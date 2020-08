LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 17 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 80/2020. Concorso del Lotto e 10eLotto in arrivo: tutti gli appassionati sono pronti per scoprire il risultato dell’appuntamento di questa sera. Prima di conoscere i numeri vincenti, verifichiamo la statistica precedente e la classifica delle vincite. Qualche fortunello potrebbe addirittura essersi lasciato sfuggire qualche premio! In testa il Lotto con Eboli, in provincia di Salerno, dove un giocatore ha centrato 45 mila euro in premio con un terno secco su Napoli. In seconda posizione troviamo la provincia di Rovigo con Porto Viro e un tesoretto da più di 23 mila euro. Infine Melzo, in provincia di Milano, dove un appassionato ha imbroccato una vincita da 22.075 euro. In prima posizione per la classifica del 10eLotto troviamo invece Cavallino Treporti, nel Torinese, con un 3 Doppio oro del valore di 30 mila euro. Segue Torino con 8 mila euro in premio, mentre in terza posizione troviamo quattro vincite. I fortunati partecipanti sono di Trento, Tesero, Terni e Narni, mentre il premio è da 6 mila euro. Le vincite registrate lo scorso giovedì hanno premiato gli italiani con 19,301 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

26,4 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: la sestina vincente verrà registrata da uno dei giocatori in gara? Stiamo per scoprirlo, così come i numeri vincenti di questa sera. Per ingannare l’attesa, meglio controllare ancora una volta le vincite dello scorso giovedì. La statistica ufficiale della Sisal ci segnala il 4+ in prima posizione con otto vincitori e un bottino che supera i 44 mila euro. Segue il 5 che sfiora i 39 mila euro con quattro giocatori fortunati, mentre il 3+ premia 87 partecipanti con 2.783 euro a testa. Il bottino del 4, pari a 444,08 euro, finisce invece nelle tasche di 418 appassionati, mentre il 3 regala 27,83 euro a testa a ciascuno dei suoi 18.091 vincitori. Infine abbiamo il 2 da 5 euro, ancora inchiodato sul fondo della classifica, che premia 303.829 giocatori. Si piazza sullo stesso gradino anche lo 0+ con tesoretto identico e 22.109 tagliandi vincenti, mentre 10.633 biglietti fortunati registrano il premio da 10 euro legato all’1+. Come ultima quota per filone SuperStar troviamo il 2+: il premio da 100 euro va a 1.562 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per regalarci emozioni e sorprese grazie all’estrazione di questa sera: il Jackpot spunterà fra i premi distribuiti in tutta l’Italia? Ancora un po’ di pazienza prima di conoscere i numeri vincenti e le quote centrate dagli appassionati in gara. Alcuni giocatori intanto si stanno già portando avanti con i ‘compiti per casa’ e hanno individuato un progetto utile per fare il primo investimento, subito dopo aver riscosso la propria vincita. Anche la nostra Rubrica si unisce al coro e vi parlerà di un’idea selezionata su KickStarter, utile per chi è a caccia di iniziative interessanti. Blync è lo strumento ideale per chi è appassionato delle due ruote e vuole vivere un’avventura emozionante senza lasciare le proprie mura domestiche. Blync sfrutta infatti la realtà virtuale per creare qualsiasi scenario mentre ci si trova ancora a casa. Il dispositivo è dotato di due fermi per permettere a chiunque di utilizzare la propria bicicletta in salotto, in camera d’aletto e in qualsiasi altro locale della propria dimora, in tutta sicurezza. Gli occhiali per la realtà virtuale invece collegheranno l’utente ad un modo alternativo, permettendo di migliorare la propria esperienza grazie ad un sensore di resistenza e velocità. A 26 giorni dalla conclusione dell’asta, il goal ancora da raggiungere è invece di circa 19 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO?

Il Lotto sta per aprire i battenti e noi appassionati del gioco italiano siamo pronti per scoprire i numeri vincenti del concorso di oggi. Prima però dobbiamo assicurarci di aver compilato in modo corretto la nostra schedina, ancora prima di registrarla. Avete già individuato quali numeri giocare? Se siete con l’acqua alla gola potete sempre sfruttare la combinazione che la nostra Rubrica ha realizzato grazie ad una news selezionata per voi e all’aiuto della smorfia napoletana. Partiamo la notizia che ci parla di estate, zanzare e metodi alternativi per evitare le famose e noiose punture. Sembra che in Uganda un uomo riesca ad uccidere le zanzare a sei metri di distanza solo grazie alle flatulenze. La notizia si è sparsa in tempo record e alcune aziende produttrici di insetticidi hanno chiesto all’uomo di poter trasformare i suoi gas in un repellente industriale. Joe intanto è diventato famoso nel suo paese, soprattutto perchè a quanto pare utilizza il suo ‘dono’ per tenere lontane le zanzare che portano la malaria. Un benefattore per la sua comunità, quindi! Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la zanzara, 78, la malattia, 19, il gas, 71, l’industria, 36, e l’aria, 80. Come Numero Oro aggiungiamo invece l’ambiente, 84, per chiunque volesse tentare la fortuna anche al 10eLotto.



