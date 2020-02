Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 18 febbraio: numeri vincenti!

I RITARDATADI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Tornano i numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto anche in questo martedì 18 febbraio 2020. Quale delle primule rosse per antonomasia deciderà di tornare a fare capolino tra i numeri estratti dei due concorsi? Se analizziamo il gioco del Lotto ci sono pochi dubbi sul fatto che il più atteso di tutti sia il numero 22 sulla ruota di Palermo, latitante da ormai 169 concorsi consecutivi. Alle sue spalle, pronti a raccoglierne l’eredità, ecco i numeri 7 sulla ruota di Bari (135 turni di fila) e 38 sulla ruota di Genova, dato per disperso da 123 concorsi. Per quanto riguarda il Superenalotto, il primatista in fatto di ritardi impallidisce dinanzi all’omologo del Lotto, ma raggiunge pur sempre assenze importanti. Basti dire che il numero 27 figura tra i ricercati da ben 83 estrazioni di fila. La medaglia d’argento spetta al numero 18, ritardatario da 49 concorsi. Sul podio, con al collo il bronzo, è il numero 41, atteso da 46 estrazioni consecutive. (Agg. di Dario D’Angelo)

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Oggi torna il Superenalotto, insieme alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, e il Jackpot vola. La sestina vale 23,1 milioni di euro, quindi è al secondo posto nella classifica speciale sui montepremi. Si piazza davanti ai 23 milioni di euro messi in palio dall’Eurojackpot, ma dietro all’Euromillions, che invece mette in palio 27,2 milioni. Nel mondo invece ci sono i Jackpot di Powerball e MegaMillions che offrono rispettivamente 50 e 45 milioni di dollari. Ma è la caccia al “6” ciò che interessa agli appassionati del Superenalotto. L’ultima sestina vincente è stata centrata a fine gennaio, premiando un giocatore di Arcola (SP) con 67 milioni di euro. Furono vinti grazie ad una schedina di appena 2 euro, a conferma del fatto che la dea bendata non si sofferma sull’importo giocato quando si tratta di premiare qualche giocatore del Superenalotto. E allora buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 21/2020. Questa sera i premi in palio raggiungeranno le diverse città d’Italia e i fortunelli che saranno riusciti a centrare le combinazioni più fortunati. Abbiamo ancora del tempo a disposizione prima che il nuovo concorso abbia inizio: come impiegarlo al meglio? Naturalmente controllando la statistica precedente grazie ai dati ufficiali forniti da Agipro News. La classifica delle vincite regala un primo posto al Lotto e ad un giocatore della provincia di Vicenza, di Isola Vicentina: un terno secco su Cagliari lo ha premiato con ben 225 mila euro. Si tratta tra l’altro della seconda vincita più alta del 2020. Al secondo posto troviamo invece Thiene, sempre nel Vicentino, con un ambo su Cagliari del valore di 25 mila euro. Segue Palermo con un altro ambo e un premio da 12.500 euro grazie ad una giocata sulla Nazionale. Il montepremi dell’ultimo appuntamento ammonta invece a più di 6,5 milioni di euro, mentre saliamo a 150 milioni per i bottini centrati da inizio anno. Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita maggiore è quella della provincia di Milano. Un appassionato di Santo Stefano Ticino ha realizzato un 8 Oro del valore di 150 mila euro. Un altro 8 Oro premia invece Castellammare del Golfo, nel Trapanese, mentre due appassionati di Carmignano, in provincia di Prato, e Battibaglia, in provincia di Salerno, si portano a casa 20 mila euro a testa grazie a due 9 vincenti. Per quanto riguarda le vincite annuali, il montepremi è di 564 milioni di euro, di cui più di 25 milioni vinti nel concorso dello scorso sabato.