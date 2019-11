LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 138/2019. Attendiamo con ansia il momento in cui verranno rivelate le combinazioni vincenti e i premi di oggi, anche se il pensiero di tutti gli appassionati va anche al risultato dello scorso giovedì. Secondo la statistica ufficiale, ci dice Agipro News, la classifica delle vincite ha regalato un parimerito ad entrambi i giochi, almeno per quanto riguarda il primo posto. I due giochi infatti hanno regalato circa 50 mila euro a due fortunelli. Nel caso del 10eLotto la fortuna ha raggiunto un giocatore della provincia di Lecce, Vernole, che ha realizzato un 9 Oro. Per quanto riguarda il Lotto il fortunello è invece di Bergamo, che ha giocato una schedina sulla Nazionale indovinando quaterna, quattro terni sei ambi. Per il più longevo dei giochi italiani, la seconda vincita più alta riguarda inoltre un partecipante di Moconesi, in provincia di Genova, a cui va un premio da 29.250 euro per un terno secco sulla Nazionale. Infine 23.750 euro per un vincitore di Botrugno, in provincia di Lecce. Il 10eLotto piazza invece al secondo posto 30 mila euro in premio centrato in provincia di Monza e Brianza, a Usmate Velate, con un 8 Oro. Segue il tesoretto da 22.400 euro destinato ad un giocatore di Sorrento, in provincia di Napoli, che ha imbroccato un 4 Doppio Oro. Il montepremi del 2019 sale infine a 3,9 miliardi di euro, di cui 22,8 milioni realizzati solo nell’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

33,1 milioni di euro per il vincitore del SuperEnalotto di oggi: il Jackpot continua ad aumentare sempre di più il proprio valore grazie alla serie di assenze che ha centrato negli ultimi mesi. Le belle notizie però sono sempre dietro l’angolo, come sa bene quel vincitore che lo scorso giovedì si è portato a casa oltre 180 mila euro grazie al 5. Un altro giocatore ha invece realizzato il 4+ da quasi 71 mila euro, mentre 92 tagliandi vincenti hanno totalizzato il bottino da 3.864 euro grazie al 3+. In miglioramento anche il 4, con tesoretto da 708,72 euro e 397 vincitori, mentre il 3 rimane piuttosto stabile e regala la vincita da 38,64 euro a 16.849 partecipanti. Segue il 2 con premio da 6,30 euro e 272.796 giocatori fortunati. Per le ultime tre posizioni troviamo ancora una volta le tre quote del SuperStar, guidate come sempre dal 2+. Il premio da 100 euro va a 1.253 appassionati, mentre sono 9.804 i vincitori legati alla vincita dell’1+, da 10 euro a testa. Infine i 5 euro dello 0+: i biglietti premiati sono in tutto 24.924.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo insieme per dare il via all’estrazione di oggi: siamo in trepidante attesa, pronti a scoprire i numeri vincenti di questa sera e soprattutto i premi che verranno realizzati nel concorso. La sestina vincente è l’obbiettivo principale per tutti gli aspiranti fortunelli, che però sono disposti ad accontentarsi anche delle quote secondarie, purchè generose. Per ora in realtà uno dei dubbi che affligge molti partecipanti riguarda come spendere la vincita, quali iniziative sostenere con il proprio tesoretto. Una domanda che la nostra Rubrica conosce bene e a cui risponde da anni con l’aiuto di KickStarter. Oggi vi parliamo di Tempest, un prodotto azzeccato se pensiamo all’emergenza maltempo che ha colpito diverse zone d’Italia. Si tratta di una stazione meteo personale, collegata ad una app dotata di intelligenza artificiale e in grado didare delle accurate previsioni del tempo. Il dispositivo infatti è dotato di diversi tipi di sensori che catturano i raggi solari e l’intensità della pioggia, il vento , la pressione atmosferica e l’umidità ed è in grado di elaborare i dati in tempo record. In modo istantaneo, il rilevatore comunicherà infatti via WiFi all’App per dispositivi mobili, in modo che ogni utente possa essere preparato al maltempo, soprattutto in caso di situazioni di estrema emergenza. Il goal da circa 45 mila euro è già stato raggiunto in poche settimane, ma i sostenitori potranno partecipare comunque all’asta entro 19 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ritorna anche oggi con l’ultima estrazione della settimana, concludendo la seconda tranche di appuntamenti del mese di novembre. I numeri vincenti verranno annunciati a breve: abbiamo ancora tempo a sufficienza per ultimare le registrazioni delle schedine, trovare i numeri da giocare e prepararci al grande evento. Chi è ancora in difficoltà su quali numeri usare per sfidare la sorte, può sempre avvalersi del consiglio della nostra Rubrica. Come sempre, abbiamo chiesto alla smorfia napoletana di rivelarci i numeri legati ad una news scelta apposta per voi. Parliamo di rapine e famiglie: sembra infatti che una banca dello Utah sia stata presa di mira da due genitori e i rispettivi figli. Gli eredi della coppia in realtà hanno solo cinque e due anni e in base alle informazioni rilevate dalla Polizia americana, sembra che siano rimasti in macchina con papà mentre mamma procedeva con la rapina. Nonostante il colpaccio, la famiglia è stata localizzata subito dopo la rapina, compiuta a detta dei ladri per riuscire a sbarcare il lunario. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la rapina, 46, la famiglia, 55, il figlio, 50, i soldi, 26, e la banca, 79. Come Numero Oro scegliamo invece la difficoltà, 16.



