LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 55/2020. Nuova estrazione prevista per questa sera: quali ruote e combinazioni saranno le più fortunate? Prima rivediamo insieme la statistica ufficiale delle vincite e i dati diffusi da Agipro News, che per adesso ci parla solo del Lotto. La provincia di Milano con Magenta registra la vittoria più alta del concorso dello scorso martedì: una quaterna, quattro terni e sei ambisu Napoli per il valore di più di 50 mila euro. Pavia si posiziona al secondo posto con un terno secco su Roma e un bottino da 13.500 euro, mentre in provincia di Como, a Montorfano, si registrano 12.450 euro in premio. La Lombardia in particolare ha centrato vincite che superano i 76 mila euro. I dati legati all’estrazione del 10eLotto invece sono ancora in fase di elaborazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot da 51,9 milioni di euro per il SuperEnalotto di stasera: l’estrazione della Sisal vede ancora il montepremi in lizza per i bottini da distribuire. Lo scorso martedì infatti ha registrato una nuova assenza, così come il 5+1 e il 5+. Il 5 però ha superato i 78 mila euro e ha premiato due fortunelli, mentre altri due giocatori hannoc entrato il 4+ da oltre 32 mila euro. Segue il 3+ con 2.488 euro in premio e 80 biglietti vincenti, mentre 488 tagliandi fortunati sono associati alla vincita del 4, pari a 324,21 euro. Abbiamo poi il 3 con un bottino da 24,88 euro e 19.226 vincitori, contro i 5 euro del 2, destinati a 306.814 appassionati. Sono invece 1.638 i partecipanti ad aver imbroccato il 2+ da 100 euro, mentre per l’1+ le vincite sono 10.561 e il bottino è come sempre da 10 euro. Chiude la classifica ancora una volta lo 0+ con 5 euro in premio: i vincitori sono 22.312.

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono già pronti per salire sul palcoscenico della Sisal. Tanti giocatori attendono solo il momento dell'estrazione per poter festeggiare alla grande con amici e parenti, grazie alla vittoria che si sentono già in tasca. Alcuni sono così sicuri di poter vincere che hanno pensato anche a quale investimento fare con la prima fetta del bottino.

Il Lotto sta per rivelarci i numeri vincenti legati all’estrazione di questa sera: carta e penna alla mano, stiamo per scoprire quali combinazioni saranno le più fortunate. Molti giocatori però rischiano di essere tagliati fuori dalla gara a premi e il motivo è solo uno: non è così semplice compilare la schedina e trovare dei numeri da giocare. La nostra Rubrica conosce molto bene questo problema che affligge appassionati esperti o acerbi e già da tempo vi offre la possibilità di giocare una combinazione inedita, estratta da una news con l’aiuto della smorfia napoletana. La notizia di oggi ci parla di un uomo dell’Indonesia, che ha deciso di indossare il costume dell’Uomo Ragno per convincere i concittadini a recuperare spazzatura e tenere più pulite le strade. Ogni tentativo fatto in abiti ‘civili’ infatti è caduto nel vuoto, così Rudi Hartono ha pensato di adottare questo particolare stratagemma. E sembra proprio che ci abbia preso: tanti cittadini hanno iniziato a seguire il suo esempio e a mantenere le aree più pulite. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ragno, 3, l’uomo, 90, la pulizia, 48, l’Indonesia, 50, e il cittadino, 18. Per chi vuole tentare la sorte anche al concorso del 10eLotto proponiamo come Numero Oro il costume, 2.



