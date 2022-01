Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 GENNAIO 2022

Tutto pronto per l’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 gennaio. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 8/2022? Prima di scoprirlo diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso disputato, quello di sabato 15 gennaio 2022. Il portale agipronews.it ci informa che il Lotto ha assegnato ad un giocatore di Carrara una vincita da 124.500 euro; questa è stata realizzata grazie ad una puntata complessiva da 2 euro sui numeri 1-47-88-90 sulla ruota di Bari, valsi quattro terni e una quaterna. Vincita importante anche quella da 120mila euro registrata a Mezzanino, in provincia di Pavia, con una quaterna secca (1-47-73-88 sulla ruota di Bari). Molto bene anche la Puglia con due vincite, una da oltre 36mila euro a Taranto e una da 18.250 euro a Manduria, in provincia di Taranto, per un bottino totale che supera i 54mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 9,1 milioni di euro, per un totale di 54,9 milioni da inizio 2022. Capitolo 10eLotto: Veneto protagonista con vincite per oltre 42mila euro: a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia, è stato realizzato un 6 Oro da 22.500 euro mentre a Vicenza si festeggia con un 9 da 20mila euro. Doppietta pure nel Lazio, in provincia di Roma, con un 7 Doppio Oro da 15mila euro a Grottaferrata e un 6 Oro da 15mila euro a Cerveteri, per un totale di 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23,8 milioni di euro in tutta Italia e 158,3 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo ora un’occhiata alle quote assegnate nel concorso del Superenalotto di sabato. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, ma sono stati in tanti – precisamente 14 – a fare “5” e a portare a casa 17.163,51 euro. Il “4” ha premiato invece 1.065 persone con 234,53 euro. Il “3”? I suoi 21,74 € sono finiti nelle tasche di 34.112 concorrenti. Ultimo premio del giorno quello da 5 euro andato a quasi mezzo milione di giocatori, per la precisione 498.298. Come sono andate le cose nel concorso gemello del Supernalotto? Il SuperStar ha visto esultare più di tutti gli altri i quattro giocatori che facendo “4 Stella” hanno portato a casa 23.453,00 euro. Spazio poi al “3 Stella”: sono stati 180 i concorrenti che hanno messo le mani su un premio da 2.174,00 euro.

I canonici 100 euro associati al “2 Stella”? Sono stati vinti da 2.153 persone. Capitolo “1 Stella” e “0 Stella”: in questo caso i 10 e i 5 euro sono andati rispettivamente a 13.808 e 27.890 persone. Chiusura riservata ai premi Seconda Chance 1 e 2, con i 50 e 3 euro assegnati a 133 e 20.084 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 142.400.000 €. Se foste voi ad aggiudicarveli come investireste tale somma? A noi de ilsussidiario.net piace consigliarvi di concorso in concorso uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di sostegno economico. Sulla piattaforma di fundaraising kickstarter.com ha colpito la nostra attenzione il progetto intitolato “G-Case”. Di che si tratta? Gli sviluppatori lo definiscono la “Custodia da gioco All-In-One per Nintendo Switch e OLED”. Le caratteristiche che gli hanno consentito di ottenere fino ad oggi ben 121.614€ di finanziamento su un obiettivo prestabilito di 17.554? Eccole: “Batteria modulare, Impugnature intercambiabili, Custodia Joy-Con removibile, Slot per schede extra, Bassa latenza e molto altro ancora”. Volete dare un’occhiata? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica del Lotto e del Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre ci piace prendere spunto da un evento di cronaca che sta facendo discutere in maniera particolare per poi analizzarlo con le lenti della Smorfia partenopea. Questa mattina prendiamo spunto dalle polemiche suscitate dalla clamorosa svista arbitrale fischietto Serra nel corso della partita Milan-Spezia, coi rossoneri penalizzati a pochi minuti dalla fine da un grave errore del direttore di gara. Puntiamo allora anzitutto sulla parola “calcio”, numero 1 della Smorfia partenopea, e proseguiamo con “arbitro”, numero 38. Altra parola chiave? “Errore”, inevitabilmente: corrisponde al numero 63. La classe arbitrale ha chiesto “scusa”, numero 2, al Milan, ma ciò non placa in ogni caso il clima di “polemica” per il torto subito.

