LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 17 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 107/2020. Prima di proiettarci verso quello che potrebbe accadere da qui a qualche ora, però, è bene tornare un attimo indietro e vedere le classifiche e la statistiche frutto dell’estrazione di giovedì. Per quanto riguarda il 10eLotto, due vincite importanti da 100mila euro l’una sono state conseguite a Villa Agnedo, in provincia di Trento e Chiomonte in provincia di Torino. Nel caso di Villa Agnedo, è stata azzeccata per intero una combinazione di 8 numeri in una delle estrazioni frequenti; a Torino la stessa modalità ha assicurato il successo a chi ha puntato su 10 numeri, centrandone 9. Per quanto riguarda il Lotto, è Ancona a svettare tra le vincite del giovedì: le due vincite più alte del concorso sono infatti finite entrambe nel capoluogo marchigiano. La prima, del valore di 22.500 euro, è arrivata per merito di un terno secco (9 22 73 sulla ruota di Roma); la seconda, fatta di cinque numeri sulla ruota di Bari (6 9 27 47 89), ha garantito al fortunato 14mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a salire: nell’estrazione di oggi, sabato 18 ottobre, vengono messi in palio 52 milioni e 800mila euro. Se il montepremi continua a crescere vuol dire che nessuno è stato finora in grado di far saltare il banco. Nel concorso di giovedì, ad esempio, nessuno ha totalizzato l’ambitissimo “6”. A vuoto anche i tentativi di aggiudicarsi il premio associato al “5+1”, mentre in otto hanno potuto festeggiare la ricca vincita da 20.169,22 € determinata dall’aver fatto “5”. In 395 hanno portato a casa 415,65 euro facendo “4”, mentre il “3” è valso 32,86 euro a 15.047 giocatori. Premio di consolazione da 6,36€ per i 241.340 che hanno totalizzato il “2”. Andamento simile per quanto riguarda le Quote SuperStar, dove ad andare vacanti sono stati i primi due premi associati al “5+SuperStar” e “4+SuperStar”. In 64 hanno portato a casa il premio da 3.286,00 euro associato al “3+SuperStar”. In 1022 hanno vinto i 100 euro spettanti a chi fa “2+SuperStar”, mentre 7507 hanno intascato 10 euro per aver fatto “1+SuperStar”. A 17.919 giocatori i 5 euro dovuti all’aver azzeccato unicamente il numero SuperStar.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

A meno che non vogliate comprare una squadra di calcio di medio bassa classifica, l’idea di avere tra le mani un jackpot da 52 milioni e 800 mila euro qual è quello messo in palio dal concorso di oggi del SuperEnalotto potrebbe sconvolgere parecchio i vostri piani. La domanda delle domande è la seguente: come investire tutti questi soldi? La nostra Rubrica non perde l’abitudine di andare a caccia di idee innovative su una piattaforma come Kickstarter che ha mostrato in passato di esserne una fonte pressoché inesauribile. Siccome l’idea di vincere il jackpot è di per sé molto dolce, restiamo in tema e vi presentiamo “NanoFoamer”, un prodotto che ha già raccolto oltre 140mila euro di finanziamenti e che è in grado, per usare le parole degli sviluppatori, di “creare a casa un latte liscio e con microschiuma per il vostro bianco pasto, cappuccino o caffè latte. Ora è possibile creare il latte vellutato di altissima qualità a casa senza spendere migliaia di euro per una macchina per l’espresso”. Di fatto questo marchingegno di utilizzo molto semplice è in grado non solo di creare la schiuma in pochi secondi, ma anche di disegnare sul vostro cappuccino come neanche il vostro barista di fiducia sarebbe forse in grado di fare. Date un’occhiata e poi decidete se investire il vostro jackpot così…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora poche ore di tempo, poi saranno i numeri estratti a dire chi ha vinto e chi ha perso nel concorso di oggi di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Già, ma non tutti hanno dei numeri a cui sono particolarmente affezionati e che decidono di riproporre all’infinito. A loro è rivolta la nostra Rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Partiamo come sempre da un fatto di cronaca e poi cerchiamo di interpretarlo correttamente, sperando di “dare i numeri” soltanto in senso di indicazioni utili per le vostre giocate. Notizia di questi giorni è la chiusura delle scuole in Campania per decisione del governatore De Luca a causa di un ritorno della crisi sanitaria di coronavirus. Partiamo appunto dalla “chiusura”, numero 69, e procediamo con la “scuola”, corrispondente nella Smorfia napoletana al numero 44. Il “governatore” è associato al numero 10, mentre la “sanità” al 53. Inevitabile un riferimento anche al “virus”, corrispondente al numero 90.



