LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 17 DICEMBRE 2020

Manca sempre mano alle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 dicembre 2020: conto alla rovescia quasi terminato per i numeri vincenti del concorso Sisal numero 133/2020. In attesa di rivivere le nuove emozioni nel corso dell’appuntamento di metà settimana con la fortuna, il portale Agipronews ci ricorda quali sono stati i dati relativi al precedente concorso del Lotto nel corso del quale la vincita più alta è stata realizzata in provincia di Como. Nel dettaglio, le estrazioni dello scorso martedì hanno permesso di sbloccare un premio del valore di 64.750 euro assegnandolo ad un fortunato giocatore di Olgiate Comasco. I quattro numeri scelti e giocati sulla ruota di Milano hanno permesso di realizzare la bellezza di sei ambi, quattro terni e una quaterna. Tra i premi più ricchi della serata anche i 50.596 euro andati a Panicale (PG) e i 45.000 euro finiti a Napoli. Ricco appuntamento anche per quanto concerne il 10eLotto. Si resta ancora al Nord dove a Sorisole, in provincia di Bergamo è stata realizzata la vincita maggiore dello scorso martedì pari a 50mila euro e realizzata con un 9 in modalità “Oro”. Sul podio, tra le vincite degne di nota anche quella da 30 mila euro centrata ad Ascea (SA) grazie a un 8, mentre a Ruvo di Puglia (BA), Palazzuolo Sul Senio (FI) e Ponte Lambro (CO) sono stati vinti 20mila euro.

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La Dea Bendata potrebbe farsi viva oggi non solo grazie alle estrazioni di Lotto e 10eLotto ma anche del SuperEnalotto, altro gioco che appassiona numerosi giocatori italiani. Il jackpot continua a salire ancora e questo porta sempre maggiori concorrenti ad avvicinarsi al gioco nella speranza di poter essere travolti da un’ondata di fortuna ma soprattutto di soldi messi in palio. L’assenza del “6” anche nella precedente estrazione di martedì scorso ha contribuito a far lievitare il jackpot in vista del nuovo concorso odierno a ben 78,4 milioni di euro, diventando un delle maggiori vincite d’Europa. Intanto l’ultimo “6” con il SuperEnalotto è stato centrato la scorsa estate, esattamente il 7 luglio in quel di Sassari, in Sardegna, ma all’epoca il jackpot era di “appena” 59 milioni di euro. Nell’ultimo concorso, tra coloro in attesa di intercettare l’intera combinazione solo in otto hanno potuto festeggiare grazie al “5” ciascuno del valore di oltre 22,5 mila euro. Questa sera il “6” continuerà a latitare ancora?

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nell’affascinante mondo della Smorfia Napoletana trova spazio anche l’impiego dei numeri nel gioco del SuperEnalotto. Avete già in mente quali saranno le prossime sei cifre da mettere in schedina? Se avete esaurito le varie combinazioni relative alle proprie date del cuore, allora possiamo renderci utili proponendovi alcuni numeri da giocare tratti dalla Smorfia Napoletana e che traggono ispirazione dalle notizie di attualità. Tra le ultime notizie c’è quella di Papa Francesco nel giorno del suo 84esimo compleanno. Notizia che già da sé vede il numero 84 pronto per essere messo in gioco, seguito dal 58 che si collega al Pontefice. I festeggiamenti per il compleanno sono rappresentati dal 44 mentre il giorno del compleanno, secondo la Smorfia è relativo al 52. E’ l’82 il numero corrispondente al Vaticano mentre chiudiamo con il numero 42 che è relativo agli auguri inviati al Papa proprio nel suo giorno di nascita dalle numerose personalità del mondo politico e non solo.



