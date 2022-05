Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 MAGGIO 2022

Va in scena quest’oggi, martedì 17 maggio 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 59/2022. Si tratta dell’estrazione del Lotto numero 7 del mese corrente, per mezzo della quale auspichiamo che la Dea Bendata si riveli magnanima nei confronti dei suoi giocatori. Nell’attesa, diamo uno sguardo al precedente concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulla carrellata di vincite incassate al Lotto: a essere incoronato è stato il Veneto, dove sono infatti tre le vincite registrate, per un totale di 54.900 euro. La prima, da 27mila euro, è arrivata a Gazzo Veronese, in provincia di Verona, dove è stato centrato un terno secco (5-14-19) sulla ruota di Venezia. La seconda si registra invece a Montebelluna, in provincia di Treviso: 14.500 euro sempre sulla ruota di Venezia. L’ultimo premio assegnato in Veneto arriva da Negrar, in provincia di Verona, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 13.800 euro con una giocata su tutte le ruote.

La vincita più alta del concorso di sabato è stata registrata però a Collegno, in provincia di Torino, grazie alla combinazione 52-58-66-77-90 sulla ruota Nazionale, con un premio da 33.750 euro. Si festeggia anche in Campania, a Ercolano in provincia di Napoli, con una vincita da 25mila euro sulla ruota Nazionale e a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove è arrivata una vincita da 14mila euro sulla ruota di Napoli. Doppio colpo anche nel Lazio: vinti 14.250 euro a Roma e 14.050 euro a Paliano, in provincia di Frosinone. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro, per un totale di quasi 379 milioni di euro da inizio anno.

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Premiata la Lombardia. Sono infatti due le vincite registrate, una a Milano e una in provincia di Como, per un totale di 45mila euro. In particolare, a Civenna è stato centrato un 7 Doppio Oro dal valore di 25mila euro, mentre nel capoluogo un fortunato giocatore si è portato a casa 20mila euro grazie a un 9. La vincita più alta si registra però a Santa Marinella, in provincia di Roma, dove sono arrivati 32.500 euro con un 7 Oro. Restando nel Lazio, si festeggia anche a Velletri, in provincia di Roma, dove è stato centrato un 8 da 10mila euro. In provincia di Reggio Calabria, invece, a Bova Marina, è stato assegnato un premio da 30mila euro grazie a un 8 Oro. Si festeggia anche in Sicilia: ad Alcamo, in provincia di Trapani con un 5 Doppio Oro da 20mila euro, e a Paternò, in provincia di Catania, con un 6 Doppio Oro da 9mila euro. Da registrare anche tre vincite in Campania: la prima da 10mila euro a Pozzuoli, in provincia di Napoli, grazie a un 8 e la seconda – dello stesso valore – ad Airola, in provincia di Benevento, arrivata con un 6 in modalità 10eLotto Extra mentre la terza ha premiato un giocatore di Torre del Greco, in provincia di Napoli, con una vincita pari a 6.750 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,8 milioni di euro per un totale di quasi 1,4 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, martedì 17 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come al solito, è pronto a tornare, portandosi con sé l’ingente peso del super jackpot in palio (205 milioni di euro): si tratta di uno dei montepremi più alti in assoluto, arrivata a tale quota per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso del Lotto e Superenalotto di sabato 14 maggio è stato realizzato a La Spezia un “5+1” dal valore di 828.136,69, mentre sono dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 26.755,19 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 25.461 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, con una schedina da 2 euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Curiosità: i numeri 1-2-3-4-5-6 compongono la sestina più giocata. Seguono poi i numeri dei giorni del mese dall’1 al 31 e, ancor di più, i numeri dei mesi dell’anno dall’1 al 12.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “NORM 1 – Lo smartwatch che non è uno smartwatch”, vale a dire uno smartwatch minimalista e ricco di funzioni, con display OLED nascosto e in grado di combinare funzionalità e stile come mai prima d’ora. “Il NORM 1 – si legge nella descrizione – si comporta come un orologio classico. Solo quando viene attivato o riceve notifiche o messaggi, il display OLED completamente nascosto si illumina e fornisce le informazioni necessarie, rivelando la tecnologia che si cela dietro la superficie. Caratteristiche? Design minimalista danese; costruzione di qualità e tecnologia collaudata (vetro zaffiro, acciaio inossidabile); display OLED nascosto; lettura completa dei messaggi; visualizzazione rapida delle chiamate; personalizzazione delle notifiche (testo, WhatsApp, Messenger, Instagram…); cinturino protetto dal sudore e dalla polvere per lo sport e l’abbigliamento formale; monitoraggio di tutto il corpo; tracciamento della frequenza cardiaca; tracciamento del sonno; vibrazione per chiamate, messaggi o notifiche”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto si sofferma adesso presso la stazione della smorfia napoletana, importante per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia della classifica degli audiolibri più ascoltati, nella quale rimane salda, in prima posizione, la saga di Harry Potter. Quali sono i numeri legati a questa particolare notizia di carattere letterario? Iniziamo con il 30 (mago), per proseguire quindi con l’1 (cicatrice). Ci sono poi il 32 (libro), il 46 (magia) e il 13 (bacchetta). L’augurio che intendiamo rivolgere a voi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.











