LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 GIUGNO 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 giugno 2021 stanno per ripartire e nelle prossime ore scopriremo quali sono i numeri vincenti del concorso Sisal numero 72/2021. Prima di conoscere le cifre che potrebbero far sognare alcune famiglie italiane, però, non ci resta che dare uno sguardo fugace alle ultime vincite realizzate nel Lotto grazie ai dati messi a disposizione da Agipronews: la vincita maggiore dello scorso martedì è stata realizzata a Carinola, in provincia di Caserta, dove con una giocata da 2 euro sulla ruota di Venezia un fortunato giocatore ha centrato quattro terni ed una quaterna totalizzando un premio da 66.750 euro. Nel corso della serata sono state realizzate anche due vincite da 25 mila euro ciascuna a Susegana (TV) e a Terricola (PI) sempre sulla ruota di Venezia. In totale l’ultimo concorso ha totalizzato quasi 10 milioni di euro di vincite.

Spostiamoci ora sul gioco del 10eLotto dove la protagonista indiscussa è stata la città di Roma con vincite per un totale di 55 mila euro. In quella occasione sono stati centrati due 9 da 20 mila euro ciascuno e un 4 Oro da 15 mila euro. La maggiore vincita è stata centrata a Piraino, in provincia di Messina, con un 6 Oro da 22.500 euro. Nell’ultimo concorso sono stati collezionati in tutto 31,3 milioni di euro in tutta Italia facendo salire il totale dall’inizio dell’anno a quota 2,1 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

L’attesa per la serata di oggi, giovedì 17 giugno, non è però solo per il Lotto ed il 10eLotto ma anche per il gioco del Superenalotto, come sempre molto amato dagli appassionati dei giochi Sisal. In occasione dell’appuntamento centrale della settimana, l’attesa è ai massimi livelli in vista del “6” che manca da qualche settimana dopo la maxi vincita milionaria. In assenza della massima vincita al termine dell’estrazione di martedì scorso, il jackpot in vista del nuovo concorso odierno è salito a quota 42 milioni di euro. Il portale Agipronews ci fa però sapere che nell’ultimo appuntamento è stato centrato con una giocata online il 5Stella del valore di 732 mila euro. Nell’ultimo concorso, il SuperEnalotto SuperStar ha assegnato 396.242 vincite, mentre sono state 125 le vincite milionarie con punti “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. L’ultimo premio degno di nota del valore di ben 156 milioni di euro è stato realizzato solo lo scorso 22 maggio 2021 a Montappone (FM). A meno di un mese, stasera si potrebbe tornare a festeggiare?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Mentre il jackpot in palio per il nuovo concorso Superenalotto continua a salire sfiorando stasera quota 42 milioni di euro, i concorrenti appassionati del gioco tornano a sognare di poter entrare in possesso del ricco tesoretto e di poter finalmente esaudire gran parte dei propri sogni. Come poter impiegare il denaro vinto? Qualcuno potrebbe decidere di utilizzarlo ad esempio investendolo in progetti personali di tipo lavorativo. C’è chi invece potrebbe investirlo nell’acquisto della prima casa. Ad ogni modo ci sarà sempre una parte della eventuale vincita che sarà possibile usare per togliersi qualche sfizio. A tal proposito, vi presentiamo il nuovo appuntamento con la rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter dove ogni giorno è possibile trovare interessanti progetti nei quali andare ad investire una parte del proprio denaro. Oggi in particolare vi parliamo di “The crazy book of intuition” di Pink Morro. Si tratta di un libro sull’intuizione, un pezzo editoriale che serve ad approfondire il valore dell’intuizione nel campo creativo. “Da dove vengono le idee? Cos’è l’intuizione? Cosa sono le idee? Qual è la connessione tra creatività e intuizione? Come possiamo sviluppare la nostra intuizione?”, queste le domande di partenza che potrebbero trovare la giusta risposta in questo progetto per la cui realizzazione l’autore chiede un sostegno di 24.220 euro. Se il progetto ha colpito la vostra attenzione, in caso di vincita potreste decidere di sostenerlo cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

L’ultima tappa di questo nostro nuovo viaggio quotidiano nell’affascinante mondo del Lotto e del SuperEnalotto ha a che fare con la Smorfia Napoletana. Ogni appuntamento che precede le nuove estrazioni può portare a qualche problema di creatività rispetto ai numeri da mettere in gioco. Avete già tentato tutte le alternative possibili ma vi manca la giusta ispirazione in vista dell’estrazione odierna? Partendo da una notizia di stretta attualità e facendosi aiutare dalla smorfia napoletana vi metteremo a disposizione qualche utile cifra che potreste decidere di giocare in questo nuovo concorso che sta per arrivare. Arriva da Padova una bella storia di solidarietà: una bambina di 8 anni, Greta, ha deciso di compiere un gesto bellissimo donando i suoi lunghi capelli raccolti in trecce da destinare alle pazienti oncologiche. Un bellissimo gesto molto apprezzato dal presidente della Regione Veneto che ha voluto ringraziarla personalmente. Ma passiamo ai numeri che possiamo mettere in schedina: Bambina (1); Capelli (11); Capelli lunghi (81); Tagliare i capelli (17); Donare (23); Oncologia (37).



