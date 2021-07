LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 85/2021. Cominciamo la nostra consueta rassegna a partire dall’analisi del Lotto di giovedì. Il premio più alto di giornata è stato vinto da un giocatore che ha vinto 34.982,14 euro grazie ad una combinazione di otto numeri giocata su tutte le ruote, che ha fruttato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina.

Non può certo lamentarsi colui o colei che ha centrato la seconda vincita più alta di giovedì: 23.750 euro vinti a Mortara, in provincia di Pavia. Terza piazza per la cinquina al Simbolotto centrata a Bari, che ha regalato al giocatore un premio di 16.304 euro. Capitolo 10eLotto: due le vincite da 20mila euro conseguite nell’ultimo concorso del 15 luglio. La prima è andata a Scurcola Marsicana (AQ), grazie ad un “8” realizzato con una giocata da 3 euro. La seconda è stata invece riportata a Corsivo, in provincia di Milano: in questo caso i numeri centrati sono stati 9, con una giocata da 1 euro. Da inizio 2021 il 10 e Lotto ha distribuito premi per 2,5 miliardi di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Prima di proiettarci verso il concorso odierno, diamo un’occhiata alle quote del Superenalotto di giovedì. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, il premio più alto di giornata è stato dunque quello da 13.125,78 euro correlato al “5” e fatto proprio da 13 persone. Il “4” ha premiato invece 538 persone con 447,64 euro. A consolarsi con un primo da 30,33 euro sono stati 19.459 giocatori che hanno fatto “3”. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello associato al “2” da 5,41 euro fatto proprio da 299.925 anonimi. Ma come sono andate le cose nel concorso gemello del Superenalotto? Ovviamente stiamo parlando del SuperStar. Il premio più alto di giornata è stato quello da 44.764,00 € associato al “4 Stella” e fatto proprio da un solo fortunato. Il “3 Stella” ha premiato invece 107 fortunati che hanno vinto 3.033,00 euro. Il “2 Stella”? I suoi 100 euro sono andati a 1671 giocatori. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”: premiati rispettivamente con 10 e 5 euro in 10.398 e 24.139 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 55.600.000 euro. Quali sono i modi per investire tale somma in caso di vittoria? Uno consiste nel destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei tanti progetti presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi del “De Magia” di Giordano Bruno. Alcune persone hanno deciso di far conoscere maggiormente la figura di un filosofo che “è più spesso parlato che letto”. Gli ideatori dell’iniziativa proseguono:”Mentre la sua opera è stata tradotta e pubblicata, e ampiamente discussa, molto di quel materiale è fuori stampa, o accessibile solo in scarse pubblicazioni accademiche. Eppure egli getta un’ombra letterale sull’argomento; il suo monumento a Campo de’ Fiori è diventato un’icona del libero pensiero filosofico, e specialmente esoterico. Speriamo che la nostra nuova traduzione dei testi magici latini di Giordano lo renda più accessibile ad un pubblico generale e, come per tutti i nostri progetti, stimoli l’interesse e l’immaginazione dei nostri lettori nel campo in generale”. Da qui l’idea di riprodurre delle edizioni bellissime del “De Magia” di Giordano Bruno. Finora il progetto ha già raccolto oltre 66mila euro di donazioni, a riprova della sua bontà. Volete vedere di che si tratta per poi decidere se finanzarialo con una piccola parte del Jackpot che vi auguriamo di vincere? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per chiudere la nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto non possiamo non parlare della Smorfia Napoletana, nella speranza ci dia qualche buona dritta per le estrazioni odierne. Come sempre prendiamo spunto dall’attualità per poi cercare ispirazione nella Smorfia Napoletana. Il dibattito di questi giorni è incentrato sull’uso del Green Pass per frequentare i luoghi pubblici. Optiamo quindi fin da subito per i numeri 1 e 32, che nella Smorfia partenopea corrispondono rispettivamente alle parole “verde” e “colore”. Per “passaporto” scegliamo invece il numero 15. Per ottenere il green pass occorre aver ricevuto una doppia dose di “vaccino”, numero 70. Il primo a decidere di utilizzare questo documento di avvenuta vaccinazione in questo modo è stato il presidente francese Macron. Il simbolo della Francia? Ovviamente il “gallo”. Allora, senza ulteriori esitazioni, puntiamo sul numero 13. La nostra interpretazione si rivelerà fortunata?



