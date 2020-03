LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 33/2020. Attiviamo il conto alla rovescia per prepararci al nuovo concorso, ma pensiamo anche alle vincite registrate lo scorso sabato. Cosa ci dice la classifica dei premi? I dati diffusi da Agipro News mettono l’accento sul 10eLotto e un giocatore di Palermo checon un 9 Oro si è portato a casa 50 mila euro. Segue Porto Azzurro, in provincia di Livorno,con 30 mila euro in premio conquistati con un 4 Oro e infine un 7 doppio Oro realizzato Trieste e del valore di 15 mila euro. Le vincite del singolo appuntamento ammontano invece a 7,7 milioni di euro, mentre saliamo fino a 865,5 milioni per le combinazioni fortunate centrate da inizio anno. Il Lotto premia invece Roma grazie ad un ambo secco su Firenze che ha premiato un fortunello con più di 25 mila euro. Il premio è più generoso del previsto per via dell’ambo vertibile formato dalla coppia 13-31. In seconda base troviamo sempre la Capitale con nove vincite da 22.500 euro cadauno, imbroccati grazie a 9 terni secchi su Tutte le ruote. Il montepremi totale dello scorso appuntamento supera invece i 5,3 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

34,4 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: l’estrazione di oggi sta per iniziare e tutti gli appassionati non vedono l’ora di scoprire le novità sul gioco della Sisal. Intanto rifacciamoci gli occhi con le vincite realizzate lo scorso sabato: la statistica ufficiale premia il 4+ con un primo posto. Un unico fortunello si è portato a casa un bottino da oltre 35 mila euro, riuscendo a battere i sei vincitori del 5, del valore di più di 23 mila euro. Seguono 70 tagliandi vincenti per il premio del 3+, pari a 2.168 euro, mentre 569 giocatori si portano a casa 256,08 euro a testa grazie al 4. Nuovo crollo invece per il 3, del valore di 21,68 euro e con 20.136 biglietti fortunati, mentre il 2 regala 5 euro a 299.428 partecipanti. L’ultimo posto in classifica è condiviso con lo 0+, sempre da 5 euro, registrato da 13.577 appassionati. In posizione più vantaggiosa infine l’1+ da 10 euro, che premia 6.475 giocatori, mentre i 100 euro del 2+ finiscono nelle case di 1.059 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti per accompagnare i giocatori in una nuova ed emozionante estrazione. Questa sera, il gioco della Sisal e il montepremi più ambito dagli appassionati si uniranno per sfidare la fortuna di tutti i partecipanti: qualcuno riuscirà a centrare la sestina vincente? Visto che abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione prima di scoprirlo, possiamo invece concentrarci su una delle fasi finali della competizione a premi. Ovvero come spendere il bottino appena portato a casa. La nostra Rubrica ha già analizzato le diverse idee presenti su KickStarter e oggi vi parlerà di Maco Go, il più piccolo caricatore per Apple Watch esistente al mondo. Ha le dimensioni di una moneta, può essere alimentato grazie alla USB-C, non ha bisogno di alcun cavetto e per questo promette di diventare il miglior amico di chi è sempre in viaggio. Maco Go può essere inoltre ricaricato in tantissimi modi: tramite presa elettrica, oppure collegandolo al laptop oppure ancora allo smartphone. E ovviamente anche tramite iPad Pro, che tra l’altro offre un vantaggio in più: sul display dell’Apple Watch verrà visualizzato lo stato di avanzamento della ricarica. L’asta purtroppo rimarrà attiva solo per altri 3 giorni, mentre il goal da oltre 4 mila euro è già stato raggiunto grazie al contributo di più di 3,5 mila sostenitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il concorso del Lotto sta per iniziare e siamo tutti in attesa di scoprire i numeri vincenti di questa sera. Avete già compilato la vostra schedina? Se la risposta è negativa, non preoccupatevi oltre. Potete sempre sfruttare i numeri che la smorfia napoletana ci ha svelato, dopo aver analizzato la news di oggi. La nostra Rubrica vi vuole parlare di Yoo Hyun, un artista coreano che è diventato famoso per via della sua arte. Con un semplice taglierino e della carta, è in grado di fare un ritratto a qualsiasi persona. Il suo segreto? Usare delle strisce di spessore diverso per poter regalare una profondità maggiore e 3D alle sue opere, motivo per cui è solito usare uno sfondo nero per mettere ancora più in risalto il disegno. Per ora la sua popolarità è tutta online: Hyun non ha mai esposto la sua arte in mostre o gallerie, ma solo sul suo account Instagram. Il profilo ospita inoltre dei brevi video in cui l’artista si mostra al lavoro, utili per comprendere come metta in pratica il suo genio creativo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’artista, 81, la carta, 37, il taglio, 28, il disegno, 56, e la profondità, 58. Per chi vuole tentare la sorte anche al 10eLotto, aggiungiamo come Numero Oro il ritratto, 49.



