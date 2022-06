Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 GIUGNO 2022

Nella giornata di oggi, sabato 18 giugno 2022, è tempo di un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 73/2022. Mentre attendiamo di apprenderne gli esiti, osserviamo quanto è accaduto nel concorso di giovedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche del Lotto: premiata la provincia di Napoli, dove sono state centrate tre vincite. A Grumo Nevano sono stati centrati due terni secchi (6-10-21 sulla ruota Nazionale) da 22.500 euro, mentre il Simbolotto premia Marigliano con 21.739,13 euro. La vincita più alta si è però registrata a Bologna, dove un fortunato giocatore ha vinto 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno (10-11-15) sulla ruota di Bari. Doppia festa in Puglia: a Grottaglie, in provincia di Taranto, sono stati centrati tre ambi e un terno da 22.750 euro, mentre a Monopoli, in provincia di Bari, è stata realizzata una vincita da 19.200 euro. Da segnalare due vincite in provincia di Cuneo: a Bra si festeggia con un terno secco (6-8-10 sulla ruota Nazionale) da 22.500 euro, mentre a Savigliano è stata centrata una vincita da 18.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,3 milioni di euro, per un totale di 494,5 milioni di euro da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha esultato la Puglia, con vincite complessive per 76mila euro: a Casamassima, in provincia di Bari, si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Martano, in provincia di Lecce, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Infine a Bovino, in provincia di Foggia, è stata realizzata una vincita da 6mila euro con un 6 Oro. Sul podio delle vincite si piazza anche un 7 Doppio Oro da 22.500 euro centrato a Torino, seguito da un 7 Doppio Oro da 20mila euro a Latina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 73 del Superenalotto avrà luogo nella serata di oggi, sabato 18 giugno 2022. L’attesa è davvero molto elevata e, in vista della prossima estrazione del mese di giugno, sono in tanti ad augurarsi di poter mettere a segno una importante vincita. D’altro canto, l’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 223,5 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di giovedì 16 giugno, però, sono stati tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.729,64 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 43.135 euro ciascuno. Tutti i giocatori, però, inseguono il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita, come accaduto il 22 maggio 2021 a colui che è riuscito a prevedere l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese solo tre giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Help Head Hi relocate”. La descrizione recita: “Head Hi è uno spazio ibrido – in parte coffee shop, in parte libreria indipendente, in parte galleria – situato a Fort Greene, Brooklyn, vicino al Navy Yard. Siamo un luogo dove si possono gustare deliziosi caffè (tostati a un solo isolato di distanza!), pasticcini e tè mentre si sfogliano pubblicazioni su arte, design e fotografia. Siamo di proprietà di donne e immigrati e non abbiamo investitori. Siamo orgogliosi di essere imprenditori (e residenti!) di questa comunità. Vogliamo che Head Hi continui a essere un luogo unico che riunisce la nostra comunità. Un luogo che ispiri, sostenga artisti, designer, scrittori e pensatori e che offra una pausa caffè tanto necessaria sia nei momenti di calma che in quelli di follia. Siamo nella sede attuale da quasi quattro anni, ma è diventato chiaro che abbiamo bisogno di uno spazio più esteso e più frequentato. Rimanere a livello locale, ma in uno spazio più grande e con una migliore visibilità, ci aiuterà a fornire maggiori opportunità ad artisti e designer e a stare al passo con voi e con la nostra comunità in crescita. Ai nostri ultimi eventi hanno partecipato letteralmente centinaia di persone!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia legata alla capitale della cultura nel Meditarraneo. Di fatto, con quest’iniziativa, il Mediterraneo avrà a rotazione una capitale della cultura Ad annunciarlo è stato il ministro della cultura Dario Franceschini con la dichiarazione conclusiva della due giorni di summit che ha riunito per la prima volta a Napoli 30 ministri dell’area mediterranea e non solo. Quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con il 33 (capitale), per proseguire quindi con l’89 (cultura). Ci sono poi l’1 (mare), il 18 (città) e il 65 (nominare). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

