Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 LUGLIO 2023

Cresce l’attesa per la prima estrazione dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto della settimana. Oggi, martedì 18 luglio 2023, inizia infatti una nuova settimana di scommesse ed emozioni che accompagnano i giocatori nella speranza di aver conquistato qualche somma da portare a casa. Per esempio, durante il precedente concorso del Lotto di sabato 15 luglio, a Napoli con tre ambi e un terno sono stati acchiappati 36.500 euro, mentre sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 28.000 euro a Positano, in provincia di Salerno. Sempre a Napoli si segnala una vincita da 22.500 euro con un terno secco (7-25-81) sulla ruota del Lotto del capoluogo campano; a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, centrata una vincita da 9.750 euro con tre ambi e un terno. Ultima vincita al Lotto della giornata, 23.750 conquistati a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, con tre ambi e un terno.

Vediamo ora cos’è successo in casa 10eLotto. Registrate due vincite gemelle da 20.000 euro a Uggiate Trevano, in provincia di Como, con un 9, e una a Roma con un 6. Si segnalano ancora 9.000 euro vinti a Fasano, in provincia di Brindisi, con un 4 Oro, poi 5.000 euro ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, grazie a un 8 Doppio Oro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Oggi c’è attesa anche per l’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto, il cui jackpot odierno al 18 luglio 2023 è salito a ben 27,6 milioni di euro. Questa è dunque la cifra per cui si concorre oggi, e chissà che non sia la volta buona in cui si acchiapperà lo sfuggente “6”! Se guardiamo al concorso precedente, infatti, scopriamo che sono stati centrati 4 “punti 5” del valore di 48.582 euro, mentre sono stati 414 i “punti 4” acchiappati, per 480 euro l’uno. Proseguiamo poi segnalando 17.350 “punti 3” da 34 euro e 284.188 “punti 2” da poco più di 6 euro ciascuno.

Guardiamo ancora le quote SuperStar del Superenalotto. Abbiamo avuto 2 “4 stella” da 48.092 euro, poi 95 “3 stella” da 3.440 euro, e ancora 1.680 “2 stella” da 100 euro. Si segnalano ancora 13.192 “1 stella” da 10 euro e 37.217 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Avete già fantasticato su come vorreste investire il ricco jackpot del Superenalotto? Noi siamo sicuri che ogni giocatore abbia già in mente idee e progetti per garantirsi sia qualche soddisfazione materiale sia la sicurezza economica per sé e per la propria famiglia, ma a noi de ‘IlSussidiario.net’ piace suggerirvi alcuni progetti indipendenti e creativi disponibili sulla nota piattaforma Kickstarter.

Se siete scommettitori ma anche sportivi, non potete non dare un’occhiata a AURA, un particolarissimo casco da ciclista che non si limita a proteggere la vostra testa dalle cadute dal vostro mezzo. AURA infatti è dotato di luci visibili in ogni direzione, indicatori di direzione, inoltre è leggero e può anche chiamare i soccorsi in caso di incidente. Insomma, davvero utile e comodo!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Scegliere i numeri da giocare in vista dell’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto è tutt’altro che facile. Per questo può rivelarsi davvero utile cercare di sfruttare le notizie di cronaca e osservarle alla luce della Smorfia Napoletana, per capire quali numeri potrebbero stuzzicare l’attenzione della Dea Bendata.

La notizia che sicuramente cattura l’attenzione in questi giorni è l’allarme sull’ondata di afa e caldo che si abbatterà su tutta l’Italia durante questa settimana. Ma quali numeri possiamo associare a questo fatto? Cominciamo con il 32, appunto l’afa e il calore estivo, ma anche il 19 che rappresenta invece il calore. Il 17 simboleggia il caldo insopportabile. Per trovare refrigerio possiamo quindi recarci al mare (numero 1, 60 se è limpido) oppure la montagna (l’89 rappresenta proprio l’aria di montagna).











