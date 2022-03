Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 MARZO 2022

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano a farci compagnia oggi, giovedì 17 marzo 2022, con nuove estrazioni. Quella di stasera, dunque, è la serata dei numeri vincenti del concorso Sisal n. 33/2022. In attesa di scoprirli e conoscerli, stuzzichiamo la vostra voglia di vittoria con le quote relative agli ultimi appuntamenti con la fortuna, fornite da Agipronews. Il Lotto, ad esempio, ha premiato la Sicilia con una vincita da oltre 62mila euro a Canicattì, in provincia di Agrigento, con quattro terni e una quaterna. Ma anche la Lombardia è una regione fortunata, visto che sono state ottenute vincite complessive per quasi 51mila euro. Ad Arcore, in provincia di Monza-Brianza, è stata realizzata una vincita da 25.950 euro, invece a Pavia è stato centrato un ambo secco da 25mila euro. Doppietta anche in Piemonte. In particolare, a Villanova d’Asti è stato ottenuto un premio di 23.750 euro, mentre a Novara si festeggia con 13.500 euro, per un totale di 37.500 euro. Di conseguenza, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 217 milioni dall’inizio dell’anno.

Passiamo ora alle quote del 10eLotto, relative al concorso di martedì 15 marzo. Ha premiato l’Emilia Romagna, perché a far festa è stata Bologna, dove è stata realizzata una delle due vincite più alte di giornata, con un 9 Oro da 50 mila euro, seguito da un 8 Oro dal valore di 30 mila euro centrato a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Agipronews segnala anche l’altra vincita più alta del concorso, che arriva da Prato, sempre con un 9 Oro da 50 mila euro. Ma si evidenzia anche un 9 da 20 mila euro realizzato a Sarzana, in provincia di La Spezia. Pertanto, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,8 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 773 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver preso in esame le quote di Lotto e 10eLotto del concorso di martedì, passiamo a quelle del Superenalotto. In primis, teniamo conto che non essendoci stato alcun 6, il Jackpot è volato a 172,9 milioni di euro. Ma anche se la sestina vincente non è stata centrata, ci sono state comunque delle vincite importanti. Basti pensare al 5 da 23.132,91 euro che vede premiate ben nove schedine di gioco. Da segnalare a proposito sempre di piatti ricchi anche il premio relativo al 4 stella che premia i fortunati con 28.605,00 euro. In questo caso le giocate fortunate sono due. Passiamo poi al 3 stella da 2.476,00 euro che invece di vincite ne annovera 106. E completiamo con il 4 da 286,05 euro per 742 vincite. Sono 25.796 le schedine fortunate per il 3, ognuna delle quali da 24,76 euro, mentre il 2 vale 5,01 euro per ognuna delle 395.071 giocate fortunate. Invece il 2 stella vale 100,00 euro, con 1.849 schedine fortunate. Sono 11.620 per 1 stella e 24.442 per il 0 stella, con il primo che frutta 10 euro, mentre l’altro una vincita di 5 euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sono tanti i modi per spendere l’eventuale vincita al Superenalotto, anche perché il Jackpot è particolarmente ricco. Ad esempio, una parte potete destinarla al finanziamento di un progetto, come quelli presenti sulla piattaforma Kickstarter. Lì ad esempio trovate Stack thermo Glass, un bicchiere termico multiuso per l’uso quotidiano che è impilabile, elegante e robusto. Dunque, potete servirvi qualsiasi bevanda, da un cappuccino a un tè caldo, passando per una birra fresca spillata o un cocktail rinfrescante. Un bicchiere per tutte le bevande, fredde e calde. Questo bicchiere a doppia parete mantiene la temperatura della bevanda, conservando il gusto originale e garantendo il piacere di bere senza bruciarsi le dita o “congelarsi” le mani. Il tavolo resta pulito, non c’è bisogno di alcun sottobicchiere. Dunque, si tratta di un prodotto adatto per l’uso quotidiano a casa o per professionisti, come baristi, cocktail bar, sale da tè, etc. Infine, strizza l’occhio all’ambiente, perché è fatto con materiali riciclabili.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro viaggio che ci conduce alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si conclude con la smorfia napoletana. Questa ci consente di analizzare i numeri in modo diverso e di trarre anche da fatti di cronaca e attualità ispirazione per trovare i numeri giusti da giocare. Pensiamo, ad esempio, a quanto accaduto in Romania, dove la polizia di Frontiera che vigila sul ponte che unisce la città di Sighetu Marmaceia con quella ucraina di Solotvino ha deciso di accogliere i bambini profughi con una bella iniziativa. Sul ponte sono stati sistemati giocattoli e peluche che i bambini possono prendere durante il loro passaggio. Come si tramuta tutto ciò in numeri? Partiamo dal 2, la bambina, ma andrebbe bene anche 9, la figliolanza nella tradizione partenopea, così come il 15 ragazzo. Ma purtroppo ci tocca anche citare il 12, che sarebbe il soldato. Non possono mancare i genitori, dal 29, padre dei bimbi che quasi certamente è impegnato in guerra, così come la mamma, 52. Momenti caratterizzati anche dalla paura, quindi c’è spazio pure per il 90.











