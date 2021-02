LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto in occasione delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti del nuovo concorso Sisal numero 21/2021. Si tratta dell’appuntamento centrale della settimana in attesa del quale possiamo scoprire quali sono stati i principali risultati registrati nel Lotto nella precedente estrazione. A fornirci i dati dettagliati ci pensa come sempre Agipronews: la vincita più alta del primo concorso settimanale è stata realizzata a Lanciano, in provincia di Chieti, con una puntata da 10 euro su tre numeri sulla ruota di Bari. Il fortunato concorrente ha incassato tre ambi ed un terno per un totale di 28mila euro. Quasi 25 mila euro sono stati vinti a Gassino Torinese, mentre a Palermo è stata centrata una vincita da 14 mila euro. Grazie al Simbolotto un concorrente di Bolzano ha vinto 10 mila euro. In totale l’ultimo concorso ha distribuito in tutto oltre 5,8 milioni di euro.

Tanta fortuna anche con il 10eLotto che ha premiato soprattutto la Puglia: a Trani è stato centrato un 9 da 40 mila euro con una giocata di soli 4 euro su un’estrazione frequente. Fortunata anche la provincia di Lecce: a Gallipoli è stato centrato un 8 Oro da 30 mila euro con una giocata da 3 euro. Nell’ultimo concorso sono stati distribuiti oltre 32,8 milioni di euro e dall’inizio dell’anno quasi 600 milioni di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto ed il 10eLotto accenderanno anche in questo giovedì l’attenzione di numerosi appassionati in vista di importanti vincite che potrebbero preso essere messe a segno. Non da meno anche il SuperEnalotto, attorno al quale l’attenzione è massima soprattutto alla luce del ricco jackpot che continua a lievitare giocata dopo giocata. L’assenza del “6” da svariati mesi ha infatti alimentato sempre di più il montepremi facendo salire il jackpot a quota 109 milioni di euro, rappresentando così il settimo premio nella storia del gioco. Nell’ultima estrazione sono stati sei i concorrenti che hanno centrato i cinque numeri della combinazione ottenendo la vincita più alta della serata e portandosi a casa, a testa oltre 33 mila euro, ben differente dai quasi 110 milioni messi in palio. L’ultimo “6” realizzato risale ormai allo scorso 7 luglio 2020, quando un fortunatissimo concorrente a Sassari, in Sardegna, incassò l’allora ricco jackpot di 59 milioni di euro. Oggi è quasi raddoppiato ed alimenta sempre di più l’interesse degli appassionati del SuperEnalotto.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Cosa fare in caso di vincita con il jackpot del SuperEnalotto di quasi 110 milioni di euro? Ecco la domanda fatidica che in tanti concorrenti avranno pensato in questi giorni, fantasticando su come poter investire la maxi somma di denaro. Gran parte degli italiani sono interessati soprattutto ad assicurarsi un tetto sopra la testa prima di potersi togliere svariati sfizi. Se avete voglia di investire in qualche particolare progetto, la nostra rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter potrebbe fornirvi una serie di interessanti spunti di riflessione. Qui sono numerosi i progetti in primo piano che ogni giorno richiamano l’attenzione di molti utenti. Oggi vi parliamo di “Zombicide: Undead or Alive”. Si tratta di un gioco da tavolo di successo che torna del tutto reinventato in un’ambientazione occidentale con regole del tutto differenti, nuovi sopravvissuti e zombie. Il gioco d’azione torna del tutto rinnovato portando la lotta nel selvaggio West! “Ci sono un milione di modi per morire nel West, ma ora nessuno sembra voler rimanere morto. Quindi prendete il vostro fucile a sei colpi, formate la vostra banda e preparatevi per un po’ di buon vecchio Zombicide!”, si legge nella descrizione. Se l’intento è quello di investire del denaro, perchè non farlo in qualcosa che vi piace davvero? Questo potrebbe essere un ottimo progetto sul quale puntare. Per approfondire ulteriormente, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Anche in questo appuntamento centrale all’insegna delle principali estrazioni non manca l’appuntamento con la Smorfia Napoletana combinata al nuovo concorso SuperEnalotto in programma per questa sera. Come trarre ispirazione dalla Smorfia ed individuare i sei numeri da mettere in schedina? Le news del giorno possono ispirarci nella ricerca dei sei numeri da mettere in gioco in occasione dell’estrazione odierna. Tra le notizie odierne, anche quella che vede la “new entry” in casa di Francesco Totti. Si tratta di una tenera capretta che ha rubato la scena a Donna Paola, la gatta di famiglia. A postare una serie di video è stata proprio Ilary Blasi su Instagram immortalando la capretta tibetana mentre girovaga per casa prendendosi le coccole di Isabel. Ma vediamo subito un po’ di numeri: la capra corrisponde al numero 2; il 22 è invece la capra nera che Totti aveva adottato in passato. Il numero 8 corrisponde ad una bella casa, come quella di Ilary e Francesco. Il 10 rappresenta la figlia mentre il 39 corrispondere all’atto di prendere degli animali e il 66 al sorriso, in questo caso strappato agli utenti social.