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot da 23,1 milioni di euro: il montepremi del SuperEnalotto non si è ancora arresto ed ha centrato una nuova assenza nello scorso appuntamento. L’estrazione di sabato infatti ha visto la sestina vincente piazzarsi al tavolo degli assenti, in compagnia del 5+1 e del 5+. Secondo la statistica ufficiale, la vincita maggiore è invece quella del 4+, ma solo di poco rispetto al rivale 5. Nel primo caso infatti i vincitori sono 3 con 37.609 euro in premio a testa, mentre nel secondo abbiamo sei giocatori e un bottino da circa 37.129 euro. Prosegue il 3+ da 2.937 euro e 153 tagliandi fortunati, mentre sono 611 i biglietti associati alla vincita del 4, pari a 376,09 euro. Abbiamo poi il 3 con un bottino da 29,37 euro e 23.354 partecipanti vincenti, mentre il 2 regala a 379.319 appassionati un tesoretto da 5,59 euro ciascuno. In terzultima posizione troviamo il 2+ da 100 euro, vinto da 2.376 appassionati, mentre l’1+ da 10 euro è legato a 16.273 vincite. Infine i 5 euro dello 0+, che premia 37.316 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono ormai alle porte: stiamo per assistere all’estrazione di oggi, che ci svelerà i nuovi numeri vincenti. Le combinazioni più fortunate premieranno i giocatori che hanno dalla loro parte la Dea Bendata, ma molti altri riusciranno a centrare i bottini minori e previsti dal gioco della Sisal. Tutti gli aspiranti vincitori si staranno di certo ponendo un’unica domanda in queste ore: come valorizzare al meglio la vincita e quale progetto tenere in considerazione per inaugurare la vittoria? Una domanda che la nostra Rubrica conosce ormai da tempo e a cui risponde grazie a KickStarter e ad un’idea scelta per voi. Parliamo di Carbon SnoreX, un cuscino che renderà felici tutti coloro che soffrono di allergie e problemi respiratori durante le ore di sonno. Carbon SnoreX infatti è realizzato in modo che il collo delle persone venga sostenuto e che permetta di aumentare la capacità di immagazzinare ossigeno. In questo modo si potrà persino smettere di russare! Questo rivoluzionario cuscino consente inoltre di avere un supporto per la cervicale, sia per chi ama dormire su un fianco oppure in posizione supina. Nella parte inferiore invece troviamo un sostegno per la testa, anche in questo caso sia per chi vuole dormire sul fianco destro o sinistro oppure per chi adotta la ‘posizione’ canonica. Anche se il progetto è stato lanciato solo pochi giorni fa, l’obbiettivo in denaro di meno di 4 mila euro è già stato centrato. L’asta invece rimarrà attiva ancora per altri 44 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Lotto ci attendono fra pochissimo: la nuova estrazione sta per avere inizio. La campanella suona per tutti i ritardatari, impegnati in questioni di lavoro o familiari e che devono ancora completare l’ultimo passaggio legato al gioco italiano. Ovvero registrare la propria schedina. Altri ancora invece sono alla ricerca dei numeri da giocare: un’impresa da non sottovalutare, specialmente se si è alle prime armi. La nostra Rubrica si rivolge proprio a chi ha le idee confuse, non sa quali numeri giocare oppure desidera una seconda combinazione per aumentare le probabilità di vincita. Prima di scoprire il verdetto della smorfia sui numeri, vediamo la notizia che abbiamo scelto per voi e che ci porta fino in Venezuela, dove esiste una prigione molto particolare. Sull’Isola Margarita è presente infatti il San Antonio, un istituto di correzione che sembra più che altro un villaggio turistico. I detenuti infatti possono guardare la televisione, navigare in rete, lavorare oppure persino fare il bagno in piscina. Alcuni ne approfittano anche per spacciare droga o creare combattimenti fra galli. E non è raro trovare prigionieri che hanno scelto di soggiornare nel carcere con l’intera famiglia! Sembra che questo benessere improvviso e inaspettato sia legato alla presenza di un narcotrafficante recluso, che ha scelto di sfruttare il proprio potere per migliorare la vita di tutti i compagni di disavventura. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il carcere, 44, il detenuto, 7, il villaggio, 16, la piscina, 66, e la televisione, 62. Per chi vuole tentare la fortuna anche al 10eLotto proponiamo 31.



