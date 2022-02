Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 FEBBRAIO 2022

Occhi puntati sulle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. Nelle prossime ore scopriremo quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 21/2022. Prima di immergerci con entusiasmo nell’appuntamento centrale della settimana in compagnia della Dea Bendata, andiamo alla scoperta dei risultati registrati nel precedente concorso del Lotto, raccolti come da tradizione dal portale Agipronews. Grande festa nel Lazio, dove ad esultare è stato un fortunato concorrente di Priverno, in provincia di Latina, il quale si è portato a casa un bel gruzzoletto di oltre 36 mila euro grazie a dieci terni, cinque quaterne e una cinquina. Una serie di vincite anche in Lombardia, per un totale di oltre 32 mila euro: la più alta è stata realizzata a Cilavegna, in provincia di Pavia, ed è stata pari a 14.250 euro; a Cortenuova, in provincia di Bergamo, è stata centrata una vincita di 9.750 euro mentre a Monza un concorrente ha vinto 8.250 euro. Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati vinti 5,5 milioni di euro, per un totale di 40 milioni da inizio anno.

Come è andata invece nel 10eLotto? Ancora la regione Lombardia si è piazzata tra le più fortunate nel gioco, con vincite per oltre 60mila euro. La maggiore è stata realizzata a Milano grazie ad un 9 Oro da 50 mila euro, mentre a Rho è stato centrato un 8 da 10mila euro. A festeggiare è anche la Campania con una vincita da 30mila euro a Napoli. E’ di 45mila euro invece il premio Castel d’Azzano, in provincia di Verona, con un 8 Oro. In tutto sono stati distribuiti 27,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 477 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto ed il 10eLotto non saranno i soli giochi che cattureranno l’attenzione degli appassionati nella prima serata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. Anche il Superenalotto torna a far gola ai tanti appassionati grazie al jackpot super milionario che continua a crescere di settimana in settimana. Anche nell’ultima estrazione, nessun concorrente ha intercettato la fatidica sestina vincente e questo ha portato a far crescere sempre di più il montepremi in palio, raggiungendo quota 157,8 milioni di euro e superando la somma vinta nell’ultimo “6” realizzato lo scorso anno.

Era il 22 maggio 2021 quando un fortunato concorrente centrava a Montappone (FM) l’intera combinazione del Superenalotto portandosi a casa 156 milioni di euro. A distanza di quasi un anno la fortuna tornerà a baciare qualche fedele appassionato? In attesa degli esiti di questa sera, ecco uno sguardo all’ultimo concorso del passato martedì durante il quale è stato centrato un “5 Stella” da 1.297.163,50 euro a Fiumicino (Roma) grazie ad una giocata realizzata presso l’Aranova Gran Cafè sulla Via Aurelia, con la modalità “Quick Pick Multistella”. Si segnalano anche quattro “5” da quasi 52 mila euro e quattro “4 Stella” da 34 mila euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è diventato sempre più importante con il passare dei giorni superando persino l’ultima vincita milionaria dello scorso maggio. Adesso gli appassionati del gioco sono chiamati ancora una volta a fare i conti sull’eventuale post vincita: come comportarsi? Come impiegare il denaro vinto? Tra spese imminenti, grandi progetti, investimenti e risparmi resterà senza dubbio del denaro da impiegare per il finanziamento di progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore. Tanti, soprattutto da parte di creativi da tutto il mondo, sono ospitati sulla piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parliamo di un progetto di MC Editions – Castings che presenta una serie di fusioni in ferro e bronzo tutte progettate e realizzate nell’East London. “Vogliamo sostenere la produzione locale su piccola scala e celebrare il suo ricco patrimonio”, dicono i creativi. Se il progetto e i principi alla base di esso vi incuriosiscono, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

E’ il turno dell’ultima tappa dell’ideale viaggio che caratterizza il Lotto ed il Superenalotto e che ha a che fare con la smorfia napoletana. cosa c’entrano i numeri con quest’ultimo aspetto? Il fascino delle cifre estratte ad ogni appuntamento si unisce a quello della smorfia dando la giusta ispirazione rispetto ai numeri da mettere in gioco sulla propria schedina. Prendiamo come sempre ispirazione dalle notizie di stretta attualità per estrapolare i numeri che potrebbero rivelarsi più che fortunati.

Oggi vi parliamo dell’ennesima follia che giunge dagli Usa, dove un no vax 32enne è stato arrestato dopo aver provocato momenti di vero panico su un volo della Delta Air Lines, dove ha tentato di aprire il portellone di emergenza. Il suo intento era attirare l’attenzione dei passeggeri per essere così filmato mentre esponeva le sue tesi contrarie ai vaccini. Ecco i numeri che possiamo estrapolare da questa bizzarra notizia: uomo in aereo 35; volo aereo 2; vaccino 70; virus 90; arrestato 7; Usa 63.



