LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 novembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 120/2020. Prima di proiettarci verso le giocate odierne, guardiamo come sono andati i risultati di sabato per quanto riguarda Lotto e 10eLotto. Come riportato da Agipronews, grande protagonista è stata la Liguria, con oltre 210 mila euro vinti in una giornata. Quella più alta è stata riportata a La Spezia, con oltre 124mila euro vinti grazie a 2 euro giocati sui numeri 3-4-39-47 sulla ruota ligure che hanno fruttato quattro terni e una quaterna. Vittorie importanti anche a Genova, dove sono stati vinti più di 32mila euro, e a Sarzana (SP), con oltre 28mila euro. Sempre La Spezia protagonista infine con una vincita da 25.350 euro. Capitolo 10eLotto: l’importo più alto di giornata è stato quello vinto da un giocatore di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, che ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro con una puntata da 3 euro. Seconda piazza per il 9 Oro da 50mila euro realizzato a Minturno, in provincia di Latina, mentre sul terzo gradino del podio troviamo il 9 da 20mila euro di Morrovalle (MC).

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose nei concorsi di Lotto e 10eLotto di sabato, adesso diamo un’occhiata alle quote del Superenalotto. La prima notizia da dare è che ancora una volta nessun giocatore è stato così fortunato da aggiudicarsi il jackpot, né da consolarsi con un 5+1. Il premio più alto è stato dunque il “5” realizzato da 4 giocatori che hanno festeggiato una vincita da 49.864,09 euro. Non è andata male ai 611 giocatori che hanno totalizzato il “4” intascandosi 332,31 €, mentre i 22.975 che hanno fatto “3” non sono andati oltre i 26,61 euro di incasso. Premio di consolazione per i 373.590 giocatori che facendo 2 hanno riportato a casa 5,08 euro. Concentriamoci ora sul concorso SuperStar: vacante il primo premio “5+SuperStar”, in 4 però hanno fatto “4 Stella” procurandosi così un premio da 33.231,00 euro. Gioia anche per i 104 che hanno vinto 2.661,00 euro facendo “3 Stella” e per i 1705 che hanno vinto 100,00 € con il “2+SuperStar”. Chiusura per i canonici premi da 10 e 5 euro associati a “1+SuperStar” e “0+Superstar”: a vincerli sono stati rispettivamente 10.605 e 22.598 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Sapete a quanto ammonta il jackpot del SuperEnalotto di oggi? Per la precisione a 65.400.000 €. Se aveste la fortuna di vincere una cifra del genere, sapreste come investirla? Nel dubbio noi vi proponiamo qualche idea prendendo spunto dai progetti che più attirano la nostra attenzione sulla piattoforma kickstarter.com. Oggi vi parliamo di un lucchetto. Siamo impazziti? Non proprio se pensate che questo progetto, 360LOCK, ha già ottenuto oltre 43mila euro di finanziamento da parte di spontanei donatori. Di cosa si tratta? Secondo gli sviluppatori della “serratura più intelligente mai progettata. 360lock è un lucchetto intelligente e modulare. È completamente personalizzabile utilizzando lo stesso nucleo tecnologico e può essere adattato all’azione quotidiana. (…) Con un solo nucleo, si possono avere più applicazioni. È una soluzione universale per tutte le vostre possibili esigenze. Potete usarlo come lucchetto standard o potete collegare i nostri accessori: per bloccare la vostra bicicletta o per tenere al sicuro i vostri piccoli oggetti!”. Fate una cosa: cliccate qui, guardate voi stessi il video, e decidete se volete diventare filantropi dopo aver vinto il jackpot del Superenaltto…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Mancano poche ore alle estrazioni di Lotto e Superenalotto: voi avete già deciso quali numeri giocare? In caso contrario possiamo provare noi de ilsussidiario.net a darvi qualche dritta con la nostra consuete Rubrica. Non abbiamo la palla di vetro ma possiamo partire da un caso di cronaca chiedendo alla Smorfia napoletana di interpretarlo. Parliamo oggi della questione sanità in Calabria, con la nomina di Eugenio Gaudio a Commissario. Abbiamo detto “gaudio”: puntiamo allora sulla parola che gli si avvicina di più, “felicità” numero 25. La “sanità” corrisponde invece al numero 53, ma spetta al “governo”, numero 23, dire l’ultima parola. Altro candidato in lizza ad avere un ruolo? Quel Gino Strada che qui rappresentiamo appunto con “strada”: è un segno del destino, ancora una volta serve il numero 25. Vi fidate? Li giocate? Poi fateci sapere…



