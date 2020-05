LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 41/2020. Lotto e 10eLotto pronti per il concorso finale di questa settimana: numeri vincenti e premi in arrivo per tutti gli appassionati dei due giochi italiani. Prima di lanciarci verso la nuova estrazione, scopriamo i risultati della statistica delle vincite e i dati diffusi da Agipro News sui più fortunati. Per il 10eLotto, la vincita maggiore vede a parimerito Porto Azzurro, in provincia di Livorno, e Cattolica, in provincia di Rimini, con un bottino da 30 mila euro a testa. Nel primo caso si tratta di un 4 in modalità Oro e nel secondo un 6 in estrazione frequente. Il totale delle vincite previste dal gioco invece ammonta a 9 milioni di euro. Il Lotto invece ha premiato un fortunello con 50.596 euro gazie a cinque numeri giocati su Milano e abbinati al Lotto Più. Il giocatore in questione è di Marcerata, mentre a Morro d’Oro, in provincia di Teramo, è stato realizzato un terno secco su Bari del valore di 22.500 euro. La stessa ruota ha premiato inoltre un appassionato di Bologna con 9.750 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Tornano il SuperEnalotto e il Jackpot: il montepremi è sempre più ricco e nel concorso di questa sera potrebbe finire nelle tasche di qualche fortunello. Prima di scoprire l’esito della nuova estrazione, rivediamo insieme la statistica ufficiale e quali vincite sono state distribuite lo scorso giovedì. In testa il 4+ da oltre 29 mila euro con sei vincitori, mentre il 5 regala meno di 15 mila euro a otto giocatori. Sono 248 i biglietti vincenti associati alla vincita del 3+, pari a 2.243 euro, mentre 542 appassionati imbroccano il premio da 290,20 euro grazie al 4. Stabile il 3 con una quota da 22,43 euro e 17.937 partecipanti vincenti, mentre il 2 crolla ai minimi storici e regala 5 euro a testa a ciascuno dei 254.433 vincitori. Per il 2+, gli appassionati a riscuotere la vincita sono 3.017, per un bottino da 100 euro. L’1+ premia invece 14.241 appassionati con 10 euro ciascuno, mentre lo 0+ chiude la classifica con 5 euro e 22.008 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo protagonisti di questa serata dedicata al concorso della Sisal. Gli aspiranti vincitori sono pronti per scoprire i numeri vincenti di oggi e i premi che verranno distribuiti nel corso della serata. Massima attenzione per il montepremi quindi, ma anche per i progetti su cui investire in fase di vincita. Se avete ancora dei dubbi in merito, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica: abbiamo selezionato una delle tante idee lanciate su KickStarter e che potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di MaeGo, il primo robot a forma di auto dotato di Intelligenza Artificiale per giocare ai videogiochi FPS e in grado di correre, fermarsi e compiere diverse azioni in modo autonomo. In dotazione sono previste delle pistole giocattolo, freccette oppure palline di schiuma per giocare in multiplayer e divertirsi con gli amici. MaeGo è molto di più di un semplice robot giocattolo destinato agli sparatutto: può aiutare infatti bambini e ragazzi a coltivare la logica e il pensiero strategico grazie alla piattaforma di sviluppo. Oppure prepararli per la scuola o addirittura per una futura carriera nel mondo scientifico-tecnologico. Quale è il goal previsto? meno di 5 mila euro e la bella notizia è che è già stato realizzato grazie al contributo di 90 sostenitori. L’asta invece rimarrà attiva ancora per altri 12 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per sbarcare con un nuovo concorso, in cui scopriremo i numeri vincenti e i bottini previsti in base alle combinazioni più fortunate. Alcuni giocatori sono già pronti in prima fila, schedina alla mano, per assistere all’estrazione. Altri invece si trovano ancora in alto mare, indecisi su quali numeri giocare. Per fortuna la nostra Rubrica ha pronta una soluzione adatta per chi vuole compilare la schedina senza ulteriore affanno: la smorfia napoletana ci svelerà i numeri associati ad una notizia che abbiamo scelto per voi. Parliamo di un evento accaduto in Sudafrica e che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. Un importante politico del Paese infatti ha scelto di essere sepolto all’interno della sua limousine Mercedes. Per un tragico scherzo del destino, l’uomo è morto mentre percorreva il vialetto di casa proprio mentre si dirigeva verso l’amata automobile. In passato, l’ex uomo di affari aveva avuto modo di acquistare diverse Mercedes, ma a causa delle recenti difficoltà economiche era stato costretto a venderle tutte. Poi è riuscito a comprare una limousine usata: anche se il mezzo non poteva circolare, al politico piaceva trascorrere il tempo al suo interno e ascoltare l’autoradio. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’automobile, 46, il funerale, 90, la sepoltura, 5, la politica, 42, e il desiderio, 50. Per tutti coloro che volessero giocare anche al 10eLotto e aumentare le probabilità di vincita, proponiamo l’1 come Numero Oro, che tradotto in linguaggio ‘smorfiesco’ rappresenta il lusso.



