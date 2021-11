LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 137/2021. Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nel Lotto di sabato. La Puglia ha conquistato vincite per oltre 81mila euro: quella più alta d’importo è arrivata a Valenzano, in provincia di Bari, dove un fortunato giocatore ha centrato quattro terni e una quaterna sulla ruota di Torino, intascando così più di 24 mila euro. Fortuna niente male anche a Lesina, in provincia di Foggia, dove due giocate hanno confezionato un premio da 47.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito circa 6,5 milioni di euro, per un totale di oltre 981 milioni da inizio 2021. E il 10eLotto?

Protagonista assoluto il Lazio, e non sarebbe potuto essere altrimenti visti i 100 mila euro vinti a Roma grazie ad un 9 Doppio Oro. Sempre nella Capitale un anonimo ha centrato un 6 Doppio Oro da 72 mila euro. Completa il podio Fiumicino (RM) con un 9 Oro da 50.001 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 23,4 milioni di euro: il totale da inizio 2021 fa 3,6 miliardi di euro assegnati.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Quote del Superenalotto di sabato 13 novembre che finiscono adesso nel mirino di questa rubrica. A partire dal “5”, visto che nessuno ha avuto la fortuna di fare “6” o “5+1”. Certo si è consolato il solitario che con il “5” ha portato a casa un maxi-premio da 233.858,07 euro. Il “4” ha premiato invece 595 giocatori con 401,42 euro di vincita, mentre il “3” ha assegnato 31,95 euro a 22.461 persone. Ultimo premio del giorno? Il “2” da 5,95 euro finito nelle tasche di 373,950 concorrenti. Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto spiccano i 40.142,00 euro vinti da 2 fortunati che hanno fatto “4 Stella”. Il “3 Stella” invece ha premiato 107 anonimi con 3.195,00 €.

I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.925 fortunati, mentre l’1 Stella da 10 euro è stato appannaggio di 14.609 giocatori. Lo “0 Stella” è andato invece a 34.450 persone che hanno vinto 5 euro. Finita qui la carrellata di premi? Non ancora: spazio alle vincite Seconda Chance 1 e 2 da 50 e 3 euro, andate rispettivamente a 128 e 19.627 anonimi.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il Jackpot del Superenalotto? Questa la domanda che in tanti si pongono fantasticando sulla possibilità di far saltare il banco. Noi de ilsussidiario.net, dovendo fare un discorso più generico, siamo soliti concentrarci su alcune belle iniziative presenti sulle piattaforme di fundraising e bisognose di sostegno economico. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di un progetto che farà impazzire i piccoli appassionati di informatica. Già il nome dell’idea dice tanto: “Little Hackers”. Ma di cosa si tratta nello specifico? Gli sviluppatori parlano di “è un’esperienza interattiva che utilizza un libro di esercizi e la realtà aumentata (AR) per introdurre i giovani lettori dai 6 anni in su ai concetti fondamentali della programmazione informatica”.

Interessante, vero? Cliccate qui per approfondire l’argomento e decidere se destinare realmente una piccola somma della vostra eventuale vincita a questo progetto!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non sarebbe la stessa cosa se non chiudessimo la nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto senza lo spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Quali numeri possiamo giocare? Quale evento ha attirato maggiormente la nostra attenzione? Oggi su tutto spicca la delusione del pareggio dell’Italia di calcio contro l’Irlanda del Nord che ha condannato la nostra Nazionale agli spareggi per cercare di qualificarsi al prossimo Mondiale. Iniziamo allora dal numero 1, che nella Smorfia Napoletana identifica appunto la parola “Italia”, e proseguiamo con il numero 88, equivalente di “delusione”, il sentimento che prevale su tutto il resto.

Rifugiamoci allora nel 43 di “azzurro” e nel 57 di “speranza” in vista dei play-off di marzo, quando dovremo essere in grado di ottenere la “vittoria”, numero 71, per ottenere il posto tra le grandi del calcio mondiale che storicamente l’Italia merita.



