LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 SETTEMBRE 2021

Cresce l’adrenalina in vista delle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 settembre 2021. Poche ore vi separano dai numeri vincenti sul concorso Sisal numero 111/2021. L’attesa potrà come sempre essere ingannata dando uno sguardo ai dati forniti da Agipronews e relativi all’ultimo concorso del Lotto dello scorso martedì, durante il quale ad essere premiato è stato ancora una volta il Salento. Siamo a Melendugno, piccolo centro in provincia di Lecce, dove grazie ad una puntata di 5 euro sulla ruota Nazionale che ha fruttato sei ambi, quattro terni e una quaterna sono stati vinti 27 mila euro. Grande festa anche a Candiana, in provincia di Padova in seguito al premio da 17 mila euro ed altre due vincite interessanti rispettivamente da 13,8 e 12,9 mila euro. Sul podio anche una vincita da 14 mila euro realizzata a Povoletto, in provincia di Udine. Nell’ultimo concorso sono stati distribuiti 5 milioni di euro mentre il totale dall’inizio dell’anno sale a 815 milioni di euro.

Capitolo 10eLotto: nel corso dell’estrazione dello scorso martedì sono stati centrati quattro premi da 15 mila euro ciascuno. I fortunati vincitori che sono riusciti a mettere a segno un 7 Doppio oro arrivano rispettivamente da Sant’Ilario d’Enza (RE), Perugia, Nave (BS) e Milano. Da segnalare anche un 7 Oro, sempre con modalità frequente, centrato a Sirmione in provincia di Brescia. Nell’ultimo concorso sono stati incassati 26 milioni di euro per un totale di 3,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo il Lotto e 10eLotto, spazio in questo giovedì 16 settembre all’appuntamento centrale della settimana in compagna del Superenalotto. Si tratta di un appuntamento storico ed imperdibile per i tanti appassionati del gioco Sisal che aspirano a centrare il tanto ambito “6”, il quale si fa rincorrere ormai da svariate settimane. Ogni estrazione diventa quella giusta per riuscire ad intercettare i sei numeri della combinazione fortunata che potrebbe contribuire a cambiare per sempre la vita dei concorrenti, ma non è cosa semplice.

L’assenza del fatidico “6”ha portato il jackpot in palio a raggiungere l’interessante vetta di 81,7 milioni di euro, diventando sempre di più una delle vincite più alte. Lo scorso martedì sono state due le vincite messe a segno degne di nota, ovvero quelle grazie al “5” da 89.374,23 a testa realizzate rispettivamente a San Donato Milanese (MI) e Sant’Arpino (CE). Si segnalano inoltre anche quattro “4 Stella” da 27.858 mila euro a testa. Ricordiamo come sempre che l’ultimo “6” del valore di 156 mila euro è stato realizzato lo scorso 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’argomento Superenalotto ed il relativo jackpot sempre più in crescita porta a concentrarsi inevitabilmente sul ricco jackpot in palio. L’eventuale vincita con il “6” porterebbe ad un radicale cambio di vita ed aspettative ma anche a maggiori possibilità per i fortunati che, oltre a utilizzare buona parte del denaro per soddisfare sogni e progetti potrebbero anche decidere di utilizzarne una parte per finanziare i desideri di alcuni talentuosi creativi.

Con questo intento nasce la piattaforma Kickstarter alla quale dedichiamo costantemente la nostra attenzione, con riferimento ai nuovi progetti pronti per essere finanziati. Quest’oggi vi parleremo di Dolph & Tiges – Waffles & Cafe. L’idea dei creatori è quella di aprire un coffe-snack bar a Patrasso, in Grecia, dove servire bevante, waffles, torte e biscotti fatti in casa. Il tutto con l’uso di maggiore fruttosio e meno zucchero, farina integrale piuttosto che quella normale, cioccolato fondente al posto di quello al latte. L’obiettivo è servire sapori che possano ricordare anche gli altri Paesi del mondo che i creatori negli anni hanno avuto la possibilità di visitare. Se la loro idea vi interessa, perché non finanziarla? Clicca qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa dell’appassionate viaggio tra Lotto e Superenalotto con fermata alla stazione della Smorfia Napoletana. Si tratta solo di una breve pausa, speriamo piacevole, durante la quale riflettere sui numeri da poter mettere in gioco. Sarà come sempre l’attualità a venirci incontro, con l’aiuto della Smorfia che regala ottimi spunti in riferimento alle cifre da estrapolare ed eventualmente mettere sulla propria schedina di gioco.

La notizia del giorno sarà in grado di strappare un sorriso in quanto ci parla di un gesto di grande solidarietà che arriva da Napoli. Un bambino disabile non può raggiungere l’aula perché l’ascensore è fermo. Ecco allora che l’intera classe decide di trasferirsi in teatro, al pianterreno, per non escluderlo. “Samuele non può raggiungere le aule ai piani superiori perché l’ascensore è fermo oramai da quasi un anno. L’elevatore funzionerebbe pure, ma resta off-limits perché non si provvede alla manutenzione. Da dicembre 2020”, ha raccontato la mamma del piccolo a Il Mattino. Ed ecco i numeri che siamo in grado di estrapolare e consigliarvi grazie alla Smorfia Napoletana: Napoli 22, bambino 1, disabile 15, ascensore 69, teatro 8, scuola 3.



