontana ancora la sospirata, calda primavera da gran parte della nostra penisola.

Al prolungarsi del maltempo, nonostante l’avvicinarsi sempre più rapido dell’estate, possiamo associare il numero 40 (La Noia, per le persone più meteoropatiche), il 60 (il Lamento, perché in fondo tutti aspettiamo una bella giornata di sole tiepido), poi naturalmente l’83, cioè il Maltempo.











