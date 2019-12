Lotto/ Oggi estrazioni Superenalotto, 10eLotto 17 dicembre 2019: numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato i numeri. I numeri vincenti, quelli che potrebbero cambiare il destino (quanto meno economico) di molti tra i giocatori. Specialmente tra coloro che abbiano indovinato il Jackpot del Superenalotto, ovviamente, ma anche per chi riesca a indovinare la sequenza del 10eLotto e la centrare un terno al Lotto, magari con qualche centenario o numero infrequente, ecco che si prospetta una ottima opportunità per migliorare la propria posizione economica. E allora, prima di riportarvi i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e farvi il nostro in bocca al lupo, ecco le solite raccomandazioni. Anzitutto, giocate responsabilmente, e controllate sempre, in ogni caso, il tagliando anche in ricevitoria. E ora spazio al sogno, i numeri vincenti sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°151 del 17/12/2019

11 – 12 – 16 – 20 – 21 – 28 – 30 – 31 – 32 – 35 – 38 – 40 – 44 – 51 – 52 – 56 – 76 – 79 – 81 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 12

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 12 – 11

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 151 del 17/12/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

4 44 86 88 8 37

NUMERO JOLLY

56

SUPERSTAR

62

Lotto, estrazione n°151 del 17/12/2019 BARI 12 11 81 66 82 CAGLIARI 16 56 4 22 20 FIRENZE 20 44 60 40 21 GENOVA 76 31 79 72 23 MILANO 32 87 56 41 33 NAPOLI 52 35 82 60 67 PALERMO 38 40 59 79 87 ROMA 51 79 78 66 22 TORINO 21 30 87 89 45 VENEZIA 11 28 84 71 61 NAZIONALE 79 40 1 34 52

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto ancora una volta al centro del nostro approfondimento sulle pagine de ilsussidiario.net. Iniziamo dal primo dei due concorsi appena citati: il numero 22 sulla ruota di Palermo sembra ormai deciso a darsi alla macchia in maniera definitiva. Sono infatti 142 le estrazioni senza che decida di tornare a fare capolino: obiettivo minimo? Il 2020. Secondo in classifica, ma soltanto per merito (o colpa) del numero 22 palermitano, è il numero 8 sulla ruota di Milano, ricercato a sua volta da 138 turni. Completa il podio il numero 12 sulla ruota di Venezia, ad un solo concorso da un numero “emergenziale”: il 118. Da monitorare la situazione del numero 40 sulla ruota di Firenze, che in caso di nuovo ritardo finirà per entrare ufficialmente nel club dei centenari. Capitolo Superenalotto: il numero 85 si conferma primatista dei ritardatari con 74 assenze di fila. Medaglia d’argento per il numero 3, sparito dai radar da 66 turni. Bronzo al numero 69, dato per disperso da 61 concorsi. (Agg. di Dario D’Angelo)

