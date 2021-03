LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 32/2021. Prima però occupiamoci dei risultati dell’ultimo concorso disputato, quello di sabato scorso. Per quanto riguarda il Lotto è come sempre il portale agipronews.it ad informarci che Roma è stata grande protagonista dell’estrazione, con vincite complessive per oltre 46mila euro. Quella più alta, da 23.750 euro, è stata frutto di una puntata da 10 euro sui numeri 6-60-66 sulla ruota di Milano: il fortunato ha azzeccato tre ambi ed un terno. Sempre nella Capitale un giocatore ha intascato 22.500 euro con una giocata da 5 euro azzeccando un terno secco 3-5-49 sulla ruota di Venezia. Capitolo 10eLotto: in fatto di vincite colpaccio da 2,5 milioni di euro per un giocatore di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, che ha centrato un 10 Oro con una puntata da soli 4 euro su un’estrazione frequente. Si tratta della seconda vincita più alta dell’anno: meglio ha fatto soltanto il fortunato di Cesano Boscone che lo scorso 23 gennaio ha vinto 5 milioni di euro. Festeggiamenti anche a Milano con un 9 Oro da 50mila euro e a Chiaravalle, in provincia di Ancona, con un 6 Oro da 12.500 euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto quanto accaduto al Lotto e al 10eLotto, diamo adesso un’occhiata alle quote del Superenalotto di sabato scorso. Purtroppo ancora una volta nessuno è stato in grado di mettere le mani sul Jackpot, che ha ormai superato quota 122 milioni di euro. Nessun “6” e nessun “5+1”, ma un fortunato ha potuto godere in solitaria del premio da 244.204,38 € associato al “5”: davvero niente male. Il “4” è stato fatto da 483 giocatori, per loro un premio da 513,93 euro, mentre con il “3” sono 21.974 i giocatori che hanno vinto 34,05 €. Ultimo premio assegnato col Superenalotto di sabato? I 6,09 euro vinti dai 381.754 giocatori che hanno fatto “2”. Occupiamoci adesso delle quote del “SuperStar” di sabato: due giocatori hanno fatto “4 Stella” vincendo 51.393,00 euro. Il “3 Stella” ha assegnato 3.405 euro a 126 giocatori, mentre il “2 Stella” ha regalato i canonici 100 euro a 1.986 fortunati. Premi di consolazione anche chi ha fatto “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e 5 euro associati a questi risultati sono andati rispettivamente a 12.421 e 26.127 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 122.200.000 €: sarete voi lettori de ilsussidiario.net i fortunati che se lo aggiudicheranno? Noi ovviamente ve lo auguriamo, ma nel frattempo vogliamo darvi un consiglio sul “come investire” un’eventuale vincita. Come sempre prendiamo spunto dai tanti progetti innovativi che trovano spazio su kickstarter.com: che ne direste di finanziare uno con qualche migliaia di euro? Briciole rispetto al Jackpot! Nel caso siate dell’idea di farlo, vi segnaliamo un progetto molto interessante di nome “Diveroid”. Di che si tratta? Usiamo le parole degli sviluppatori per descriverlo al meglio: “Comprare separatamente un computer subacqueo, una bussola e una macchina fotografica per la tua immersione può diventare costoso nel tempo, per non parlare del fatto che sono molto ingombranti e possono appesantire l’immersione. A DIVEROID 2.0, abbiamo pensato di portare la comodità di avere uno smartphone sempre a portata di mano, con la tecnologia di monitoraggio necessaria alla tua immersione. Il nostro prodotto include un computer subacqueo, una bussola e un giornale di bordo tutto nel palmo della tua mano”. L’idea vi intriga? Allora date un’occhiata coi vostri occhi e cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Dopo aver passato in rassegna tutte le statistiche del caso è arrivato il momento di passare al sodo: quali numeri giocare? Non abbiamo la sfera di cristallo, ma di certo possiamo fare affidamento sulla Smorfia Napoletana. Come? Sottoponendole un fatto di cronaca che ci ha colpito e chiedendole di “interpretarlo”. La notizia più importante di queste ore è quella che ha visto diversi Paesi in Europa sospendere la vaccinazione con il siero di AstraZeneca. Partiamo allora dal protagonista assoluto di questa vicenda: il “vaccino”, corrispondente al numero 70. Detto che questo rappresenta l’unica arma vincente contro il “virus”, numero 90, adesso dopo alcuni casi di trombosi verificatisi in alcune persone che hanno ricevuto il siero si è diffusa la “paura”, ancora una volta numero 90, in tutto il “continente”, numero 74. La “speranza”, numero 57, è quella che alla fine tutto si risolva con una dichiarazione ufficiale sulla sicurezza del siero, indispensabile per recuperare il clima di “fiducia”, numero 79, nell’opinione pubblica in “Italia”, numero 1.



