LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI DI OGGI, 17 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 99/2019. Neanche un giorno di pausa ed ecco tornare le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. È tempo quindi di nuove giocate, per realizzare le quali ci si può basare sui numeri spia. Andiamo quindi a vedere, in base ai primi numeri estratti ieri sulle diverse ruote, quali 5 avrebbero più probabilità di uscire oggi. A Bari il primo estratto è stato il 6. Questo vuol dire che hanno più probabilità di uscire i seguenti numeri: 1, 5, 9, 35 e 59. A Cagliari, invece, considerando come numero spia il 65, i numeri spiati sono: 28, 34, 39, 52 e 70. A Firenze il primo estratto è stato il 61, cui corrispondono i numeri spiati: 12, 27, 50, 60 e 64. A Genova, con l’80, hanno più probabilità di essere estratti il 5, il 21, il 47, il 71 e il 90. Il 72 primo estratto a Milano “preannuncia” sulla stessa ruota il 28, il 29, il 36, il 38 e il 40. Al numero spia 56 primo estratto a Napoli corrispondono il 22, il 40, il 67, il 68 e l’80. I numeri spiati dal 73 di Palermo sono: 8, 14, 30, 42 e 63. A Roma, per il primo estratto 5 i numeri spiati sono: 4, 8, 18, 19 e 79. A Torino il primo estratto è stato il 77, quindi i numeri spiati sono: 42, 55, 62, 66 e 81. Infine, a Venezia il primo numero estratto è stato il 45. Dunque hanno più probabilità di uscire il 12, il 59, il 72, il 75 e l’86. Ripetiamo che questi sono i numeri spiati prendendo il primo estratto di ogni ruota come numero spia in base alle statistiche indicate dal sito di Lottomatica.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto è stato estratto: la notizia sul risultato vincente del concorso di oggi continua a stupire tutti gli appassionati della Sisal. Dopo un anno di assenze, la sestina infatti ha scelto di assegnare oltre 209 milioni di euro ad un fortunello di Lodi. Un record che in qualche modo segue una tradizione nascosta e non ufficiale del gioco italiano. Sembra infatti che negli anni il mese di agosto abbia portato fortuna a diversi giocatori. Dal vincitore della Lombardia che 16 anni fa ha centrato un montepremi milionario fino ai 78 milioni registrati a Caorle, nel Veneziano, appena due anni fa. Con la comparsa della sestina vincente anche le quote secondarie si impennano rispetto alla media mensile. Al secondo posto della classifica troviamo infatti il 5 da più di 63 mila euro e cinque vincitori, mentre altri cinque appassionati conquistano oltre 48 mila euro grazie al 4+. Segue il 3+ con 3.455 euro in premio e 195 partecipanti fortunati, mentre 661 tagliandi registrano i 482,86 euro associati al 4. Infine 34,55 euro per il bottino del 3, indovinato da 27.938 vincitori, e il 2 con premio da 6,13 euro centrato da 489.523 fortunelli. Chiudiamo ancora una volta la classifica con il trio SuperStar a premio fisso. Si inizia dal 2+ da 100 euro, conquistato da 3.078 vincitori, seguito dai 10 euro dell’1+ che premia 23.139 partecipanti. In ultima posizione lo 0+ con il suo storico bottino da 5 euro: il premio viene assegnato a 53.005 giocatori.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Assieme alla giocata del Lotto viene da tempo generata una combinazione utile per partecipare al Simbolotto, un altro gioco a premi (si consideri che la vincita massima è di 5.000 euro) che si basa su 5 simboli estratti su 45 disponibili. Nel mese di agosto la ruota in promozione è quella Nazionale e nell’ultima estrazione avvenuta ieri i simboli vincenti sono stati: 3-Gatta, 41-Buffone, 25-Natale, 26-Elmo, 30-Cacio. Ai più esperti non sarà sfuggito il legame tra i numeri e la smorfia napoletana. Perché non provare allora una giocata del Lotto utilizzando la consueta notizia degli ultimi giorni scelta per voi e “letta” in base alla smorfia? Una notizia a lieto fine visto che stiamo parlando dei salvataggi compiuti in mare, durante la giornata di Ferragosto, dai cani bagnini: sono stati ben cinque quelli che hanno visto protagoniste le Unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggi in un solo giorno. I salvataggi sono avvenuti in Calabria, Sicilia e Campania. La smorfia napoletana indica il cane con il numero 6, mentre quella moderna con il 61. Ferragosto viene indicato con il 45 dalla smorfia napoletana e dal 15 con quella moderna. Entrambe le smorfie convergono sull’1 per indicare il mare. La smorfia moderna associa il 55 alla Sicilia, il 21 alla Calabria e il 39 alla Campania. Avremmo quindi ben otto numeri tra cui scegliere: 1, 6, 15, 21, 39 45, 55 e 61. Chissà che qualcuno di questi non possa rivelarsi vincente. Da tener presente che in Sicilia c’è la ruota di Palermo e in Campania quella di Napoli, ma che i salvataggi ci sono stati a livello Nazionale.



