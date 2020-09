LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 17 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 94/2020. E in particolare Lotto e 10eLotto sono pronti per sfrecciare verso una nuova estrazione e regalarci i numeri vincenti di oggi. Entrambi i giochi italiani saranno i protagonisti del concorso di questa sera: gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali sono i premi maggiori che vedremo sul podio delle vincite. Abbiamo già la classifica dello scorso sabato e la statistica ufficiale diffusa di Agipro News conferma che è il Lotto a centrare la vincita più alta. Più di 124 mila euro sono stati consegnati a Foggia, dove un fortunello ha imbroccato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Roma. In seconda posizione troviamo invece i 25 mila euro realizzati a Riccione, mentre a Catania si sono registrati più di 22 mila euro. Anche il 10eLotto non scherza: in testa al podio troviamo Campobasso, che premia un giocatore con 50 mila euro grazie a 9 numeri centrati. A breve distanza Saint Vincent, in provincia di Aosta, con un premio da 40 mila euro, seguito dalla doppietta indovinata a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, e a Triggiano, nel Barese, entrambi con un bottino da 20 mila euro. Le vincite realizzate nel singolo appuntamento ammontano a 22,3 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora niente da fare per il SuperEnalotto, almeno per quanto riguarda il Jackpot. L’appuntamento di questa sera vedrà il montepremi schizzare fino a 39,6 milioni di euro e non abbiano alcuna certezza che uno dei più fortunelli in gara riuscirà a centrare la vincita. Il concorso dello scorso sabato infatti non ha premiato gli aspiranti vincitori con l’estrazione della sestina vincente, sempre più attesa. La statistica ufficiale, messa a disposizione da Agipro News, ci conferma invece che ci sono stati cinque 4+ del valore di più di 24 mila euro e sette 5 con un premio di oltre 23 mila euro. Il 3+ ha premiato invece 132 giocatori con 2.130 euro a testa, mentre 682 tagliandi vincenti hanno registrato il bottino associato alla quota del 4, pari a 244,62 euro. Segue il 3 con 23.535 biglietti fortunati e un tesoretto da 21,30 euro cadauno, mentre il 2 ritorna ai minimi storici con un premio da 5 euro, regalato a ciascuno dei suoi 345.571 vincitori. Infine abbiamo il 2+ da 100 euro, realizzato da 2.141 appassionati e i 10 euro abbinati all’1+, imbroccato da 12.988 partecipanti. In ultima posizione come sempre lo 0+ da 5 euro: i giocatori fortunati sono 25.664.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è pronto per stupirci con il concorso di questa sera: il Jackpot farà la sua comparsa nell’Olimpo delle vincite oppure lascerà tutti gli appassionati, ancora una volta, a bocca asciutta? Lo scopriremo fra pochissimo, mentre cerchiamo di individuare un progetto utile per fare la prima spesa, bottino alla mano. KickStarter e la nostra Rubrica si stringono la mano ancora una volta per parlarvi di un’idea che potrebbe interessare a tutti gli amanti della musica. Un’azienda francese ha lanciato da pochissimo una raccolta fondi per The Slite, una chitarra elettrica modulare, versatile e montabile in pochissimi secondi. The Slite sta in una comoda valigetta, può essere trasportata ovunque e con il suo design ultramoderno mantiene intatte le qualità ergonomiche. Ogni pezzo può essere smontato e rimontato con estrema facilità: si potrà inoltre giocare con gli effetti, scegliendo fra diverse configurazioni possibili. Per esempio il modulo di base low gain dona riverbero e tremolo per un suono minimalista, mentre il modulo high gain punta sulla distorsione, il fuzz e il preamp per rendere il sound ancora più potente. Ancora 21 giorni di tempo per partecipare all’asta e un goal da 100 mila euro che potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO E SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Lotto di oggi ci verranno svelati fra pochissimo: siete già corsi in ricevitoria per registrare la vostra schedina? Gli appassionati ‘vecchia scuola’ preferiscono sempre compilare il tagliando a mano e registrarlo nei vari punti dedicati al gioco italiano, mentre i più moderni preferiscono utilizzare gli strumenti online offerti dal portale ufficiale. Tutti i giocatori però rischiano di fermarsi di fronte ad un’unica domanda: quali numeri giocare? Ecco che la nostra Rubrica accorre in aiuto di tutti gli aspiranti vincitori in difficoltà per proporre una combinazione da giocare. Sarà la smorfia napoletana a suggerirci i numeri associati alla news che abbiamo scelto per voi e che ci parla di un divorzio particolare. La modella Kato Sari ha deciso infatti di prendere le distanze dal marito appena una settimana dopo le loro nozze. La donna giapponese è nota per il suo amore per il lusso, i vestiti costosi e l’abitudine a spendere tanto. Il marito però non avrebbe mai pensato che Kato avrebbe persino potuto mettere a rischio le attività di sua proprietà. I due si sono sposati dopo un anno dal loro primo incontro e nei tre mesi precedenti alle nozze, la modella era riuscita a spendere circa 8 milioni di euro. Dopo averla sposata, l’uomo le ha chiesto di ridimensionare le spese e Kato, in tutta risposta, ha chiesto il divorzio. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il Giappone, 2, la sposa, 84, la modella, 7, il matrimonio, 28, e la spesa, 50. Come Numero Oro scegliamo invece il lusso, 1, per tutti gli appassionati che vogliono tentare la fortuna anche al 10eLotto.



