Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 SETTEMBRE 2022

Ultimo appuntamento della settimana oggi, sabato 17 settembre 2022, con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 112/2022. Mentre attendiamo di conoscere gli esiti odierni di Lotto e Superenalotto, ricapitoliamo di seguito quanto è accaduto martedì scorso. Come riporta il portale Agipronews, il Piemonte è stato protagonista con Vercelli, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 62.500 euro centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna. Festa anche in Puglia, dove si registrano due vincite: la prima da 23.750 euro a Polignano a Mare, in provincia di Bari, arrivata con tre ambi e un terno mentre la seconda premia un giocatore di Taviano, in provincia di Lecce, dove è sono stati centrati quattro ambi e un terno per un premio di 13.800 euro. Da segnalare anche la vincita da 23.750 euro assegnata a uno scommettitore di San Bonifacio, in provincia di Verona, che ha centrato tre ambi e un terno. Festa anche in Campania con tre ambi e un terno da 14mila euro a Napoli e un terno secco da 13.500 a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. A Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è stato poi assegnato un premio da 12.950 grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Mentre una cinquina Simbolotto premia con 10.869 euro un fortunato giocatore di Guspini, in provincia del Sud Sardegna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,85 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 756 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO/ Superstar, estrazioni 10eLotto 15 settembre 2022

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, ha esultato la Toscana: nell’estrazione del 15 settembre, infatti, sono stati centrate ben quattro vincite per un totale di 22.500 euro. Tutti i premi sono arrivati a Lucca, dove si è registrato un poker di vincite con il 3 del valore di 5.625 euro ciascuna. Si festeggia anche in Emilia-Romagna, a Parma, dove un fortunato giocatore è riuscito a centrare un 4 oro da 9mila euro, mentre a San Giorgio sul Legnano, in provincia di Milano, un giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro, stesso premio vinto anche da altri due giocatori rispettivamente a Domusnovas, nel Sud Sardegna, e a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 15 settembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto oggi, sabato 17 settembre 2022, torna con il concorso Sisal numero 112 e con i suoi numeri vincenti. Rammentiamo inoltre a tutti gli scommettitori che la caccia al jackpot si protrae ininterrotta dal 22 maggio 2021, quando un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, riuscì a centrare per intero la combinazione vincente. In questo momento, il montepremi del Superenalotto è decisamente elevato: stiamo parlando di una cifra difficile anche solo da concepire mentalmente, vale a dire 273 milioni di euro.

Nel concorso di giovedì 15 settembre sono stati ben otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.819,73 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 41.762 euro ciascuno. Il prossimo vincitore del 6 avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 13 settembre: i SuperStar

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto stanno per comparire e indicheranno se qualcuno sarà riuscito finalmente a centrare l’agognato “6”, inseguito da mesi dai giocatori di tutta Italia. Come investire il jackpot, qualora lo si dovesse vincere? Tante modalità sono possibili, ma il possibile vincitore milionario può fare completo affidamento sui consigli della nostra rubrica, basata a sua volta sui suggerimenti presenti sulla piattaforma Kickstarter, su cui campeggiano progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi disseminati in tutto il pianeta.

Oggi rivolgiamo la nostra attenzione a uno di questi progetti, ossia “Millo Air”, un frullatore decisamente innovativo. Ecco la descrizione, a cura dei suoi creatori: “Abbiamo inventato il primo frullatore al mondo con un Magnetic Air Drive (detto anche MAD) al centro. Non c’è un motore nella base del frullatore, ma un potente generatore di campo magnetico assolutamente silenzioso. Il disco magnetico che gira all’interno del coperchio del frullatore è sigillato ermeticamente, quindi si sente appena. Nessuna parte che gira, nessuna vibrazione, nessun rumore. In effetti, l’unico suono che sentirete è quello degli ingredienti che vengono frantumati. La potenza della maggior parte dei frullatori senza fili è fino a 10W. Millo Air è così potente che schiaccia la concorrenza con una potenza di picco di ben 450W. Le sue lame, progettate in Germania, sono in grado di tritare ghiaccio, noci o carote in pochi secondi. Millo Air funziona con batterie agli ioni di litio, il che significa che il frullatore può preparare fino a 10 frullati prima di dover essere ricaricato”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nel nostro itinerario tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti non può in alcun modo mancare l’approdo al cospetto della smorfia napoletana, mediante i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a fornirvi un suggerimento per la vostra giocata, partendo da una notizia di attualità e selezionando i numeri ad essa relativi.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno a Sofia Raffaeli, capace di scrivere la storia conquistando il terzo oro nei campionati mondiali di ginnastica ritmica per l’Italia. La fuoriclasse azzurra ha vinto anche nel nastro e in ventiquattr’ore si è laureata per ben tre volte campionessa iridata nei singoli attrezzi. Infatti, dopo gli ori al cerchio e alla palla, la 18enne ginnasta di Chiaravalle, portacolori delle Fiamme Oro, ha sbaragliato le avversarie al nastro. A completare lo straordinario palmarès, il bronzo alle clavette. Quali sono i numeri connessi a questa news di natura prettamente sportiva? Iniziamo con il numero 82 (ginnastica), per proseguire quindi con il 71 (vittoria). Ci sono poi il 23 (medaglia), il 55 (campionessa) e, infine, l’1 (Italia).











