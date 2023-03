Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 MARZO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 16 marzo 2023, vanno in scena le nuove estrazioni dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in quello che si classifica come il secondo appuntamento settimanale con i concorsi Sisal. Qualcuno riuscirà a esultare per effetto di una ricca vincita? La speranza è che ci si possa imbattere in numerosi festeggiamenti disseminati lungo lo Stivale e che essi coincidano con il maggior numero possibile di lettori de IlSussidiario.net. Nel mentre, andiamo a dedicarci a quanto è avvenuto martedì 14 marzo, in occasione dell’ultima estrazione del Lotto.

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per oltre 68mila euro, tutte in provincia di Napoli: festa con una doppietta a Sant’Antimo, dove sono state centrate due vincite da 23.750 e 22.500 euro. A Mugnano di Napoli sono stati vinti altri 12.500 euro, mentre nel capoluogo finiscono 9.750 euro. Il Lotto premia anche l’Emilia-Romagna con tre vincite, per un bottino complessivo di oltre 31mila euro: ad Argenta, in provincia di Ferrara, sono stati vinti 11.375 euro, mentre a Reggio-Emilia vanno altri 10.250 euro. Infine a Carpi, in provincia di Modena, sono stati vinti 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 234,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il concorso del 10eLotto di martedì 14 marzo ha premiato l’Emilia-Romagna per vincite complessive di 68mila euro. La più alta arriva da Correggio, in provincia di Reggio-Emilia, con un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 8 da 10mila euro centrato a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, mentre a Riccione un 5 Oro è valso 8mila euro. Da segnalare inoltre due vincite da 25mila euro ciascuna realizzate a Sarzana, in provincia di La Spezia, con un 8 Extra e a Cagliari con un 6 Oro, mentre in Lombardia sono stati vinti 36mila euro grazie a un 9 da 20mila euro indovinato a Canegrate, in provincia di Milano, e a un 4 Doppio Oro da 16mila euro messo a segno a Cinisello Balsamo, sempre in provincia di Milano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 814 milioni di euro in questo 2023.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo Lotto e 10eLotto, passiamo a esaminare i numeri vincenti del Superenalotto, volgendo lo sguardo a quanto avvenuto in occasione dei sorteggi di due giorni fa. Il montepremi ad oggi si attesta a quota 68,9 milioni di euro, importo che non fa altro che ingolosire quanti si metteranno sulle tracce del 6 milionario. Nell’ultimo concorso di martedì 14 marzo sono stati centrati otto punti “5” da 30.556,71 euro ciascuno. Da segnalare anche tre “4 stella” da 29.008 euro l’uno.

Il termine massimo per presentare la ricevuta di gioco vincente del Superenalotto è di 90 giorni solari dalla giornata successiva alla pubblicazione del bollettino ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita. Le modalità di riscossione dei premi, invece, variano in base alla somma vinta e alla modalità utilizzata per giocare. L’ammontare dei premi non riscossi viene versato all’Erario.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Come si può investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto o di una ricca cifra al Lotto? Un interrogativo importante, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dai concorsi Sisal. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “MyndHub – Move, Power & Control things with your Mind”. Come spiegano i creatori, “se stai cercando di padroneggiare le abilità di concentrazione e meditazione o migliorare le tue prestazioni, MyndHub renderà tutto facile e divertente. MyndHub ti permette di muovere, alimentare e controllare gadget o dispositivi elettronici con la mente. Lavorando come un ponte tra la tua mente e il mondo fisico, MyndHub permette al tuo cervello di diventare un controllore, facendo agire o reagire le cose alla tua concentrazione (focus) e meditazione (calma) in tempo reale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO: QUALI NUMERI GIOCARE?

Ora, concludiamo il nostro odierno itinerario fra le lotterie, sfruttando i significati della smorfia napoletana abbinati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. Abbiamo provato anche noi de IlSussidiario.net a rivolgerci all’oracolo dei concorsi a premi per eccellenza, tentando di seguire le sue indicazioni e di farci guidare verso la vittoria. Di conseguenza, ci siamo lasciati ispirare da una notizia pubblicata su Rai News, generando da essa la nostra personale cinquina.

L’apneista David Vencl, conosciuto anche come l’uomo di ghiaccio, ha stabilito il nuovo record mondiale di immersione in Engadina (Svizzera). Il sommozzatore 40enne è sceso a oltre cinquanta metri di profondità sotto la superficie del lago ghiacciato di Sils, in Svizzera, senza nemmeno indossare la muta. Sfida non da poco, poteva avere conseguenze ben più tragiche: Vencl, quando è emerso, ha avuta una perdita di sangue che non è passata inosservata. “Probabilmente ha danneggiato la trachea. Secondo lui il problema è sorto nella discesa a circa 40 metri. Lui, guardando l’orologio che indicava la profondità, ha fatto un movimento con la testa, che con la pressione e l’acqua fredda ha creato degli scompensi in gola”, ha spiegato il portavoce, Pavel Kalous. Per fortuna lo staff dell’apneista era fin dall’inizio organizzato in modo capillare, i primi ad immergersi sono stati i sommozzatori, che hanno ripreso il tutto e si sono occupati anche della sicurezza di Vencl. Consultando quindi la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 25 (apnea). Inoltre, non può mancare il 4 (immersione). E, ancora, il 18, acqua, il 78 (primato) e il 52 (sommozzatore).











