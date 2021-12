Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per la nuova estrazione del Lotto di oggi 18 dicembre: ci proiettiamo verso i numeri vincenti del Superenalotto e 10eLotto, concorso Sisal n. 151/2021. Prima però diamo un’occhiata alle quote assegnate nell’ultimo concorso del Lotto, quello di giovedì 16 dicembre. Sul portale agipronews.it apprendiamo che la vincita più alta è stata quella da 62.250 euro centrata a Roma è stata realizzata grazie a una giocata da un euro sui numeri 3-9-66-69 sulla ruota capitolina, che ha consentito ad un fortunato giocatore di indovinare quattro terni e una quaterna. Sul podio delle vincite sale di diritto anche il Veneto, con vincite complessive che superano i 50mila euro. Nello specifico festeggiamenti a Verona, dove sono stati vinti più di 34mila euro, e a Chioggia, in provincia di Venezia, dov’è stato realizzato un terno secco da 15.750 euro con una giocata da 3,50€ sui numeri 37-44-53 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,1 milioni di euro, per un totale di oltre un milione di euro dall’inizio dell’anno.

Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci dice che la vincita più alta di giornata è stata conseguita a Palermo con un 9 Oro da 50mila euro figlio di una giocata da 3 euro. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso si piazza poi il Veneto: a Feltre, in provincia di Belluno, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 40mila euro con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. Terza piazza per l’anonimo di Desio, in Lombardia, che ha intascato 30mila euro grazie ad un 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Focus sulle quote del Superenalotto assegnate nel concorso di giovedì 16 dicembre 2021. A portare a casa il bottino più ricco sono stati i sette giocatori che hanno fatto “5” vincendo così 28.024,81 euro. Il “4” ha premiato con 435,08 giocatori ben 459 fortunati, mentre il “3” ha regalato 32,74 euro ad una pattuglia di 18.365 anonimi. Chiusura per il “2”: vinti 6,04 euro da 309.086. E il SuperStar? Nel concorso gemello del Superenalotto due i fortunati che facendo “4 Stella” si aggiudicano 43.508,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato 3.274,00 euro a 121 persone, mentre i 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nelle tasche di 1.825 fortunati.

A fare “1 Stella”, vincendo così 10 euro, sono stati invece in 14.539, mentre lo “0 Stella” da 5 euro è stato appannaggio di 36.005 anonimi. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e Seconda Chance 2: i 50 e 3 euro associati sono andati rispettivamente a 111 e 16.673 concorrenti.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 18 dicembre 2021, ammonta a 126.700.000 €. Il bottino insomma continua a crescere, e sono in tanti a porsi la fatidica domanda: come investire tale somma in caso di vittoria? A noi de ilsussidario.net piace sempre consigliare uno dei tanti progetti innovativi bisognoso di sostegno economico per spiccare il volo. Sì, essere generosi non guasta. E allora, su quale idea investiamo oggi? La piattaforma è sempre kickstarter.com, l’invenzione è Co Print. I progettisti parlano di un macchinario rivoluzionario: “Tutti possono stampare in 3D il modello che vogliono con una stampante 3D, ma cosa succede se parliamo di stampare modelli multicolore e multimateriale? Co Print rende la tua stampante 3D esistente in grado di stampare in 3D multifilamento! Più colori, più dettagli!

Specialmente nella stampa 3D, i colori aumentano la funzionalità e la visualità dei modelli. Producete i vostri progetti da sogno con sette diverse opzioni di colore con Co Print. Porta la tua stampante 3D esistente oltre i semplici disegni monocromatici!”. Curiosi di vedere come funziona, vero? Allora cliccate qui per farvi un’idea!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno un paragrafo dedicato alla Smorfia Napoletana. Quali numeri giocare in questo sabato 18 dicembre 2021? Come sempre ci lasciamo ispirare dalla cronaca e oggi non possiamo fare a meno di parlare dell’arresto di Graziano Mesina, il latitante 79enne catturato dopo la fuga nel luglio 2020. Quali numeri giocare allora? In primis il numero 56, che nella Smorifa Napoletana corrisponde al “bandito”. Altra parola chiave? Sicuramente la “fuga”, numero 80, ma il tutto si è concluso fortunatamente con l’arresto, numero 43, ad opera dei “carabinieri”, numero 18.

Questa la nostra cinquina, nella speranza che ogni numero non prenda esempio dall’ex fuggitivo nell’intenzione di essere “latitante” in questa estrazione.



