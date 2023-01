Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 GENNAIO 2023

Il concorso Sisal numero 7 di oggi, martedì 17 gennaio 2023, si palesa con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ci sarà spazio per qualche fortunata vincita e, magari, anche per assegnare finalmente il jackpot del Superenalotto? Prima di scoprirlo, ripercorriamo quanto è avvenuto nella serata di sabato 14 gennaio, partendo dalle estrazioni del Lotto. In Lombardia sono state centrate vincite per un totale di oltre 88mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Gavardo, in provincia di Brescia, che ha portato a casa 45mila euro con un terno secco, mentre a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, è stata centrata una vincita pari a 24mila euro. Le ultime due, del valore di 9.750 euro ciascuna, sono state centrate rispettivamente a Oggiono, in provincia di Lecco, e a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano. Doppietta anche in Piemonte, con vincite per un totale di 37.250 euro: la prima, del valore di 23.750 euro, è arrivata a Cuneo, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Savigliano, che ha centrato un terno secco da 13.500 euro. Festeggia anche la Sicilia, con un giocatore di Siracusa che ha portato a casa 21.660 euro con 6 ambi, 4 terni e una quaterna abbinate all’opzione Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 59,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Anche il concorso del 10eLotto di sabato 14 gennaio ha premiato la Lombardia, con vincite complessive per 75mila euro. La più alta è stata centrata a Milano con un 9 oro da 50mila euro, mentre a Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, un fortunato giocatore ha centrato un 7 Doppio Oro da 15mila euro. L’ultima vincita lombarda, invece, è arrivata a Seregno, nella provincia di Monza-Brianza, grazie a un 6 Doppio Oro da 10mila euro. Festeggia anche il Veneto, con una doppietta da 59mila euro totali; la prima vincita è stata centrata a Treviso, con un 9 Oro da 50mila euro, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Castello di Godego, in provincia di Treviso, che ha portato a casa 9mila euro con un 3. Sorride anche il Piemonte, con una vincita da 20mila euro a Collegno, in provincia di Torino, e un 6 Doppio Oro da 10mila euro ad Alba, in provincia di Cuneo. Vinti 25mila euro, invece, a Matera, con un giocatore che ha portato a casa la somma grazie a un 7 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 161 milioni di euro da inizio anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Non ci sono soltanto Lotto e 10eLotto nel panorama delle estrazioni in programma oggi, martedì 17 gennaio 2023. Infatti, all’appello manca il Superenalotto, pronto a regalare brividi e un’attesa febbrile con il ricco jackpot in palio. Una cifra che aumenta settimana dopo settimana, visto e considerato che il “6” non si presenta dal 22 maggio 2021 (156mila euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo, ndr) e si è attestato a quota 350,1 milioni di euro. Ora il Superenalotto rappresenta il secondo premio più alto al mondo, alle spalle di quello del Powerball (416 milioni di dollari). Se dovesse essere centrato nelle prossime estrazioni, sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia.

Infine, dando un’occhiata al concorso di sabato 14 gennaio 2023 del Superenalotto, notiamo come siano stati 15 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 25.955,16 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 40.630 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o eventuali vincite al Lotto e al 10eLotto, figlie dell’estrazione di numeri vincenti? Un quesito che, senza dubbio, in molti vorrebbero trovarsi costretti a fronteggiare. Oltre a pensare alle proprie esigenze e a quelle dei propri familiari e amici, con la porzione restante dell’importo agguantato sarà possibile provvedere al finanziamento di uno dei numerosi progetti pubblicati sulla piattaforma telematica “Kickstarter”, sito di crowdfunding dedicato alle iniziative di creativi disseminati in tutto l’orbe terracqueo.

Passiamo al setaccio ora uno di essi, vale a dire l’orologio “YEMA Wristmaster Micro-Rotor Edizione limitata”. Ecco la descrizione: “Ispirato agli emblematici orologi YEMA Wristmaster degli anni Sessanta, questo modello unico è dotato del primo micro-rotore ultrapiatto di manifattura francese, che può essere ammirato attraverso una cassa da esposizione in vetro zaffiro. Progettato come orologio sportivo di lusso con bracciale in acciaio integrato e impermeabile fino a 100 metri grazie alla corona filettata a vite, il Traveller Micro-Rotor Limited Edition è un raro ed elegante esemplare di alta orologeria a un prezzo equo, adatto sia alle occasioni formali che all’uso quotidiano. L’esclusivo sistema di carica automatica a micro-rotore e le straordinarie finiture si trovano normalmente in orologi da oltre 15mila dollari, quindi i finanziatori sono sicuri di investire in un eccellente orologio di lusso a un prezzo equo, interamente progettato e prodotto in Francia da YEMA, un’azienda orologiera indipendente a conduzione familiare di lunga data”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo a termine il nostro itinerario tra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con la smorfia napoletana, vero e proprio oracolo per gli scommettitori, che ripongono nelle sue sfumature di significato e nelle sue interpretazioni le proprie speranze di successo. Noi de IlSussidiario.net, in questo senso, abbiamo optato per la genesi di una sequenza numerica che vogliamo condividere con voi lettori, con l’auspicio che possa rivelarsi fortunata e consentirvi di festeggiare.

Abbiamo pertanto scelto di prendere spunto da una delle notizie Rai News, imperniata sui problemi ambientali che riguardano il nostro pianeta. Per la Nasa, il 2022 è stato un anno rovente pari al 2015, il quinto più caldo di sempre, con temperature globali di 0,89 gradi sopra la media per il periodo di riferimento 1951-1980. L’anno scorso è stato leggermente più caldo del 2021, ma nel complesso i gruppi scientifici affermano che il grosso problema è che gli ultimi anni dal 2015 in poi sono stati i più caldi di sempre, un gradino sopra le temperature più elevate che il globo abbia mai attraversato. Berkeley Earth, un gruppo senza scopo di lucro di scienziati indipendenti, ha osservato che per 28 paesi il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato, tra cui Cina, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e Nuova Zelanda. Tutti gli ultimi otto anni sono stati più caldi di oltre 1 grado rispetto ai tempi preindustriali, hanno fatto sapere gli scienziati di Nasa e Noaa. Soltanto l’anno scorso è stato di 1,1 grado più caldo rispetto alla metà del diciannovesimo secolo. Ma quali sono i numeri che sono legati a tale news? Partiamo con il 7 (caldo), per proseguire quindi con il numero 6 (pianeta). Ci sono poi l’80 (riscaldamento), l’89 (termometro) e il 70 (scienza).











