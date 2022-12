Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 DICEMBRE 2022

Si avvicina il Santo Natale e l’auspicio che tutti i giocatori di Lotto, Superenalotto e 10eLotto condividono coincide con l’eventuale magnanimità della Dea Bendata in occasione della serata di oggi, sabato 17 dicembre 2022 (concorso Sisal numero 151). Ma cosa è accaduto nel concorso di giovedì 15 dicembre? Scopriamolo in vostra compagnia, a cominciare dal gioco del Lotto. In tal senso, è stato premiato l’Abruzzo: a Teramo, infatti, è stata centrata una vincita da quasi 25mila euro, grazie a una giocata complessiva da 6 euro su tutte le ruote. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso anche quella da 14.250 euro acciuffata a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, e quella da 12.475 euro realizzata a Sassari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

Osservando poi l’ultimo sorteggio del 10eLotto, in Lombardia si è palesata la seconda vincita più alta del 2022: a Milano un fortunato giocatore ha messo a referto un 10 dal valore di 1 milione di euro, pareggiando le vincite di Marsala e Giugliano in Campania. Si festeggia anche a Napoli, con un 6 Doppio Oro da 60mila euro ,mentre a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è stato realizzato un 6 da 33mila euro. Da segnalare anche un’altra vincita in Lombardia, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: un 4 da 9mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 23,4 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 3,5 miliardi di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

I numeri vincenti delle estrazioni del Superenalotto di stasera, che si manifesteranno subito dopo quelli del Lotto, potrebbero portare in dote 329,3 milioni di euro a quanti riuscissero a centrare la sequenza magica senza sbagliare neppure un numero: da 19 mesi, di fatto, nessuno riesce in questa impresa (era il 22 maggio 2021 quando esultò uno scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo). Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 15 dicembre sono stati tredici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 23.165,67 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 29.736 euro ciascuno.

Sisal ha contestualmente reso noto che i risultati dei concorsi numero 155, 156 e 157 di martedì 27 dicembre, giovedì 29 dicembre e sabato 31 dicembre di Superenalotto SuperStar saranno disponibili entro le ore 00.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito, vista l’assegnazione dei premi dell’iniziativa speciale “Super Natale”. La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo ciascuna estrazione.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o eventuali, cospicue vincite realizzate al Lotto per mezzo dei suoi numeri vincenti? Indubbiamente le possibilità sono molteplici e variano a seconda delle esigenze personale di ogni singolo giocatore. Tra le ipotesi che potreste prendere in considerazione, vi è anche quella di sostenere le idee altrui; a tal proposito, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla piattaforma Kickstarter, che riporta online i progetti a caccia di finanziamento proposti da creativi di tutto il pianeta.

Tra questi figura “Oxa: il primo respiratore indossabile”. Di seguito, ecco la sua descrizione: “Tutti noi abbiamo iniziato la nostra vita con un’inspirazione. Ma la respirazione non è solo un modo per fornire ossigeno per mantenersi in vita. La respirazione è intimamente legata a funzioni corporee essenziali che influenzano le nostre sensazioni! Con Oxa, imparerete a respirare correttamente per affrontare lo stress quotidiano, essere più rilassati e dormire meglio. Nanoleq, l’azienda alle spalle di Oxa, ha costruito il prodotto da zero. La tecnologia si basa su sensori con pletismografia a induttanza respiratoria per il monitoraggio del respiro, elettrocardiografia per il monitoraggio del cuore e rilevamento a infrarossi per la temperatura della pelle, tutti sensori contenuti in una piccola componente elettronica delle dimensioni di una moneta. Inoltre, abbiamo sviluppato algoritmi per un’elevata precisione dei dati e contenuti originali per esercizi di respirazione, con un’interfaccia utente dinamica e reattiva allo stato mentale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Chiudiamo il nostro consueto tour delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i significati della smorfia napoletana. In particolare, prendiamo spunto da una notizia d’attualità da cui ricavare una sequenza numerica che si riveli fortunata per tutti gli scommettitori che sceglieranno di seguire il nostro suggerimento giornalistico.

Di conseguenza, lasciamoci ispirare da una delle notizie del giorno: Papa Francesco oggi compie 86 anni. Una giornata di lavoro come tutte le altre, per lui, nel segno dei poveri. Di primo mattino, infatti, il Pontefice ha ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano una delegazione del “Premio Madre Teresa” e ha consegnato un riconoscimento a tre persone che si spendono per i poveri. Ma quali sono i numeri connessi a questa notizia “vaticana”? Partiamo con il 32 (Papa), per proseguire quindi con il numero 15 (compleanno). Ci sono poi il 90 (Vaticano), l’84 (Chiesa) e il 7 (Pontefice).