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT CONTINUA A CRESCERE

C’è un motivo se tanti italiani attenderanno con fibrillazione i numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. Quale? Sperare in una vincita capace di cambiare la vita. In questo senso il Superenalotto è il concorso più appetibile: per esso parla un Jackpot che limitarsi a definire “corposo” è usare un eufemismo. Quanto vale il Jackpot? Oggi, martedì 17 dicembre 2019, ci sono in palio 46.800.000 €. Una cifra mostruosa, in crescita rispetto a quella di sabato scorso, quando il montepremi ammontava a 45.636.310. Un aumento significativo insomma da una settimana all’altra, sinonimo del fatto che nessun giocatore nell’ultimo concorso è stato in grado di far saltare il banco. Meglio per il fortunato vincitore (che prima o poi ci sarà), che potrà portarsi a casa un Jackpot da sogno. Attenzione: non che ci si potesse lamentare…Basta dire che 10 concorsi fa il Jackpot superava comunque i 36 milioni di euro! Se dovesse arrivare in questi giorni, sarebbe in ogni caso un Natale da Paperoni… (Agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 151/2019. I giochi sono pronti per regalare tanti e bei ricchi premi a tutti gli appassionati, come del resto hanno fatto già lo scorso sabato. La classifica delle vincite, come possiamo notare dai dati ufficiali diffusi da Agipro News, è guidata dal 10eLotto con un bottino da 150 mila euro realizzato a Orbetello. Il vincitore ha totalizzato un 7 Doppio Oro, a cui segue un 8 Oro di Gragnano, in provincia di Napoli, del valore di 60 mila euro e un altro 8 Oro registrato nella stessa cittadina, ma del valore di 30 mila euro. Infine abbiamo una doppietta da 50 mila euro, premio associato a due 9 Oro centrati a Caccivio, in provincia di Como, e Trezzano Rosa, in provincia di Milano. Il Lotto premia invece un giocatore della provincia di Salerno, di Campagna, con 120 mila euro. Il fortunello ha realizzato una quaterna su Cagliari. In seconda posizione troviamo un bottino da 12 mila euro su Tutte le ruote indovinato nella stessa cittadina. Moncalieri, in provincia di Torino, vince invece 12.750 euro, mentre a Milano troviamo un tesoretto da 22.500 euro legato ad un terno secco su Cagliari.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora intatto e pronto a sfidare gli appassionati del SuperEnalotto. Il concorso di questa sera potrebbe vedere il montepremi da 46,8 milioni di euro finire nelle case di qualche italiano. Ci sarà un fortunello? In attesa di scoprirlo, rivediamo la statistica ufficiale riguardo all’estrazione dello scorso sabato. 5+1 di nuovo assente, così come il 5+, mentre il 5 supera se stesso e sfiora i 76 mila euro, grazie a tre giocate vincenti. Seguono i quasi 35 mila euro del 4+, che consacra alla vittoria un unico giocatore, mentre il 3+ raggiunge quota 2.572 euro e premia 89 appassionati. Troviamo poi il 4 da 349,51 euro e 666 biglietti fortunati, mentre il 3 regala 25,72 euro a testa a 27.148 giocatori. Rimane stabile invece il 2, che mantiene il suo premio da 5 euro, realizzato da 450.351 vincitori. Abbiamo poi il 2+ da 100 euro, centrato da 1.715 tagliandi fortunati, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono a 10.474 giocatori. In ultima battuta lo 0+ con i suoi soliti cinque euro, questa volta imbroccati da 21.425 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dal nuovo concorso del SuperEnalotto: il Jackpot renderà ancora più ricche le vacanze natalizie degli appassionati della Sisal? Per ora il montepremi continua ad accumulare il suo bottino in previsione di una sestina vincente che potrebbe essere estratta entro la fine dell’anno. Prima di scoprire i numeri vincenti e il risultato del concorso di oggi, vediamo invece come possiamo spendere una piccola parte del nostro tesoretto, ovviamente in caso di vincita. Parliamo di KickStarter e di una delle idee lanciate in questi ultimi mesi, che calza a pennello con la stagione invernale. Snowfeet II è infatti il dispositivo ideale per tutti gli amanti della montagna e della neve, dato che permette di trasformare scarpe e scarponi in mini sci. Una combinazione fra lo skateboard e gli sci insomma. Snowfeet II è molto più di un’imbragatura: grazie alle apposite linguette è adatto per ogni tipo di scarpa, il metallo della suola permette uno stop veloce, mentre il freno posteriore permette di rallentare. Il materiale è ultraresistente e grazie all’apposita sacca, è possibile trasportare Snowfeet II in qualsiasi momento e luogo. Mancano però solo 19 ore prima che l’asta venga conclusa: goal da circa 9 mila euro già centrato e poco tempo a disposizione per poter contribuire al progetto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dal nuovo concorso del Lotto e di sicuro tanti ritardatari sono ancora in alto mare: avete già trovato i numeri da giocare? Non è così semplice riuscire ad individuare la combinazione giusta, quella che ci fa sentire già più fortunati e su cui contare per poter portare a casa una vittoria. Qualcuno degli appassionati sarà di sicuro pieno di dubbi sui numeri da scegliere, la ruota da preferire e altro ancora. Un ostacolo che la nostra Rubrica conosce molto bene e che anche oggi vi aiuterà a superare, grazie alla smorfia napoletana e una news da analizzare. Partiamo dalla notizia, che ci parla di pecore e Andrea Bocelli. Sembra infatti che un gruppo di allevatori australiani abbiano deciso di rilassare i propri ovini grazie ad una dieta speciale e all’ascolto delle opere liriche e delle canzoni del celebre tenore. A detta del gruppo, le pecore sono più tranquille e il loro stato d’animo influenza in modo significativo la qualità della lana prodotta. Una matassa da record, visto che supera il record di 1.500 euro al kg stabilito in precedenza, anche se non si sa la somma esatta della vendita. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la pecora, 1, la lana, 46, l’allevatore, 2, la lirica, 22, e la tranquillità, 70. Come Numero Oro scegliamo la canzone, 57.



