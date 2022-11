Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 NOVEMBRE 2022

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti animano la serata di oggi, giovedì 17 novembre (concorso Sisal n. 138/2022). In attesa di conoscerne gli esiti, andiamo a esaminare ciò che è accaduto martedì scorso. Per quanto concerne il Lotto, si è palesata a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, la vincita più alta del giorno. Infatti, nella località partenopea sono stati vinti 22.500 euro grazie al terno 8-15-27 sulla ruota di Napoli, in seguito a una giocata del valore di 5 euro. Altre due vincite sono arrivate proprio nel capoluogo: la prima da 12.675 euro con una giocata su tutte le ruote, mentre la seconda, del valore di 9.500 euro, è arrivata grazie alla combinazione 8-15-57 proprio sulla ruota di Napoli. Continuano le vincite in Campania: a Roccadaspide (Salerno) vinti 9.750 euro con i numeri 1-16-31 sulla ruota di Venezia. A Vallo della Lucania, sempre in provincia di Salerno, si segnala una vincita da 9mila euro sulla ruota di Napoli, mentre a Pontecagnano Faiano (Salerno) sono stati vinti 7.500 euro con l’ambo 45-77 sulla ruota Nazionale

Per quanto riguarda il 10eLotto, scopriamo che a esultare è stato il Piemonte, con vincite complessive per 60mila euro. La più alta della giornata arriva da Venaria Reale, in provincia di Torino, dove è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Nichelino, sempre in provincia di Torino, è stato realizzato un 5 Doppio Oro da 10mila euro. Si festeggia anche in Puglia: a Gioia del Colle, in provincia di Bari, e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, sono state messe a segno due vincite da 15mila euro l’una rispettivamente con un 7 Doppio Oro e con un 8, ad Altamura invece sono stati vinti 8mila euro con un 4 Doppio Oro. Da segnalare anche due vincite a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, con un 7 Oro da 8.010 euro e un 7 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

A seguito delle estrazioni del Lotto, andranno in scena quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 138. Da ormai quasi un anno e mezzo il montepremi risulta inafferrabile agli occhi degli scommettitori: l’ultimo 6 è datato 22 maggio 2021, quando la combinazione fortunata fu individuata a Montappone (Fermo). Il jackpot cresce giorno dopo giorno ed è giunto a quota 309,3 milioni di euro. Intanto, martedì sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 39.764,10 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.454 euro ciascuno.

Se dovesse essere acciuffato nelle prossime estrazioni, si legge sul portale Agipronews, il jackpot del Superenalotto sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee. Si tratta inoltre del montepremi più alto nella storia del Superenalotto, che si appresta a festeggiare i 25 anni il prossimo 3 dicembre. Il jackpot in palio, se non assegnato, secondo le stime resterà al primo posto del podio mondiale sino all’inizio di dicembre.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Gli importi vinti al Lotto e Superenalotto come possono essere investiti? Nella speranza che possiate trovarvi di fronte a tale quesito, noi tentiamo di darvi un consiglio utile per mezzo di questa rubrica, fondata sui consigli diffusi mediante il portale Kickstarter, dove vengono pubblicati i progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi provenienti da tutto il mondo.

Esaminiamo adesso uno di essi, ovvero la “TinyTv 2 e TinyTv Mini”: “La TinyTV è il modo più carino per guardare i tuoi video preferiti e i film in versione integrale Tre anni fa abbiamo presentato il kit TinyTV DIY, un divertente kit di progetto per realizzare il proprio piccolo televisore. Da anni è uno dei nostri prodotti più apprezzati, quindi abbiamo deciso di realizzare una TV più recente e migliore: la TinyTV2! Maggiore risoluzione dello schermo, manopole rotanti, supporto per il telecomando, USB-C e altro ancora. Per spingerci il più lontano possibile, abbiamo creato una TinyTV incredibilmente piccola: la TinyTV Mini! La TinyTV viene fornita con video precaricati e funziona subito, ma il divertimento arriva quando si caricano i propri video. Basta collegare la TinyTV al computer tramite USB e rivedere facilmente i propri video preferiti. Regolate il volume e navigate tra i canali ruotando le manopole della TinyTV 2, i pulsanti superiori della TinyTV Mini o utilizzando il telecomando Tiny”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana potrebbe rivelarsi utile per individuare i numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto, grazie alle sue sfumature e ai suoi significati spesso determinanti per quanto concerne l’individuazione della cinquina vincente. Pertanto, anche in data odierna, giovedì 17 novembre 2022, proviamo a fornirvi il nostro consiglio del giorno, nell’auspicio che possa rivelarsi foriero di buona sorte.

Come di consueto, traiamo ispirazione da una delle news del giorno, vale a dire il dipinto di Marc Chagall, che faceva parte delle 15 opere rubate dai nazisti e infine restituite dalla Francia agli eredi. Andato all’asta, è stato venduto per 7,4 milioni di dollari presso la casa d’aste Phillips a New York. L’olio su tela di Chagall del 1911, “Il padre”, fu acquistato nel 1928 da un liutaio ebreo polacco, David Cender, che perse tutto quando fu deportato ad Auschwitz, dove furono uccise la moglie e la figlia. Il liutaio si salvò, ma non riuscì a riavere il dipinto. Quali sono i numeri connessi a questa news? Partiamo con il 4 (quadro), per proseguire con il numero 27 (dipingere). Ci sono poi il 23 (rubare), il 36 (asta) e il 9 (padre).











