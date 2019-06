LOTTO/ Oggi estrazioni Superenalotto, 10eLotto, 18 giugno: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e Superenalotto tornano a fare compagnia a tanti italiani anche oggi, martedì 18 giugno. Noi de “ilsussidiario.net” ne approfittiamo per fare il punto come sempre sui numeri ritardatari. Per il gioco del Lotto è sempre il 41 sulla ruota di Firenze il latitante dei latitanti, giunto ormai a quota 139 assenze consecutive e dato per disperso. In seconda e terza posizione troviamo rispettivamente il numero 85 sulla ruota di Milano (89 turni di ritardo) e il “conterraneo” del 41, ovvero il numero 65, che non fa capolino da 88 concorsi. Voltiamo pagina e occupiamoci del Superenalotto: qui troviamo il numero 81 che sabato scorso ha suonato la carica dei 101 ritardi consecutivi. In seconda e terza posizione abbiamo invece i numeri 39 e 35, assenti dagli estratti rispettivamente da 67 e 64 turni: uno di questi si deciderà a fare capolino questa sera? (agg. di Dario D’angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI 18 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 73/2019. Abbiamo superato le prime due settimane di giugno e sono ancora tanti gli appuntamenti con i più amati giochi numerici italiani. Così come i premi e i numeri estratti e presto alcuni appassionati potrebbero addirittura centrare il colpaccio che attendono da una vita. Prima di scoprire il nuovo risultato del concorso rivediamo la statistica precedente, grazie alle informazioni ufficiali dell’agenzia di stampa Agipro news. Le vincite del Lotto non sono state forse degne di nota, ma hanno battuto comunque quanto registrato dal cugino 10eLotto. Al primo posto troviamo infatti un vincitore di Piove di Sacco, nel Padovano, che ha totalizzato 14 mila euro. A breve distanza un fortunello di Verona che si è portato invece a casa 13.750 euro. Infine ambo secco su Bari per un giocatore di Gravigna di Puglia, in provincia del capoluogo pugliese, con un bottino da 12.500 euro. Il 10eLotto invece premia con il primo posto sul podio quattro vincite legate al bottino da 7.500 euro. Si vince ad Avigliano Umbro, in provincia di Trapani, con un 2 Doppio Oro. Festa anche a Irsina, in provincia di Matera, con un 3. Infine un 6 Oro a Manfredonia, in provincia di Foggia, e un 4 Oro realizzato invece a Pergine Valsugana, nel territorio di Trento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

171,2 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto che inizierà fra pochissime ore. Il montepremi non si è ancora palesato nel concorso precedente e continua la sua rotta con un nuovo aumento di valore. Stabili invece le quote minori, ancora una volta ancorate a bottini contenuti. Rivediamo la classifica: primo posto per i cinque giocatori che con il 4+ sfiorano i 30 mila euro. Dodici appassionati si fermano invece in seconda posizione grazie al 5, con un premio da meno di 24 mila euro. Si prosegue con il 3+ del valore di 2.593 euro e 171 vincitori, mentre 985 tagliandi vincenti registrano il bottino da 296,53 euro grazie al 4. Infine il 3 da 25,93 euro, realizzato da 33.720 giocatori, ed il 2 con un premio da 5,26 euro destinato a 514.218 vincitori. Per le tre quote più piccole del filone Superstar troviamo invece il 2+ da 100 euro, indovinato da 2.923 partecipanti, mentre l’1+ premia 19.253 giocatori con il bottino da 10 euro. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, imbroccato da 42.153 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot saranno i protagonisti dell’estrazione di oggi, così come tutti i giocatori che riusciranno a posizionarsi nella Top 3 delle vincite. Molti appassionati si sono già dati da fare ed in previsione della vincita del montepremi hanno addirittura pensato a quale progetto inaugurare per primo. Si tratta forse di piccole iniziative, utili per festeggiare la stessa vittoria, oppure di grandi idee che coinvolgono la famiglia o l’anima gemella. Anche la nostra Rubrica ha già trovato una nuova iniziativa di KickStarter da proporvi, utile per fare una prima spesa subito dopo aver tagliato il traguardo. Parliamo di Lumi, il odo più veloce e intelligente per imparare a suonare. Una mini tastiera ed una app da installare su smartphone e dispositivi mobile saranno tutto ciò che serve per iniziare a suonare lo strumento, il sogno di una vita di molte persone sparse in tutto il mondo. Lumi si illuminerà per indicare i tasti da suonare, mentre su schermo verranno visualizzate delle barre colorate da seguire, un vero e proprio tutorial che ci suggerirà quali note eseguire. Portatile, compatta ed in grado di trasformare il divertimento in insegnamento. Il goal previsto è invece di oltre 111 mila euro, già totalizzati ancora prima della chiusura dell’asta, che avverrà fra 29 giorni.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Ancora poche ore di tempo per poter giocare al Lotto e diventare uno dei possibili vincitori del concorso di oggi. L’appuntamento con il gioco italiano regalerà una grande opportunità a tutti i giocatori che riusciranno a registrare la propria schedina in tempo. Gli appassionati più esperti sanno bene che il momento più delicato riguarda proprio la fase precedente all’estrazione, a causa della grande difficoltà di trovare dei numeri da giocare. Qualcuno vorrebbe forse cambiare del tutto la combinazione preferita che gioca da sempre. Altri invece sono ancora inesperti e magari si affacciano proprio oggi nel mondo di Lottomatica e Sisal. Ad entrambi i gruppi, la nostra Rubrica propone ancora una volta una news e dei numeri associati, ottenuti grazie alla saggezza della smorfia napoletana. Partiamo con la notizia: sembra che una coppia di ragazzi inglesi abbia ricevuto un’amara delusione quando sono volati a Belfast per vedere il loro gruppo preferito. Una rara occasione per assistere ad un live dei Red Hot Chili Peppers, che si è trasformata però in un aneddoto divertente. Duncan ha fatto il suo acquisto online, pensando di aver fatto anche un buon affare, non accorgendosi subito che in realtà i biglietti riguardavano l’esibizione di una band di cornamuse. Il gruppo infatti si chiama Red Hot Chili Pipers, ma il ragazzo si è reso conto dell’errore solo alcuni giorni prima del concerto. E solo grazie alla fidanzata, che ha iniziato ad avere dei sospetti quando non ha trovato notizie riguardo ad un’esibizione dei Red Hot Chili Peppers a Belfast. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il concerto, 20, l’errore, 63, il biglietto, 22, la cornamusa, 60, e l’acquisto, 18. Come Numero Oro scegliamo invece Belfast, 72.



