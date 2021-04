LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI: 17 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 46/2021. Prima però concentriamoci su quanto accaduto nell’ultimo concorso disputato, quello di giovedì. Quali sono stati i premi assegnati di maggiore entità? Grazie al portale agipronews.it siamo in grado di dire, in relazione al 10eLotto, che grande protagonista dell’ultima estrazione è stata la provincia di Milano. In particolare a meritare la copertina è stato un giocatore di San Giuliano Milanese, nella periferia del capoluogo lombardo, il quale, nell’estrazione di giovedì 15 aprile, ha centrato un 7 doppio oro con una giocata abbinata all’estrazione del Lotto che gli è valsa un premio da 30mila euro. In seconda posizione si piazza l’anonimo di Gaeta (LT) che con un 7 doppio oro abbinato ad una giocata frequente ha intascato 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi oltre 27 milioni, per un totale di 1,3 miliardi di euro dall’inizio del 2021.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 15 aprile: il Jackpot sale

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Andiamo a vedere adesso come sono andate le cose per quanto riguarda il Superenalotto. Ebbene sì: ancora una volta nessuno si è aggiudicato i due premi più ambiti, quelli associati al “6” e al “5+1”. Mentre il Jackpot continua a crescere, sono sei i giocatori che hanno fatto “5” consolandosi con un premio da 33.699,18 euro. In 651 hanno totalizzato il “4”, intascando così 315,75 euro, mentre il “3” ha regalato 26,69 € a 23.212 giocatori. Ultimo premio assegnato? I 5,29 euro associati al “2” vinti da 363.596 giocatori. Occupiamoci ora del concorso gemello del Superenalotto, il “SuperStar”. La medaglia d’oro delle vincite di giovedì spetta ai sette giocatori che hanno fatto “4 Stella” portandosi a casa 31.575,00 euro di vincita. Il “3 Stella” ha regalato 2.669,00 € a 196 fortunati, mentre i canonici 100 euro correlati al “2 Stella” sono stati assegnati a 2.725 giocatori. Con l’1 Stella sono stati vinti 10 euro da 15.799 giocatori, mentre lo 0 Stella ne ha assegnato 5 a 28.664 giocatori.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 aprile 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Mentre il Jackpot del Superenalotto continua a crescere a dismisura, toccando oggi i 138.500.000 €, è lecito porvi una domanda: sapreste come investire questa cifra fino all’ultimo centesimo? Se la risposta è affermativa passiamo oltre, ma qualcuno potrebbe non essere così sicuro. Se questo è il vostro caso, oggi vogliamo segnalarvi un’idea innovativa sulla quale potrebbe essere piacevole investire. Si tratta di “Torshn”, un puzzle del tutto innovativo presentato sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Di che si tratta? Gli sviluppatori lo descrivono così: “Puzzle a combinazione unica che solletica la mente, calma l’occhio e si sente bene in mano. Solido alluminio fatto per durare generazioni. Il Torshn Puzzle è una sfida sorprendentemente difficile e un’affascinante aggiunta alla tua scrivania, scaffale o tavolino”. Ad occhio potremmo dire che si tratta di un cubo di Rubik 2.0: per sapere se siamo in errore, guardate con i vostri occhi cliccando qui!

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 13 aprile: la Smorfia

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo il nostro excursus su Lotto e Superenalotto occupandoci della Smorfia Napoletana. Dal momento che il concorso di oggi si disputa il 17 di aprile, non possiamo fare a meno di parlare approfonditamente del significato del numero 17 nella Smorfia. Esso è “‘a disgrazzia”. L’associazione con la sfortuna è un’anomalia tutta italiana dal momento che negli altri Paesi il numero “sfortunato” per eccellenza è il 13 anziché il 17. Questo significa che se per caso avete sognato un gatto nero, un corvo, un animale morto con la testa mozzata o la forca, ovvero simboli prevalentemente correlati alla sfortuna, il numero da giocare è il 17. Solitamente chi sogna uno di questi segni, se non proprio il numero 17, è molto preoccupato o turbato da qualche aspetto della propria vita. Per esorcizzare la paura e la preoccupazione, in questo sabato 17 aprile, perché non giocare proprio il 17? A voi la scelta…



© RIPRODUZIONE RISERVATA