Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 GIUGNO 2023

Anche oggi manca davvero poco all’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 17 giugno 2023. Nell’atteso, ecco cosa è successo durante il concorso precedente. Per quanto riguarda il Lotto a Cevo, in provincia di Brescia, sono stati vinti 216.604,35 euro in seguito alla combinazione 1-5-72-73 sulla ruota di Napoli e all’opzione Lottopiù, con una giocata di 4 euro. Sempre a Cevo anche una vincita da 21.660 euro con una giocata effettuata su tutte le ruote e l’opzione Lottopiù. Vinti a Mantova 26.250 euro e segnati a Milano 14.750 euro di premi. Doppia vincita al Lotto da 45mila euro a Roma seguito alla combinazione 2-24-31. A Bologna vinti 23.750 euro con la combinazione 2-19-24 sempre sulla ruota del Lotto di Roma, mentre a Castenaso si registra una vincita del valore di 14.625 euro. Infine, vincita da 21.660 a Porto San Giorgio (FM).

Cos’è successo invece nel 10eLotto? A Roma acchiappato un 6 Doppio Oro da 24mila euro e un 3 Doppio Oro da 9mila euro. A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, indovinato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Molto bene anche a Lecce, con un 7 Doppio Oro da 15mila euro e un 6 Doppio Oro da 12mila euro. A Paderno Dugnano, in provincia di Milano, si segnala un 6 Oro da 12.500 euro; a Olginate, in provincia di Lecco, acchiappato un 6 Doppio Oro da 12mila euro e a Milano un 4 Doppio Oro da 8mila euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo il Lotto, apriamo il capitolo Superenalotto, dove appena la settimana scorsa è stato centrato il “6”. Il jackpot per stasera è dunque pari a 13,9 milioni di euro. Durante il concorso precedente sono stati centrato 10 “punti 5” per 19.805 euro ciascuno, poi 1.285 “punti 4” da 158 euro l’uno, e ancora 38.669 “punti 3” da 15 euro e 479.176 “punti 2” da 5 euro.

Vincite anche per quanto riguarda le quote SuperStar: abbiamo avuto 7 “4 stella” da 15.818 euro, poi 191 “3 stella” da 1.574 euro, 2.402 “2 stella” da 100 euro. Proseguendo, spuntano 13.553 “1 stella” da 10 euro e 26.494 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Eccoci al momento dedicato ai sogni in grande, la nostra rubrica in cui ci concediamo di sognare su come spenderemmo il jackpot del Superenalotto se scoprissimo di averlo acchiappato, questa sera. Ognuno di voi ha certamente la sua lista di acquisti che desidera effettuare per migliorare la propria condizione di vita, ma noi vogliamo suggerirvi anche qualche progetto interessante e indipendente pubblicato sulla nota piattaforma Kickstarter.

Il progetto che abbiamo selezionato per voi oggi si chiama MEGAPUFF, un dispositivo che permette di illuminare e di ricaricare il cellulare tramite la luce solare! Si presenta come un cubo luminoso, ma può essere ripiegato con un solo gesto come un origami per diventare sottile e maneggevole. Se avete in mente di festeggiare con un bel picnic la vostra vincita al Superenalotto, potrebbe essere un simpatico alleato!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Manca ancora un po’ all’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, quindi dedichiamoci a un’altra rubrica, quella della Smorfia Napoletana! Guardando ai fatti di attualità possiamo estrapolare alcuni numeri particolari e chissà che le combinazioni così trovate non si rivelino vincenti!

Un fatto che emerge alle cronache del giorno sono le voci di divorzio imminente tra il principe Harry e la moglie Meghan. Quali numeri possiamo ricavare attraverso la Smorfia Napoletana? Il primo è certamente il 78, associato appunto al divorzio. Tuttavia, possiamo prendere anche il 16, cioè il tradimento (immancabile rumor quando si parla di coppie celebri) e il 21, cioè l’amante. Alla separazione coniugale è associato anche il 46. All’Inghilterra, inoltre, è associato il 26.

