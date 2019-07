LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 86/2019. Il concorso di oggi azzera il pallottoliere delle vincite e dei numeri vincenti, dando la possibilità a tanti giocatori di poter registrare importanti bottini. Visto che manca ancora del tempo prima che l’appuntamento abbia inizio, vediamo insieme la statistica dello scorso martedì. Purtroppo i dati rivelati da Agipro News ruotano attorno alla più longeva delle due lotterie italiane, mentre i risultati del 10eLotto sono ancora in via di elaborazione. Al primo posto del podio troviamo quindi un appassionato di Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, che ha registrato 58 mila euro grazie a una cinquina, cinque quaterne e dieci terni su Palermo. Segue la provincia di Teramo con Alba Adriatica: il premio è da 50 mila euro. Sul terzo gradino invece troviamo un vincitore della provincia di Frosinone, di Alatri, che è riuscito a centrare 15 mila euro. Le vincite dell’appuntamento ammontano invece a più di 7 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot non si è ancora rivelato nell’ultimo concorso del SuperEnalotto e questo implica che nell’estrazione di questa sera il bottino sarà ancora più ricco rispetto all’appuntamento precedente. Il montepremi registra infatti un bottino da 190,4 milioni di euro, a cui si uniranno i tesoretti legati a tutte le vincite secondarie. Nel concorso dello scorso martedì l’assenza ha toccato anche il 5+ ed il 5+1, mentre il 5 ha conquistato il primo posto in classifica grazie ad oltre 32 mila euro ed otto vincitori. Sono cinque invece i giocatori che con il 4+ si sono portati a casa più di 25 mila euro. Scende rispetto alla media mensile il 3+, con premio da 2.324 euro e 173 appassionati vincenti, mentre 1.037 biglietti registrano il bottino da 253,22 euro assegnato al 4. I vincitori del 3 sono in tutto 34.009, mentre il premio ammonta a 23,24 euro. Infine il 2 in lieve recupero con bottino da 5,39 euro e 457.396 partecipanti fortunati. Le ultime tre posizioni sono occupate dal 2+ con tesoretto fisso da 100 euro, destinato a 2.536 giocatori, mentre l’1+ regala i suoi 10 euro a 16.102 vincitori. Infine lo 0+: vincono 5 euro a testa 37.620 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo protagonisti indiscussi dell’estrazione di questa sera. Tanti giocatori stanno rimandando impegni e cene per poter assistere al concorso, mentre altri sono ancora indaffarati nell’individuare un progetto utile per il primo investimento. Il montepremi infatti è sempre più generoso, tanto che molti appassionati potrebbero trovarsi in difficoltà nel capire come spendere la prima fettina di una torta così prelibata. La nostra Rubrica ha la soluzione pronta proprio per chi si trova in alto mare: fra i progetti di KickStarter abbiamo individuato Keystone, un dispositivo che piacerà molto ai gamers. Keystone è infatti una rivoluzionaria tastiera meccanica, confortevole, in grado di durare nel tempo e bella dal punto di vista estetico. Garantisce un maggior controllo degli utenti, grazie alla tecnologia AI che permette di modificare le funzioni dei tasti in base alle proprie esigenze. La tastiera è inoltre retro-illuminata grazie a luci RGB animate, mentre il prototipo ha un peso di soli 1500 grammi. Il goal iniziale di 35 mila dollari è invece stato raggiunto già nei primi giorni dell’asta, che rimarrà comunque aperta ancora per 28 giorni.

LOTTO E SUPERENALOTTO: LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti premieranno fra poco tutti gli appassionati più fortunati dello Stivale. La possibilità di centrare una combinazione vincente è alta e tanti giocatori prevedono di portare a casa uno o più bottini. Altri invece sono ancora fermi ai primi step previsti dal gioco, ovvero alla schedina. In molti casi non si tratta solo della sua registrazione, ma addirittura della compilazione con i propri numeri preferiti. La nostra Rubrica offre da sempre il sostegno della smorfia napoletana, proprio per consentire a tutti di partecipare alla lotteria. Anche oggi analizzeremo quindi una news che proviene dal mondo e che questa volta ci porta fino in Ohio. Sembra che un cittadino di Oakland sia riuscito a diminuire in modo notevole la criminalità nel proprio quartiere semplicemente posizionando una statua di Buddha. Dan Stevenson infatti ha voluto agire in prima persona per impedire il crescendo di reati che negli ultimi tempi interessava la sua zona, acquistando la statua in un negozio di ferramenta del posto. Nonostante non sia credente, Stevenson ha scelto di mettere una statua del Buddha sicuro che potesse coinvolgere più persone possibili. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la statua, 55, la criminalità, 40, il Buddha, 10, il Giappone, 2, e la religione, 68. Come Numero Oro scegliamo invece il quartiere, 11.



