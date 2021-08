LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 98/2021. Prima però diamo uno sguardo a come sono andate le cose sabato. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta del giorno, per quanto riguarda il Lotto, è stata riportata a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove un fortunato giocatore ha centrato 11 ambi, 10 terni, cinque quaterne e una cinquina con una giocata da 2 euro, effettuata su tutte le ruote, portandosi a casa più di 52mila euro. Sul podio delle vincite anche un anonimo di Latisana, in provincia di Udine, dove è stata conseguita una vincita pari a 15mila euro, e Ferrara dove un giocatore ha intascato una somma pari a 14.750 euro.

Lotto, numeri vincenti Superenalotto/ Estrazioni 14 agosto 2021: quote e Smorfia

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro per un totale che supera i 724 milioni di euro da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: festa grande a Leverano, in provincia di Lecce, dove l’ultimo concorso ha regalato 40mila euro ad un fortunato giocatore che ha centrato un 8 e il doppio numero oro con una giocata da 9 numeri abbinata alla modalità frequente. Ventimila euro sono stati vinti poi a Milano, Casacanditella (CH) e e Nola (NA). Nel centro meneghino e nella località campana merito di due 8 doppio oro; a Casacanditella invece sono stati centrati 9 numeri su 10. In tutti e 3 i casi le giocate sono state effettuate con la modalità frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 20,293 milioni di euro, per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 14 agosto 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Vediamo ora come sono andate le cose nel concorso del Superenalotto di sabato con le quote assegnate. Vacanti sono rimasti i premi associati al “6” e al “5+1”: il premio più alto di giornata è stato dunque quello da 63.871,28 € vinto da tre fortunati giocatori. Il “4” è valso 419,05 euro a 478 fortunati, mentre il “3” ha premiato con 33,36 euro un folto gruppo composto da 17.765 persone. Ancora più numerosa la compagine di 293.788 persone che ha vinto 6,21 euro facendo “2”.

Capitolo SuperStar: nel concorso associato al Superenalotto nessuno ha fatto “5 Stella” ma in 3 si sono consolati facendo “4 Stella” e vincendo 41.905,00 euro. Il “3 Stella” ha garantito invece un bottino di 3.336 euro a 103 fortunati baciati dalla Dea Bendata. Di certo non si sono lamentati i 1.597 anonimi che hanno intascato 100 euro facendo 2 Stella. Un tantino meno fortunati i 12.096 che hanno vinto 10 euro facendo “1 Stella”. Chiusura riservata ai 31.237 giocatori che hanno vinto 5 euro facendo “0 Stella”.

LOTTO E SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 12 agosto 2021: quote e Superstar

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 68.600.000 €. Come investire una somma così corposa? Per quel che riguarda la parte più cospicua lasciamo a voi la decisione, ma una piccola porzione di vincita potreste certamente destinarla al finaznaiamento di uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di sostegno presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Ergoplax, ERGOPLAX: la scrivania ergonomica intelligente 15 in 1. Si tratta di un’invenzione perfetta per chi deve lavorare al pc ma ha difficoltà a farlo comodamente.

Come sostengono gli stessi sviluppatori, Ergoplax è “la scrivania intelligente sit-and-stand creata con un obiettivo in mente: fornire una scrivania pulita senza problemi con un sistema ausiliario impressionante per offrire la migliore esperienza di lavoro e di intrattenimento che potrai mai avere nella tua vita”. Diciamo che nella descrizione non sono stati modesti, ma gli va dato atto che a dispetto di un obiettivo posto a 8mila euro ne hanno raccolto quasi 800mila! Curiosi di vedere se l’idea merita anche un vostro piccolo finanziamento? Allora cliccate qui! 748.766€

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Smorfia Napoletana che torna protagonista della rubrica de ilsussidiario.net anche nella marcia d’avvicinamento al concorso di oggi del Lotto. Su quali numeri puntare? In assenza di una palla di vetro che ci dica quali saranno gli estratti non ci resta che affidarci alla fantasia sperando di avere fortuna. Prendiamo allora spunto da uno dei leitmotiv di questo periodo: la vacanza al mare. Giochiamo dunque il numero 62, che nella Smorfia partenopea è l’equivalente di “ferie” e proseguiamo con il numero 1 di “mare”.

Altri elementi caratterizzanti questo periodo? Certamente la “abbronzatura”, corrispondente nella Smorfia Napoletana al numero 27. E poi? Aggiungiamo il numero 80 di “spiaggia” e condiamo il tutto con il numero 15 di “ombrellone”. Ora abbiamo la nostra cinquina: nulla ci dice che saranno questi i numeri estratti (anzi!), ma una cosa è certa: è aumentata a dismisura (anche per chi scrive) la voglia di fare un tuffo al mare!



© RIPRODUZIONE RISERVATA