Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 AGOSTO 2022

Si avvicina l’appuntamento con Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Le nuove estrazioni si terranno nella serata di oggi, giovedì 18 agosto 2022, per il concorso n. 99/2022. Non è però ancora il momento di scoprire i numeri vincenti, quindi possiamo soffermarci sulle statistiche. Partiamo dai ritardatari del Lotto. La classifica vede al primo posto il 59 su Milano con le sue 104 assenze. Al secondo posto si trova il 16 su Roma che non è ancora centenario, infatti è arrivato a 95 ritardi. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, è sistemato il 33 su Bari, ma non è solo, perché c’è il 37 su Torino, entrambi a quota 92 ritardi. A completare la top five invece il 42 su Milano che non si vede da 91 appuntamenti con la fortuna.

Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala la cadenza 4 su Milano che manca da 74 turni. Tra le decine la 10-19 su Firenze non si vede da 73 turni, invece tra le figure la 6 su Roma e la 7 su Firenze non si vedono da 51 turni. Dalle statistiche del Lotto a quelli del 10eLotto, anche in questo caso soffermiamoci sui numeri ritardatari. Al primo posto c’è 80 in ritardo da 18 appuntamenti. Al secondo posto ci sono 53 e 40, che di assenze ne hanno accumulate 17. Al terzo posto si trovano l’83 e il 33, che di ritardi ne hanno accumulati 15. E proprio così si completa di fatto la top five.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nel frattempo, continua la caccia al “6” al Superenalotto, finora sfuggito insieme al suo Jackpot. Quest’ultimo ha raggiunto la somma record di 255,8 milioni di euro, di gran lunga superiore ormai ai 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019. Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco al mondo, infatti è davanti ai 18 milioni dell’Eurojackpot e ai 65 milioni dell’Euromillions. Negli Stati Uniti invece ci sono Powerball e MegaMillions, che mettono in palio rispettivamente 56 milioni e 99 milioni di dollari.

Ma soffermiamoci sulle quote del Superenalotto dell’ultima estrazione, quella di martedì. La vincita più alta è stata quella del 4 stella da 27.704,00 euro, centrato da tre schedine fortunate. La seconda vincita più alta è quella del 5, con cui sono stati vinti 13.409,83 euro, per ognuna delle 18 giocate fortunate. E poi ci sono i 2.587,00 euro ottenuti con i 3 stella, per i quali risultano 153 giocate vincenti.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO

Un Jackpot del Superenalotto del genere porta inevitabilmente a fantasticare su come spendere l’eventuale vincita. Così capita di immaginare come investire grandi somme, ma potete farlo anche per quelle piccole, che potete usare per finanziare dei progetti innovativi. Come quelli presentati su Kickstarter. Questo è il caso di Audiocase, un altoparlante Bluetooth che è anche uno stereo per l’audio domestico, un amplificatore per esercitarsi e una macchina per il karaoke, tutto in un unico dispositivo. Si tratta di un sistema portatile elegante, con una struttura leggera in alluminio e maniglie integrate, con un diffusore da portare ovunque. Quindi, potete divertirvi con i vostri amici, potendo contare su un suono di qualità del suono impareggiabile, bassi incisivi e alti cristallini. Se cantate, suonate uno strumento, organizzate un DJ set o semplicemente ascoltate i vostri brani preferiti, Audiocase vi offre un’esperienza musicale di alto livello. Un prodotto che può tornare utile nelle giornate in cui potreste ritrovarvi a crogiolarvi per l’incredibile vincita.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Una delle domande ricorrenti tra chi gioca al Lotto, 10eLotto e Superenalotto è: quali numeri giocare? Se vi manca l’ispirazione, potete attingere dall’attualità. Ve lo dimostriamo con un esempio pratico. Nei giorni scorsi la conduttrice tv Diletta Leotta ha festeggiato in Sardegna con le amiche i suoi 31 anni. Lei ha preferito non pubblicare le immagini della festa, ma le amiche Elodie e Rossella Fiammingo hanno raccontato la serata… Come trasformare tutto ciò in numeri giocabili? Una mano ce la dà la smorfia napoletana. Dal 19 ‘a resata (risata) al 20 ‘a festa. Ma non può mancare 55 ‘a mesuca (la musica), volendo anche 82 ‘a tavula ‘mbandita. Potreste fare la stessa con una vicenda relativa alla vostra quotidianità, facendo fede alle interpretazioni della tradizione napoletana che possono aiutarvi non solo a capire i sogni, ma anche a trovare l’ispirazione per le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

