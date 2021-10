LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 124/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso del Lotto disputato, quello di giovedì 14 ottobre. Il portale agipronews.it ci informa che grande protagonista è stata la Toscana. Nell’ultimo concorso, infatti, sono state realizzate due vincite a Firenze per un valore totale di 61 mila euro. La prima è stata centrata grazie a 3 ambi e un terno giocati sulla ruota di Cagliari che hanno regalato 47.500 euro ad un fortunato anonimo; sempre nel capoluogo toscano un altro giocatore si è “consolato” con una vincita pari a 13.500 euro.

Si festeggia anche a Roma, dove sono state riportate vincite per un totale di quasi 38 mila euro, e a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, dove due vincite hanno portato in dote un bottino 34 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di quasi 900 milioni da inizio 2021. E il 10eLotto? Sempre agipronews.it riporta di una vincita molto importante conseguita a Merano, in provincia di Bolzano. Si parla di 100mila euro vinti con una giocata dell’importo di 3 euro: 10 numeri abbinati alla modalità frequente che hanno portato ad un 10 Doppio Oro. Da segnalare anche una vincita di 30mila euro a Gravina di Puglia, in provincia di Bari (grazie ad un 6 Doppio Oro) e un’altra da 20mila euro a Vermezzo, in provincia di Milano (grazie ad un 9). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,3 milioni di euro, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Occupiamoci ora delle quote del Superenalotto di giovedì 14 ottobre 2021. Come sono andate le cose? Nessuno è riuscito a metter ele mani sull’ambito Jackpot, né a conquistare il secondo premio in palio, il 5+1. Certo non possono lamentarsi i cinque giocatori che hanno fatto “5”, intascando così 36.825,62 euro. Festeggiano, sebbene in maniera più moderata, anche i 677 fortunati che hanno vinto 277,70 euro grazie al “4”. Spazio poi ai 24.238 anonimi che hanno portato a casa un premio da 23,31 euro facendo “3”. Fanalini di coda i 359.469 giocatori che hanno fatto “2” vincendo 5 euro.

Nel concorso gemello del Superenalotto, il Superstar, nessuno si è aggiudicato il “5 Stella” ma quattro giocatori hanno trovato di ché festeggiare grazie ad un “4 Stella” da 27.770,00 euro. In 122 hanno vinto invece 2.331,00 euro grazie al “3 Stella”. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.608 giocatori, i 10 euro collegati all’1 Stella sono stati vinti invece da 9.876 persone. Premio di consolazione da 5 euro per chi ha fatto “0 Stella”, ovvero 20.844 anonimi. Chiusura per i premi “Seconda Chance 1 e 2”: i 50 euro e i 3 euro associati sono andati rispettivamente a 20.844 e 102 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

A quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 16 ottobre 2021? Per la precisione a 95.800.000 €. Si tratta di una cifra così alta che non dovrebbe rappresentare un problema per voi, in caso di vittoria, destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi che attendono su kickstarter.com, piattaforma di fundraising, l’aiuto di qualche benefattore per spiccare il volo. Noi de ilsussidiario.net siamo molto attenti a questo tipo di progetti futuristici e oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Mini Pupper”. Di che si tratta?

Gli sviluppatori lo descrivono in questo modo: “Immaginate un robot quadrupede a forma di cane che può saltellare, trotterellare e correre, supportando 12-DOF, ROS (Robot Operating System) SLAM, navigazione e funzioni AI OpenCV – pur essendo economico. Mini Pupper è il compagno da sogno per imparare e sperimentare con la robotica, esplorando le funzioni avanzate di un robot dinamico che in genere non sarebbero disponibili a questo prezzo”. Vi abbiamo incuriosito? Il progetto ha già ottenuto oltre 300mila euro di donazioni! E voi? In caso di vittoria del Jackpot del Superenalotto sareste disposti a sostenere Mini Pupper? Per farvi un’idea cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come da tradizione concludiamo il nostro appuntamento con la rubrica dedicata ai concorsi del Lotto e del Superenalotto con uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Ci piace tentare la sorte provando ad indovinare i numeri che usciranno. In che modo? Prendendo un fatto di cronaca e interpretandolo appunto con la Smorfia Napoletana. Parliamo allora delle proteste contro l’introduzione obbligatoria del Green Pass sul posto di lavoro. I due numeri indispensabili sono il 60 e l’1, in rappresentanza delle parole “certificato” e “verde”.

Altra parola chiave: “protesta”, che nella Smorfia partenopea corrisponde al numero 82. Imprescindibile anche la parola “lavoro”, associata al numero 27. Infine, per caratterizzare ulteriormente la giocata, facciamo riferimento ad uno dei luoghi più caldi di queste manifestazioni: il Porto di Trieste. Giochiamo allora il numero 36, che nella Smorfia corrisponde proprio alla figura del “porto”.



