LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 17 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 125/2019. Manca ancora poco prima che l’estrazione alzi il sipario, anche se comunque è troppo per chi è in attesa di conoscere chi sarà il vincitore. Meglio quindi occupare il tempo con qualcosa di utile, come per esempio la statistica dello scorso martedì. Quali sono stati i premi maggiori? Ce lo rivela come sempre Agipro News grazie alla statistica ufficiale: primo posto per il 10eLotto, dove troviamo un giocatore di Monte di Procida, in provincia di Napoli, con 75 mila euro ottenuti con un 7. Segue Urbino con 30 mila euro in estrazione frequente, bottino identico registrato anche a Roma con le stesse modalità. Il montepremi totale ammonta invece a 3,5 miliardi di euro per le vincite annuali, mentre 27,6 milioni per il singolo concorso. Il Lotto premia invece la provincia di Verona: un fortunello di Veronella ha centrato 51.600 euro in premio grazie ad una combinazione sulla Ruota Nazionale. In seconda posizione la provincia di Grosseto con Capalbio, dove è stata indovinata una giocata su Roma del valore di 14.758 euro. Infine la provincia di Messina per l’ultimo gradino del podio: un appassionato di Marcellona Pozzo di Gotto ha realizzato 14.250 euro grazie ad un tagliando giocato sulla Nazionale. Ammontano invece a 915 milioni i premi distribuiti da inizio anno, di cui 5,1 milioni per il solo appuntamento dello scorso martedì.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nulla di fatto per il Jackpot del SuperEnalotto, almeno per quanto riguarda la sua corsa generale. Nell’estrazione di martedì scorso, la sestina vincente ha deciso di non comparire sul tavolo dei premi. Gli appassionati però hanno potuto gioire grazie ai bottini maggiori distribuiti dalla Sisal, grazie tra l’altro ad un piccolo rialzo per diverse quote. Ancora in testa il 4+ da oltre 40 mila euro e un vincitore, contro i cinque giocatori che grazie al 5 si portano a casa più di 37 mila euro. In rialzo il 3+, che raggiunge il valore di 3.011 euro e registra 140 tagliandi vincenti. Il 4 premia invece 542 appassionati con 402,69 euro a testa, mentre 19.911 giocatori imbroccano il 3 da 30,11 euro. Infine il 2 da 5,65 euro, vinto da 313.659 partecipanti. Per quanto riguarda le quote SuperStar, l’ultima parola spetta al 2+ da 100 euro, realizzato da 2.412 vincitori, seguito dall’1+ da 10 euro, totalizzato da 18.212 appassionati. Infine lo 0+ da 5 euro, imbroccato da 44.894 possessori del tagliando vincente.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e sappiamo che il Jackpot sarà al fianco della lotteria della Sisal anche per l’estrazione di questa sera. Gli aspiranti vincitori sono pronti per scoprire numeri vincenti e premi e soprattutto a spendere una prima parte del bottino realizzato. Chi si sente fortunato e i più previdenti hanno già pensato ad un progetto da tenere in mente per la prima spesa. Altri invece navigano ancora in alto mare, ma la nostra Rubrica ha già individuato una soluzione da sfruttare. Analizzando le iniziative presenti su KickStarter, ci è saltata subito all’occhio V-Blanket, un comodo impermeabile adatto a tante situazioni. Per esempio può essere usato durante una passeggiata all’esterno, con la sicurezza di rimanere al riparo dalla pioggia e poter segnalare la propria presenza nelle ore più buie grazie a due comodi LED posti su entrambi i lati. V-Blanket si trasforma anche in un plaid o una coperta, per un picnic all’aria aperta oppure un sonnellino in auto. Si riscalda all’istante e rilascia il calore a lungo, fino ad 8 ore. Un pratico controller permetterà di scegliere anche la temperatura ideale. Si può lavare inoltre in lavatrice e si alimenta grazie ad una pratica e comoda power bank da collegare alla usb presente in una delle tasche inferiori. L’asta rimarrà aperta ancora per 30 giorni, mentre il goal da oltre 7 mila euro è già stato più che centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dall’estrazione di oggi del Lotto e di sicuro tanti appassionati saranno ancora a caccia di numeri. C’è chi chiede alla nonna, chi preferisce usare le date di nascita dei figli, altri ancora una ricorrenza speciale, per non parlare della targa della propria auto. Qualsiasi combinazione può rivelarsi utile per la vittoria finale, ma che cosa fare se non abbiamo proprio nessuna idea su quali numeri giocare? Ci pensa la nostra Rubrica, come sempre sostenuta dalla smorfia napoletana per individuare i numeri presenti nella notizia di oggi. Parliamo di gatti, ormai diventate delle vere e proprie webstar su Instagram. Sembra che un felino in particolare sia riuscito a colpire il cuore degli utenti: Bronson. Che cosa ha di speciale? Pesa 15 kg. Il suo peso potrebbe essere dovuto dall’alimentazione scorretta, ma non ha impedito ai due ragazzi che lo hanno adottato di lanciarsi nella sfida di fargli perdere qualche kg. Anzi sono già riusciti a farlo dimagrire di oltre 1 kg, anche se la strada è ancora lunga. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gatto, 3, il peso, 9, il cibo, 16, la dieta, 77, e l’adozione, 51. Come Numero Oro scegliamo invece la perdita, 25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA