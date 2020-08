LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 81/2020. Prima estrazione del Lotto e 10eLotto per questa terza settimana di agosto: siete pronti per scoprire le combinazioni fortunate e i numeri vincenti di oggi? Ancora un po’ di pazienza prima di conoscere i risultati dell’appuntamento di stasera. Per ingannare l’attesa, rivediamo i dati ufficiali dello scorso sabato e la classifica delle vincite, dominata dal Lotto. Un fortunello di Civitanova Marche, nel Maceratese, ha imbroccato infatti 67.500 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi su Roma. Il montepremi della giornata invece ha sfiorato i 5 milioni di euro. Per il 10eLotto, la vincita maggiore è quella della provincia di Bologna. Un giocatore di Castel San Pietro Terme ha realizzato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Un altro 9 ha premiato invece un partecipante di Veroli, in provincia di Frosinone, con 30 mila euro. Vincita identica anche per un appassionato di Ischia che ha indovinato un 6.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto di nuovo uniti per dare il via al concorso di questa sera. La sestina vincente avrà il valore di 27,1 milioni di euro: qualcuno degli aspiranti vincitori riuscirà a imbroccare la combinazione fortunata? Prima di scoprire l’esito dell’estrazione, rivediamo la classifica delle vincite e i dati ufficiali offerti dalla Sisal per quanto riguarda lo scorso sabato. In testa il 4+ da quasi 30 mila euro, realizzato da tre vincitori, contro il bottino del 5 che supera i 23 mila e premia sette giocatori. Seguono 101 biglietti vincenti per la quota del 3+, pari a 2.181 euro, mentre il 4 regala 297,22 euro a testa a 652 partecipanti. Segue il tesoretto da 21,81 euro legato al 3 e consegnato a 24.221 fortunelli, mentre i 5 euro del 2 finiscono nelle tasche di 350.680 appassionati. Sullo stesso gradino troviamo anche lo 0+ con 5 euro in premio, realizzati da 18.547 tagliandi fortunati. A seguire l’1+ da 10 euro, che premia 9.001 giocatori, mentre 1.551 vincitori indovinano il 2+ da 100 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti per ritornare in pista: in arrivo un nuovo concorso, che prenderà il via fra pochissimo. Gli appassionati si stanno avvicinando alle ricevitorie per registrare le schedine, prima di iniziare la corsa a premi. Altri invece preferiscono pensare prima al progetto su cui investire la prima quota del proprio bottino. Anche la nostra Rubrica ha già messo le mani avanti e ha trovato su KickStarter un’idea che potrebbe rivelarsi preziosa anche per voi. Oggi parliamo di Whipr, un dispositivo interessante che permette di aiutare tutti coloro che amano allenarsi a casa. Whipr racchiude diversi tipi di esercizi e permette di fare movimenti al pari di Stand Up Paddling, lo sci e il canottaggio. Sport che consentono di bruciare moltissime calorie in appena un’ora di esercizio. E in più Whipr è ideato per essere compatto e trasportabile, persino in valigia! Il goal di circa 21 mila euro nel frattempo è già stato registrato, anche se mancano 37 giorni alla fine dell’asta. I versamenti infatti hanno superato per ora il milione di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’estrazione del Lotto sta per iniziare e mancano ancora tantissimi appassionati all’appello. Non tutti gli aspiranti vincitori hanno individuato infatti la combinazione con cui tentare la sorte e sperare di ritirare uno dei premi distribuiti dal gioco italiano. Alcuni navigano in alto mare ed è proprio a loro che si rivolge la nostra Rubrica. Ancora una volta ci uniremo alla smorfia napoletana per analizzare da vicino una news selezionata per voi e scoprire insieme i numeri associati. Oggi parliamo di poesie e innamorati. Anche se il cuore batte per tutti, soprattutto quando si ama, non tutti sono in grado discrivere dei versi per il/la proprio/a innamorato/a. Anche per questo un paese in provincia di Cremona ha deciso di dotare il parcheggio di un santuario locale di un particolare distributore di poesie. I cittadini però hanno sollevato non poche polemiche, visto che l’area è nota come ritrovo fra amanti notturni di ogni genere. Un’idea nata al sindaco Chiaro Tomasetti e destinata alla fine a chiunque, anche a chi si trova di passaggio oppure ai pellegrini. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la poesia, 44, l’innamorato, 80, il parcheggio, 54, il romantico, 49, e il verso, 10. Scegliamo inoltre il pellegrino come Numero Oro per tutti coloro che parteciperanno anche al concorso del 10eLotto.



